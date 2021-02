Oyster® conclut un investissement de 20 millions de dollars mené par Emergence Capital

Cet investissement de série A alimente une entreprise en plein essor qui vise à permettre aux gens de travailler de n'importe où

LONDRES et SAN FRANCISCO, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Oyster, la plateforme de ressources humaines pour les entreprises réparties à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un investissement de 20 millions de dollars de série A, mené par Emergence Capital, moins d'un an après avoir amassé 4,2 millions de dollars en financement dans son cycle de lancement. En raison de l'accélération rapide du travail réparti pendant la pandémie, Oyster a connu une croissance rapide en permettant aux entreprises de gérer des effectifs en croissance et géographiquement répartis dans plus de 100 pays.

Jason Green, un investisseur réputé dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS) qui a notamment mené le financement de Zoom, de Salesforce et de Bill.com, est l'investisseur principal de ce financement, aux côtés d'autres investisseurs comme Slack Fund et Connect Ventures. L'investissement accélérera la croissance rapide d'Oyster et appuiera sa mission de permettre aux gens de travailler de n'importe où.

Il existe aujourd'hui de nombreuses possibilités pour les entreprises éloignées d'attirer et de retenir de grands talents à l'échelle mondiale, et pour les entreprises SaaS qui leur permettent de le faire. La plateforme de RH SaaS d'Oyster, référence de sa catégorie, répond aux besoins changeants des RH dans le nouveau monde du travail de n'importe où, en éliminant le besoin de composer avec la complexité des salaires et des emplois locaux, en accélérant l'embauche internationale traditionnelle et l'intégration, et en offrant des avantages solides aux employés et aux entrepreneurs, le tout à partir d'une seule plateforme SaaS.

En comblant l'écart géographique entre les excellentes possibilités d'emploi et les personnes talentueuses, Oyster s'attaque à de nombreux maux de la société moderne, y compris la répartition inégale de la richesse et du talent, le manque d'occasions d'avancement professionnel, l'épuisement professionnel et le mauvais équilibre entre le travail et la vie personnelle. Récemment, l'entreprise a obtenu la certification B-Corporation avec un statut en attente, et a publié une thèse sur l'incidence sociale (cliquer ici pour la consulter).

« Nous investissons dans les gens qui changent la façon dont le monde travaille, a déclaré Jason Green, fondateur d'Emergence. « Le travail à distance est là pour durer. Oyster rend l'embauche et l'intégration des meilleurs talents éloignés au monde faciles, rapides et efficaces. L'entreprise possède la meilleure équipe et le meilleur produit pour dominer cette nouvelle catégorie dans l'avenir du travail, et nous sommes ravis de nous associer à elle. »

Tony Jamous, PDG d'Oyster, a déclaré : « La possibilité nouvelle de travailler de n'importe où est une bonne chose pour le monde, malgré une année 2020 sombre. Nous avons aligné notre mission sur notre croissance, et cela porte ses fruits. Nous avons eu la chance de pouvoir obtenir notre financement de démarrage et notre investissement de série A à distance pendant la pandémie. »

Jason Spinell, directeur de Slack Fund, a déclaré : « Chez Slack Fund, nous investissons en priorité dans la prochaine vague d'entreprises de logiciels qui bâtissent l'avenir du travail. Oyster relève les défis que pose l'emploi d'une équipe répartie à l'échelle mondiale et permet aux entreprises d'élargir leur bassin de talents potentiels et d'embaucher en fonction de ce qui leur importe le plus. Il est nécessaire d'être en mesure d'embaucher partout pour embrasser un avenir à distance. »

Conner Forrest, analyste de recherche principal à 451 Research, qui fait partie de S&P Global Marketing Intelligence, a ajouté : « Les entreprises commencent à penser de façon plus stratégique aux talents mondiaux, mais elles ont avant tout besoin d'une capacité fondamentale pour embaucher à l'échelle internationale. À mesure que les politiques de travail à distance à long terme et permanent prennent de l'ampleur et que les entreprises envisagent d'éliminer les locaux à bureaux en raison de la COVID-19, le besoin d'outils qui appuient une transition massive au travail à distance grandit. » [1]

À propos d'Oyster

Oyster est la plateforme de RH pour les entreprises réparties mondialement. L'entreprise donne aux entreprises en croissance la possibilité d'offrir aux membres internationaux de leur équipe l'expérience qu'ils méritent, sans les problèmes et les frais habituels. Elle permet d'embaucher n'importe où dans le monde, avec un service de paie fiable et conforme, et d'excellents avantages locaux. Oyster a été fondée en 2019 par Tony Jamous et Jack Mardacket est une entreprise fonctionnant entièrement à distance dotée d'une équipe diversifiée répartie à l'échelle mondiale. Rejoignez l'entreprise : http://oysterhr.com/careers

À propos d'Emergence Capital

Emergence Capital est une société de capital-risque de premier plan axée sur les entreprises de logiciels en phase de démarrage. Sa mission est d'être le partenaire le plus important des entreprises qui changent la façon dont le monde travaille. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.emcap.com.

