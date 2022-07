RevitaLash® Cosmetics lance le NOUVEAU RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner, le premier sérum pour cils formulé spécifiquement pour les yeux sensibles

VENTURA, Californie, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, leaders et innovateurs dans le secteur des cils et des sourcils, ajoute à sa gamme primée de produits cosmétiques de revitalisation et de sublimation le RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner exclusif, formulé par des ophtalmologistes.

Le RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner est un produit élaboré par des médecins pour améliorer la santé et la beauté des cils, spécialement conçu pour les personnes présentant une sensibilité accrue au niveau des yeux. Sa technologie unique d'encapsulation à libération prolongée a été développée pour être respectueuse des yeux sensibles, permettant aux peptides et aux plantes de protéger les cils contre la casse et la fragilité, tout en améliorant leur souplesse et leur brillance, afin d'obtenir de beaux cils vigoureux et luxuriants, le tout en réduisant les irritations.

Ce produit unique en son genre est formulé avec la technologie Revitasome®, un système de diffusion liposomal à base de plantes conçu pour faciliter l'absorption stable et lente des ingrédients dans les cils. Cette formule unique contient également du Myristoyl Pentapeptide-17, un puissant peptide à cinq acides aminés et un antioxydant qui améliore l'apparence des cils et les protège contre la casse et la fragilité. L'ajout de protéines de riz permet d'augmenter la flexibilité et le volume, tandis que l'aloe vera contribue à apaiser et à réguler l'hydratation.

Lors d'une étude indépendante de huit semaines menée auprès de 161 participants, 98 % des utilisateurs ont constaté que leurs cils étaient plus sains et 96 % qu'ils étaient plus forts et plus nourris, tandis que 97 % d'entre eux n'ont pas constaté de rougeurs et 93 % n'ont pas ressenti d'irritation, bien que tous les participants à l'étude se considéraient comme sensibles.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre collection RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner », a déclaré Lori Jacobus, présidente et chef du marketing mondial de RevitaLash® Cosmetics. « En tant que société de cosmétiques dirigée par des médecins, fondée par l'amour d'un mari pour sa femme, nous sommes fiers de créer des produits qui permettront à tous les individus d'améliorer la santé de leurs cils et de leurs sourcils, notamment ceux dont les cils sont fragilisés et vieillissent prématurément à cause de médicaments, de facteurs environnementaux ou de soins professionnels, faisant du RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner l'ajout parfait à notre portefeuille de produits. »

Le RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner est vendu au prix de 105 $ les 2,0 ml et est maintenant disponible dans certains spas, salons, grands magasins et sur revitalash.com. Il sera disponible à l'échelle mondiale le 1er août 2022.

À propos de RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics est un leader mondial dans le développement de produits avancés d'embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Créée en 2006, la collection comprend les produits primés RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner et RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, et est disponible auprès de cabinets médicaux, de spas, de salons et de détaillants spécialisés dans plus de 70 pays. Soutenant les initiatives à but non lucratif de lutte contre le cancer du sein, RevitaLash® Cosmetics reverse une partie de ses recettes à des initiatives de recherche et d'éducation, rendant ainsi hommage à la communauté du cancer du sein tout au long de l'année, et pas seulement en octobre. Pour plus d'informations, consultez le site www.revitalash.com . [RevitaLash® Advanced et RevitaLash® Advanced Sensitive ne sont pas disponibles en Californie]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

SOURCE RevitaLash Cosmetics