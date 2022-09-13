Компания Microtech собирается представить технологию имплантируемых микродатчиков на 34-й ежегодной конференции Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (транскатетерная терапия сердечно-сосудистых заболеваний, TCT)

ТЕЛЬ-АВИВ, Израиль, 13 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Microtech, дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Medinol, Inc., лидера в области глобальных исследований и разработок в сфере медицинских технологий, объявила, что она представит платформу имплантируемых микродатчиков на 34-м ежегодном научном симпозиуме Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), который проводит Фонд исследований сердечно-сосудистых заболеваний (Cardiovascular Research Foundation) в пятницу 16 сентября. Данная элитарная сессия будет посвящена ограниченному числу передовых технологий, важных для прогресса лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Для компании Microtech честь быть выбранной в качестве одной из участвующих организаций.

Платформу имплантируемых микродатчиков Microtech — это кульминация десятилетий разработки в новом классе технологии датчиков, которые можно использовать не только в качестве автономного устройства, но и в качестве компонента любого существующего устройства, превращая его из простого способа терапии в интеллектуальное устройство сбора данных, способное выполнять несколько функций одновременно.

На сессии под названием «Микродатчики: превращение имплантируемых устройств в физиологические мониторы в реальном времени (Microtech)» будет продемонстрирована процедура с использованием устройства со встроенным платформу имплантируемых микродатчиков Microtech, имплантированного в левое предсердие, для постоянной оценки сердечной недостаточности. В дополнение к презентации случая д-р Йорам Рихтер (Yoram Richter), доктор философии, генеральный директор Medinol Ltd, представит платформу технологии, после чего планируется сессия вопросов и ответов с приглашенной группой экспертов и обсуждение за круглым столом.

«Интеграция датчиков в уже имеющиеся медицинские устройства дает врачам возможность лечить пациентов на основе измеримых физиологических параметров, а не симптомов, и является важным шагом к расширению доступа к беспристрастному здравоохранению во всем мире. Используя компактное домашнее устройство, пациент с платформу имплантируемых микродатчиков Microtech может немедленно передать высокоточные показания давления прямо своему врачу, что избавит от проблем, связанных с географическим расстоянием или мобильностью, — говорит д-р Йорам Рихтер (Yoram Richter). — Поскольку платформу имплантируемых микродатчиков Microtech можно использовать в различных сценариях, включая пациентов с сердечной недостаточностью, глаукомой, гидроцефалией, портальной гипертензией, эндоподтеканием аневризмы брюшной аорты и многими другими заболеваниями, интеграция, внедрение и имплантация этой инновационной платформы предоставят более широкий доступ к здравоохранению и уменьшат количество посещений врача. С точки зрения врачей и производителей устройств, устройства с датчиками превзойдут срочные анатомические вмешательства, расширив возможности лечения до пожизненного ухода за пациентами».

Подробнее о компании Medinol

Компания Medinol уверенно меняет парадигмы в диагностике и лечении болезненных состояний. Будь то разработка передовых устройств для стентирования нескольких областей тела, кардинальное уменьшение осложнений при структурных операциях на сердце или предоставление информации о физиологических показателях человеческого тела с помощью имплантируемых датчиков в режиме реального времени, мы смело переоцениваем существующие технологии и процедуры и смотрим в будущее на годы вперед, чтобы первыми создавать новые устройства для расширения как физических, так и географических возможностей врачей. Сотрудничая с нашими врачами и отраслевыми партнерами, Medinol создает будущее сегодня.

Дополнительную информацию см. по ссылке www.medinol.com или свяжитесь с Джеффом Роучем (Jeff Roach), коммерческим директором, по адресу [email protected].

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