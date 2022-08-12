Рио -- Южный Техас: на стыке североамериканских грузовых железных дорог (COSTEP)

МИШЕН (шт. Техас), 12 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Регион Рио — Южный Техас, расположенный в самом сердце североамериканской цепи поставок, всегда получал признание за свою мультимодальность. Основные пункты пересечения границы между США и Мексикой, международные аэропорты, глубоководные морские порты и межрегиональные автомагистрали сделали этот регион идеальным интермодальным торговым хабом для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Северной Америке. Кроме того, связь региона с североамериканской железнодорожной сетью 1-го класса обеспечивает экспорт и импорт сотен миллионов товаров в год. Этот доступ к североамериканским железным дорогам в сочетании с возможностями, создаваемыми Соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), еще больше оптимизирует логистические преимущества, предлагаемые Рио — Южным Техасом производителям и поставщикам логистических услуг, расположенным в этом регионе.

Регион Рио — Южный Техас предлагает мощную международную железнодорожную инфраструктуру 1-го класса с перевозками Union Pacific Railroad и BNSF Railway Co. в США, Kansas City Southern de Mexico в Мексике, а также местными перевозками на короткие расстояния Brownsville & Rio Grande International Railroad (BRG), Border Pacific Railroad, а также Rio Valley Switching. Ежегодно через BRG проходят тысячи автомобилей (более 40 тысяч в 2019 году). Предстоящее слияние компаний Canadian Pacific и Kansas City Southern поднимет железнодорожную логистику региона Рио — Южный Техас на новый уровень, обеспечив оптимизированное обслуживание по всей территории США, Мексики и Канады, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту объемов торговли с учетом приверженности Canadian Pacific и Kansas City Southern нашему региону.

Грузовые железные дороги также являются основным связующим звеном для остальных вариантов логистики в регионе. Железнодорожные перевозки на короткие расстояния обеспечивают связь с местными морскими портами, облегчая водные перевозки по Внутрибережному водному пути залива (который сам обслуживает перевозку более 500 миллионов тонн грузов) и по мировым морям через Мексиканский залив. Железные дороги региона Рио — Южный Техас также обеспечивают интермодальное сообщение с межрегиональными автомагистралями и воздушными гаванями, соединяя регион с миром. Международный аэропорт Valley International Airport региона Рио — Южный Техас входит в число 80 крупнейших в США по грузовым перевозкам.

Если вы отправляете грузы по всему миру, в Соединенные Штаты или из них, или если вы хотите производить продукцию в Северной Америке для Северной Америки, посмотрите, что может вам предложить Рио — Южный Техас. Сотрудники COSTEP с удовольствием помогут вам. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.costep.org или следите за нашим аккаунтом в социальных сетях @COSTEP.

Контактная информация: Matt Ruszczak (Мэтт Рущак), +1-956-682-6371, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress