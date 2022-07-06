RevitaLash® представляет первый кондиционер для ресниц специально для чувствительных глаз

RevitaLash® Cosmetics представляет новый кондиционер RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner ― первую сыворотку, разработанную специально для чувствительных глаз

ВЕНТУРА (шт. Калифорния), 6 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания RevitaLash®Cosmetics, лидер и новатор на рынке косметики для ресниц и бровей, дополняет свою удостоенную наград линейку средств ухода и декоративной косметики кондиционером для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner, в создании которого принимали участие офтальмологи.

Кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner предназначен для улучшения здоровья и внешнего вида ресниц. Его состав был разработан врачами-офтальмологами специально для женщин с повышенной чувствительностью вокруг глаз. Уникальная инкапсулированная технология медленного высвобождения идеально подходит для чувствительных глаз, позволяя мощным пептидам и растительным ингредиентам обеспечивать защиту от выпадения и ломкости, повышая при этом гибкость и блеск для смелых, красивых и пышных ресниц — и все это с меньшим раздражением.

Этот первый в своем роде продукт разработан на основе технологии Revitasome® с использованием растительной системы подачи с участием липосом, обеспечивающей стабильное и медленное поглощение ингредиентов ресничными волосками. Уникальная формула также включает в себя Myristoyl Pentapeptide-17, пятиаминокислотный высокоэффективный пептид и антиоксидант, улучшающий внешний вид ресниц и защищающий их от выпадения и ломкости. Рисовый белок повышает гибкость и объем, а алоэ вера обеспечивает успокаивающий увлажняющий эффект.

По результатам 8-недельного независимого испытания среди потребителей, в котором участвовал 161 человек, 98% участников сообщили об улучшении состояния ресниц, 96% сообщили о повысившейся прочности и улучшившемся питании, 97% участников не испытали покраснения и 93% не испытали раздражения, несмотря на то, что все участники исследования относили себя к категории повышенной чувствительности.

«Мы очень рады расширению нашей линейки RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner Collection, — заявил президент и директор по глобальному маркетингу RevitaLash® Cosmetics Лори Джейкобус (Lori Jacobus). — Будучи косметической компанией под руководством врачей, зародившейся как подарок мужа для жены в знак любви, мы гордимся тем, что создаем продукты, которые позволят всем потребителям улучшить здоровье ресниц и бровей, включая обладательниц поврежденных ресниц, преждевременно состарившихся из-за лекарств, агрессивных внешних факторов или профессиональных услуг, что делает кондиционер RevitaLash® Advanced Sensive Eyelash Conditioner идеальным дополнением к нашему ассортименту продукции».

Кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Sensitive Eyelash Conditioner продается по цене 105 долл. США за 2,0 мл и в настоящее время доступен на рынке США в отдельных спа-салонах, салонах красоты и универмагах, а также на веб-сайте revitalash.com. На международном рынке кондиционер появится в продаже 1 августа 2022 года.

Информация о компании RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics является одним из мировых лидеров в разработке современной декоративной косметики для ресниц, бровей и волос. Запущенная в 2006 году коллекция включает отмеченный международными наградами кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, которые предлагаются в косметических кабинетах, спа-салонах, салонах красоты и специализированных розничных магазинах в более чем 70 странах. Бренд RevitaLash Cosmetics поддерживает инициативы по борьбе с раком молочной железы и жертвует часть средств на реализацию научно-исследовательских и образовательных проектов, внося свой вклад в усилия, осуществляемые в этом направлении, на протяжении всего года, а не только в октябре. Более подробная информация доступна на веб-сайте www.revitalash.com. [Продукты RevitaLash® Advanced и RevitaLash® Advanced Sensitive не продаются в Калифорнии]

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