Microtech prezentuje technologię wszczepialnego mikroczujnika podczas 34-tego corocznego spotkania w ramach Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)

TEL AWIW, Izrael, 13 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Microtech, spółka zależna należąca w całości do firmy Medinol, Inc., lider w zakresie badań i rozwoju technologii medycznej, ogłosiła, że przedstawi platformę wszczepialnego mikroczujnika podczas 34-tego Transcather Cardiovascular Therapeutics (TCT), corocznego naukowego sympozjum Fundacji Badań Sercowo-Naczyniowych w piątek, 16 września. Podczas tej sesji zostanie pokazana ograniczona liczba starannie wyselekcjonowanych zaawansowanych technologii mających istotne znaczenie dla rozwoju leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Firma Microtech ma zaszczyt być jedną z wybranych uczestniczących firm.

Platformę wszczepialnego mikroczujnika Microtech uwieńcza dekady badań nad nową technologią czujników, które można stosować nie tylko jako samodzielne urządzenia, ale mogą być one również wbudowane w istniejące urządzenia, sprawiając, że ze służenia jedynie leczeniu staną się one urządzeniami inteligentnymi, gromadzącymi dane, zdolnymi do wykonywania wielu funkcji jednocześnie.

Podczas sesji o nazwie „Mikroczujniki: wszczepialne urządzenia stają się fizjologicznymi urządzeniami do monitorowania w czasie rzeczywistym (Microtech)," zostanie pokazany zabieg ukazujący jak urządzenie z wbudowanym platformę wszczepialnego mikroczujnika Microtech wszczepionym w lewy przedsionek stale monitoruje stan niewydolności serca. Oprócz prezentacji przypadku, Dr Yoram Richter MD, prezes firmy Medinol Ltd, przedstawi platformę technologiczną. Po prezentacji odpowie na pytania uczestników podczas dyskusji przy okrągłym stole.

„Dzięki dodaniu czujników do istniejących urządzeń medycznych lekarze zyskują możliwość leczenia pacjentów w oparciu o wymierne parametry fizjologiczne, a nie objawy. Jest to istotny krok w stronę coraz większego dostępu do równej opieki medycznej w skali światowej." Pacjent z platformę wszczepialnego mikroczujnika Microtech korzystający z kompaktowej jednostki do stosowania w domu dostarcza od razu bardzo precyzyjne dane dotyczące ciśnienia bezpośrednio do lekarza. Odległość geograficzna i trudności związane z przemieszczaniem się przestają stanowić problem", mówi Dr Yoram Richter. „platformę wszczepialnego mikroczujnika Microtech można stosować w przypadku wielu różnorodnych dolegliwości, między innymi u pacjentów z niewydolnością serca, jaskrą, wodogłowiem, nadciśnieniem wrotnym, przeciekiem tętniaków aorty brzusznej i wieloma innymi, w związku z tym zintegrowanie, zaadoptowanie i wszczepienie tej innowacyjnej platformy zapewni większy dostęp do opieki medycznej i ograniczy liczbę wizyt w gabinecie/szpitalu. Z punktu widzenia lekarza prowadzącego leczenie i producentów wyrobu, urządzenia z czujnikiem nie stanowią jedynie stałych elementów fizjologicznych i zapewniają opiekę nad pacjentem przez całe jego życie."

Informacje dotyczące firmy Medinol

W firmie Medinol ciężko pracujemy nad zmianą modelów działania związanych z diagnozowaniem i leczeniem stanów chorobowych. Nie boimy się stawiać pod znakiem zapytania bieżącej technologii i zabiegów i patrzeć w przyszłość tworząc nowe urządzenia dające większy dostęp do lekarzy zarówno na poziomie fizycznym, jak i geograficznym. Tworzymy nowatorskie urządzenia do zakładania stentów na wielu obszarach organizmu, dzięki którym poziom powikłań podczas zabiegów strukturalnych serca znacznie spada, zapewniamy również wgląd w czasie rzeczywistym w fizjologiczne parametry organizmu człowieka za sprawą wszczepialnych czujników. Medinol stworzy dzisiaj przyszłość przy współpracy z lekarzami i partnerami z branży.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.medinol.com Można również skontaktować się z Jeffem Roachem, dyrektorem handlowym pod adresem [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1895526/Medinol_Logo.jpg

SOURCE Medinol