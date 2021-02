Spoločnosť Oyster® získala investíciu v hodnote 20 miliónov dolárov od spoločnosti Emergence Capital

Investícia série A poháňa horúcu podnecujúcu budúcnosť spoločnosti vo forme „pracujte odkiaľkoľvek"

LONDÝN a SAN FRANCISCO, Feb 3, 2021 /PRNewswire/ -- Oyster, HR platforma pre globálne distribuované spoločnosti, dnes oznámila, že dokončila investíciu série A vo výške 20 miliónov dolárov, ktorú viedla spoločnosť Emergence Capital, necelý rok po zvýšení počiatočného kola o 4,2 milióna dolárov. Spoločnosť Oyster, pobádaná rýchlou akceleráciou distribuovanej práce počas pandémie, sa rýchlo rozrástla tým, že spoločnostiam umožnila riadiť rastúce a geograficky distribuované pracovné sily vo viac ako 100 krajinách.

Hlavným investorom je renomovaný investor SaaS Jason Green, ktorý viedol financovanie spoločností Zoom, Salesforce, Bill.com a ďalších. Medzi ďalších investorov patria Slack Fund a Connect Ventures. Investícia urýchli rýchly rast spoločnosti Oyster a podporí jej poslanie umožniť ľuďom pracovať odkiaľkoľvek.

Spoločnosti zamerané na prácu na diaľku majú teraz obrovské príležitosti prilákať a udržať si veľké globálne talenty a spoločnosti typu SaaS majú možnosť im to umožniť. Platforma SaaS HR, ktorou by sme mohli definovať Oyster, podporuje meniace sa potreby HR v novom svete práce z akéhokoľvek miesta - tým, že odstráni potrebu zaoberať sa miestnou zložitosťou miezd a zamestnania, urýchli tradičné medzinárodné prijímanie zamestnancov, prijímanie zamestnancov a poskytuje silné výhody zamestnancom aj dodávateľom – a to všetko z jednej platformy SaaS.

Odstránením geografickej priepasti medzi skvelými pracovnými príležitosťami a talentovanými jednotlivcami sa spoločnosť Oyster venuje mnohým chybám modernej spoločnosti, medzi ktoré patrí nerovnomerné rozdelenie bohatstva a talentu, nedostatok príležitostí na kariérny postup, vyhorenie a zlá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Spoločnosti Oyster bola nedávno udelená certifikácia B-Corporation so stavom čakania na schválenie. Spoločnosť zverejnila prácu zaoberajúcu sa sociálnym vplyvom, ktorá sa nachádza tu.

„Investujeme do ľudí, ktorí menia spôsob fungovania sveta," uviedol zakladateľ spoločnosti Emergence Jason Green. „Práce na diaľku sú tu a zostanú tu. Vďaka spoločnosti Oyster je najímanie a prijímanie najlepších talentovaných pracovníkov na svete ľahké, rýchle a efektívne. Oyster má najlepší tím a produkt, ktorý v budúcnosti bude dominovať v tejto rozvíjajúcej sa kategórii a my sme nadšení, že sme nimi uzavreli partnerstvo."

Tony Jamous, generálny riaditeľ spoločnosti Oyster, uviedol: „Presun do práce odkiaľkoľvek je dobrou správou pre svet, a to aj napriek pochmúrnemu roku 2020. Zladili sme našu misiu s našim rastom a vypláca sa to. Mali sme šťastie, že sme dokázali zvýšiť našu počiatočnú investíciu a sériu A počas pandémie a na diaľku."

Jason Spinell, riaditeľ Slack Fund, povedal: „V Slack Fund sa zameriavame na investície do ďalšej vlny softvérových spoločností budujúcich budúcnosť práce. Oyster sa zameriava na výzvy, ktoré so sebou prináša zamestnanie globálne distribuovaného tímu, čo umožňuje spoločnostiam, aby rozšírili svoj potenciálny fond talentov a prijímali zamestnancov na základe toho, na čom im najviac záleží. Schopnosť prijímať zamestnancov z ľubovoľného miesta je nevyhnutná na zvládnutie budúcnosti, ktorá bude orientovaná na prácu na diaľku. "

Conner Forrest, hlavný výskumný analytik v spoločnosti 451 Research, ktorá je súčasťou S&P Global Marketing Intelligence, povedal: „Spoločnosti začínajú strategickejšie uvažovať o globálnych talentoch, ale najskôr potrebujú zásadné podmienky pre globálny nábor. Pretože rastú dlhodobé a trvalé politiky práce na diaľku a spoločnosti uvažujú o odstránení fyzického kancelárskeho priestoru v dôsledku COVID-19, je veľmi potrebná sada nástrojov, ktoré podporujú hromadný prechod na práce na diaľku." [1]

O platforme Oyster

Oyster je HR platforma pre globálne distribuované spoločnosti. Umožňuje poskytnúť členom medzinárodných tímov v rastúcich spoločnostiach skúsenosti, ktoré si zaslúžia, bez obvyklých bolestí hlavy a výdavkov. Spoločnosť Oyster umožňuje najímanie kdekoľvek na svete so spoľahlivou a kompatibilnou mzdou a skvelými miestnymi výhodami. Spoločnosť Oyster, ktorú v roku 2019 založili Tony Jamous a Jack Mardack, je sama o sebe spoločnosťou, v ktorej sa pracuje výlučne na diaľku s rozmanitým globálne distribuovaným tímom. Pripojte sa k nám: http://oysterhr.com/careers

O spoločnosti Emergence Capital

Emergence je popredná spoločnosť rizikového kapitálu zameraná na spoločnosti podnikového softvéru v ranom štádiu. Jej poslaním je byť najdôležitejším partnerom spoločností, ktoré menia spôsob fungovania sveta. Viac informácií nájdete na https://www.emcap.com.

[1] 451 Výskum, súčasť S&P Global Market Intelligence, Oyster goes GA with global talent management platform, September, 2020.

