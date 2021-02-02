Oyster® привлекает $20 млн. под руководством Emergence Capital

Инвестиция раунда А обеспечит развитие возможностей для удаленной работы в компании

ЛОНДОН и САН-ФРАНЦИСКО, 2 фев. 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Oyster — HR-платформа для транснациональных компаний — сегодня объявила о привлечении инвестиций на сумму 20 млн долларов в ходе раунда А под руководством компании Emergence Capital менее чем через год после получения 4,2 млн долларов первоначальных инвестиций. Благодаря ускоренному развитию удаленной работы в условиях пандемии компания Oyster быстро укрепила свои позиции, дав компаниям возможность управлять растущей и географически распределенной рабочей силой в более чем 100 странах.

Ведущим инвестором назначен знаменитый SaaS-инвестор Джейсон Грин (Jason Green), руководивший финансированием Zoom, Salesforce, Bill.com и других проектов. В числе других инвесторов — Slack Fund и Connect Ventures. Эти инвестиции ускорят развитие Oyster и поддержат ее миссию — дать людям возможность работать из любой точки мира.

На сегодняшний день компании, ориентированные на удаленную работу, и поддерживающие их SaaS-компании обладают широкими возможностями по привлечению и удержанию сотрудников со всего мира. Революционная кадровая SaaS-платформа компании Oyster поддерживает меняющиеся потребности кадровой сферы в новой удаленной реальности, устраняя необходимость заниматься штатным расписанием и оформлением сотрудников, путем ускорения процесса международного найма, вводного инструктажа и обеспечения надежных условий как для сотрудников, так и для подрядчиков — и все это на базе единой SaaS-платформы.

Устраняя географические преграды между отличными карьерными возможностями и талантливыми специалистами, Oyster решает многие проблемы современного общества, включая неравное распределение богатства и рабочей силы, отсутствие возможностей для карьерного роста, выгорание и дисбаланс между работой и личной жизнью. Недавно компания Oyster получила сертификат B-Corporation со статусом ожидания. Компания опубликовала доклад о социальных последствиях своего проекта, с которым можно ознакомиться здесь.

«Мы вкладываем средства в людей, меняющих мир, — заявил основатель Emergence Джейсон Грин. — Удаленная работа никуда не денется. Oyster делает процесс найма и вводного инструктажа лучших удаленных сотрудников мира простым, быстрым и эффективным. Компания Oyster имеет лучшую команду и продукт, которые возглавят эту развивающуюся категорию в будущем рынка труда, и мы очень рады возможности сотрудничать с ними».

Генеральный директор Oyster Тони Джеймус (Tony Jamous) заявил: «Возможность работать откуда угодно — отличная новость для всего мира несмотря на мрачный 2020 год. Мы выстроили свое развитие в соответствии со своей миссией, и это окупается. В условиях пандемии нам посчастливилось дистанционно привлечь первичное финансирование и инвестиции в рамках Раунда А».

Директор фонда Slack Джейсон Спинелл (Jason Spinell) отметил: «Сотрудники фонда Slack сосредоточены на финансировании новой волны IT-компаний, формирующих рынок труда. Oyster решает проблемы, связанные с привлечением распределенной по всему миру команды, что позволяет компаниям расширить потенциальный кадровый пул и нанимать сотрудников на основе своих принципов. Возможность нанимать сотрудников из любой точки мира необходима для достижения дистанционно-центричного будущего».

Коннер Форрест (Conner Forrest), старший научный аналитик компании 451 Research, входящей в состав подразделения S&P Global Marketing Intelligence, добавил: «Компании начинают более стратегически подходить к найму иностранных сотрудников, но сначала им необходимы фундаментальные возможности для найма по всему миру. По мере разработки долгосрочных подходов в области удаленной работы и рассмотрения компаниями вопроса об устранении физического офисного пространства в связи с пандемией COVID-19 потребность в инструментах, поддерживающих массовый переход на удаленную работу, становится весьма острой». [1]

Информация о компании Oyster

Oyster представляет собой HR-платформу HR для компаний с представительствами по всему миру. Она дает возможность растущим компаниям предоставлять ценным зарубежным сотрудникам тот опыт, которого они заслуживают, без лишней головной боли или расходов. Oyster обеспечивает возможность найма персонала в любой точке планеты на основе надежного и соответствующего требованиям штатного расписания, а также превосходных преимуществ и бонусов на местах. Все сотрудники компании Oyster, основанной в 2019 году Тони Джеймусом (Tony Jamous) и Джеком Мардаком (Jack Mardack), работают в дистанционном режиме по всему миру. Присоединяйтесь к нам: http://oysterhr.com/careers

О компании Emergence Capital

Emergence — ведущая венчурная фирма, специализирующаяся на молодых компаниях-разработчиках программного обеспечения. Ее миссия заключается в том, чтобы стать самым важным партнером компаний, меняющих мировой рынок труда. Более подробная информация представлена на сайте: https://www.emcap.com.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗДЕСЬ:

Marie Domingo (Мари Доминго)

, Oyster®

[email protected]

(650) 888-5642

Stacy Williams (Стейси Уильямс)

, Oyster®

[email protected]

(970) 819-0839

[1] 451 Research, подразделение S&P Global Market Intelligence, Oyster goes GA with global talent management platform, сентябрь 2020 г.

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http://oysterhr.com



SOURCE Oyster