RevBits lanceert Cyber Intelligence Platform

De integratie van tien beveiligingsmodules tilt cyberbeveiliging naar een hoger niveau en vermindert complexiteit en kosten

MINEOLA, NY, 1 februari 2021 /PRNewswire/ -- RevBits kondigt de algemene beschikbaarheid aan van zijn Cyber Intelligence Platform ("CIP"), een geïntegreerde oplossing die ontworpen is om bedrijven wereldwijd ongeëvenaarde bescherming tegen cyberaanvallen te bieden.

RevBits CIP hanteert een radicaal nieuwe aanpak en is het eerste volledig geïntegreerde cyberbeveiligingsplatform dat superieure bescherming biedt door informatie over bedreigingen en andere relevante gegevens tussen tien verschillende beveiligingsmodules te delen.

"Nu het dreigingsniveau in cyberspace blijft stijgen en een alarmerend toenemend aantal bedrijven wordt gehackt, is het glashelder geworden dat het implementeren en beheren van meerdere zelfstandig werkende oplossingen niet efficiënt noch effectief is", aldus David Schiffer, CEO. "Zoals met de meeste bedrijfsmiddelen, zullen beveiligingsteams altijd een beperkte capaciteit hebben. De mogelijkheid om hen te voorzien van één gebruiksklaar en geïntegreerd platform, zal een enorme impuls voor hun productiviteit zijn. Behalve de besparing op tijd en geld voor het beheer van verschillende beveiligingssoftware en omgevingen, verloopt de uitwisseling van relevante informatie over bedreigingen veel sneller en kunnen interventies vaker proactief worden uitgevoerd."

RevBits CIP bestaat uit de volgende modules:

Email Security

Endpoint Security

Advanced Exploit Detection

EDR

Deception Technology

Privileged Access Management

Privileged Session Management

Password Management

Key Management

Certificate Management

"Gebaseerd op een unieke architectuur en gepatenteerde technologieën, is elke RevBits-module ontwikkeld om de beste bescherming te bieden", legt CTO Mucteba Celik uit. "Door deze modules in RevBits CIP te combineren, kunnen we onze klanten nu een dashboard-overzicht van hun cyberbeveiliging bieden, van waaruit ze onmiddellijk actie kunnen ondernemen en naadloos tussen modules kunnen navigeren. Dit is echt een unieke mogelijkheid binnen de versnipperde van beveiligingsarchitectuur zoals die er nu uitziet."

Ga voor meer informatie over het Cyber Intelligence Platform van RevBits naar www.revbits.com

Contact: Neal Hesterberg, [email protected]

Over RevBits

RevBits, opgericht in 2018, is een innovatief bedrijf op het gebied van cyberbeveiliging dat zich op basis van vakkennis inzet om zijn klanten superieure bescherming te bieden. RevBits heeft zijn hoofdkantoor in Mineola, NY met kantoren in Princeton, NJ, Boston, MA en Antwerpen (België). Ga voor meer informatie over RevBits naar www.revbits.com/aboutrevbits.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

Related Links

https://www.revbits.com/



SOURCE RevBits LLC