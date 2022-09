Microtech dévoilera la technologie des microcapteurs implantables à l'occasion du 34e colloque annuel Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)

TEL-AVIV, Israël, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Microtech, une filiale en propriété exclusive de Medinol, Inc., l'un des principaux acteurs mondiaux de la recherche et du développement dans le domaine de la MedTech, a annoncé que sa plateforme de microcapteurs implantables sera présentée le vendredi 16 septembre, lors de la 34e édition de Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), le symposium scientifique annuel de la Cardiovascular Research Foundation. Cette session, qui réunira des participants triés sur le volet, mettra en lumière un petit nombre de technologies de pointe déterminantes pour l'avancée des traitements cardiovasculaires. Microtech a l'honneur de compter parmi les entreprises sélectionnées.

Microtech plateforme de microcapteurs implantables est l'aboutissement de plusieurs décennies de développement d'une nouvelle catégorie de technologie de capteurs. Ceux-ci peuvent non seulement être utilisés en tant que dispositifs autonomes, mais aussi être intégrés à tout dispositif existant de simple traitement, le transformant ainsi en dispositif intelligent de collecte de données capable de remplir plusieurs fonctions à la fois.

Cette session, intitulée « Microsensors: Turning Implantable Devices Into Real-Time Physiologic Monitors (Microtech) », présentera une procédure illustrant un dispositif intégrant plateforme de microcapteurs implanté Microtech dans l'oreillette gauche destiné à l'évaluation continue de l'insuffisance cardiaque. En complément de notre présentation, le Dr Yoram Richter, PDG de Medinol Ltd, présentera la plateforme technologique, avant de répondre aux questions du panel d'invités et de tenir une table ronde.

« L'ajout de capteurs aux dispositifs médicaux existants offre aux médecins la possibilité de traiter les patients en fonction de paramètres physiologiques quantifiables plutôt que de symptômes. En ce sens, cette avancée est essentielle pour généraliser l'accès à des soins de santé équitables partout dans le monde. À l'aide d'un boîtier compact installé directement chez lui, un patient bénéficiant de plateforme de microcapteurs implanté Microtech peut transmettre instantanément des mesures de pression très précises à son médecin, éliminant ainsi tout problème de distance géographique ou de mobilité », explique le Dr Richter. « plateforme de microcapteurs implantables Microtech peut être utilisé dans des contextes très variés, notamment chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, de glaucome, d'hydrocéphalie, d'hypertension portale, d'endofuites suite à une AAA et bien d'autres encore. C'est pourquoi l'intégration, l'adoption et l'implantation de cette plateforme novatrice permettront d'élargir l'accès aux soins et de réduire le nombre de visites en cabinet ou à l'hôpital. Du point de vue des médecins et des fabricants d'appareils, les dispositifs dotés de capteurs ne se cantonneront pas à des corrections anatomiques aiguës, mais s'étendront aux soins du patient tout au long de sa vie. »

