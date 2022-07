RevitaLash® Cosmetics lança o NOVO RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner - o primeiro soro para cílios formulado especificamente para olhos sensíveis

VENTURA, Califórnia, 6 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A RevitaLash® Cosmetics, líder e inovadora na categoria de cílios e sobrancelhas, acrescentou à sua premiada linha de cosméticos de condicionamento e aprimoramento, o exclusivo RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner, formulado por oftalmologista.

O RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner é uma fórmula médica desenvolvida para aprimorar a saúde e a beleza das cílios, formulada especificamente para as pessoas que têm maior sensibilidade ao redor da área dos olhos. Sua exclusiva tecnologia encapsulada de liberação controlada foi projetada para proporcionar suavidade a olhos sensíveis, permitindo que os potentes peptídeos e botânicos protejam contra quebras e fragilidade ao mesmo tempo em que melhoram a flexibilidade e o brilho para proporcionar cílios ousados, bonitos e exuberantes - tudo com menos irritação.

Este produto inédito é formulado com a tecnologia Revitasome®, com um sistema de entrega liposomal à base de plantas desenvolvido para auxiliar na absorção estável de ingredientes de liberação lenta nos pelos dos cílios. A fórmula exclusiva também apresenta Myristoyl Pentapeptide-17, um potente peptídeo de cinco aminoácidos e antioxidante para melhorar a aparência dos cílios e protegê-los contra quebra e fragilidade. A adição de proteína de arroz auxilia no aumento da flexibilidade e do volume, enquanto o aloe vera ajuda a suavizar e acalmar a retenção de umidade.

Em um estudo de consumo independente de oito semanas realizado com 161 participantes, 98% dos usuários apresentaram cílios mais saudáveis e 96% tiveram cílios mais fortes e nutridos, enquanto que 97% não apresentaram vermelhidão e 93% não apresentaram irritação, apesar do fato de que todos os participantes do estudo se reconhecem como sensíveis.

"Estamos muito entusiasmados em expandir a nossa linha RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner", disse Lori Jacobus, presidente e diretor de marketing global da RevitaLash Cosmetics. "Como uma empresa de cosméticos dirigida por médicos fundada como um presente de demonstração do amor de um marido por sua esposa, nos orgulhamos em criar produtos que permitirão a todos os indivíduos melhorar a saúde dos cílios e das sobrancelhas, incluindo aqueles que têm cílios comprometidos, envelhecidos prematuramente devido a medicamentos, agressores ambientais ou serviços profissionais de cílios, tornando o RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner a adição perfeita ao nosso portfólio de produtos".

O RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner é vendido por USD 105 em frascos de 2,0 ml e agora está disponível para venda internamente em spas, salões e lojas de departamento selecionados e em revitalash.com. Ele estará disponível globalmente em 1º de agosto de 2022.

Sobre a RevitaLash ® Cosmetics

A RevitaLash® Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados para beleza de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, o portfólio da empresa inclui o premiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e o RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, e está disponível em consultórios médicos, spas, salões de beleza e varejistas especializados em mais de 70 países. Apoiadora de iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama, a RevitaLash® Cosmetics doa uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, retribuindo à comunidade do câncer de mama durante todo o ano e não apenas em outubro. Para obter informações, acesse www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced e RevitaLash® Advanced Sensitive não estão disponíveis na Califórnia]

