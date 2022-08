Rio South Texas: na conexão das ferrovias de carga norte-americanas de acordo com a COSTEP

MISSION, Texas, 12 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Rio South Texas, localizada no centro da cadeia de suprimentos norte-americana, sempre foi saudada por sua multimodalidade. As principais passagens fronteiriças entre os EUA e o México, aeroportos internacionais, portos marítimos de águas profundas e rodovias interestaduais tornaram a região o melhor centro de comércio intermodal para empresas com operações na América do Norte. Além disso, a conexão da região com a rede ferroviária North American Class 1 é responsável pela exportação e importação de centenas de milhões de produtos anualmente. Esse acesso ferroviário norte-americano, em combinação com as oportunidades fornecidas pelo acordo entre Estados Unidos, México e Canadá (USMCA), otimiza ainda mais as vantagens logísticas que o Rio South Texas oferece aos fabricantes e provedores de logística localizados na região.

A Rio South Texas oferece uma infraestrutura ferroviária robusta internacional Class 1 com serviços dos EUA por meio da Union Pacific Railroad e da BNSF Railway Co., serviço do México pela Kansas City Southern de Mexico e serviços de linha curta locais por meio da Brownsville & Rio Grande International Railroad (BRG), Border Pacific Railroad, bem como da Rio Valley Switching. Milhares de cargas são declaradas por meio da BRG anualmente (mais de 40 mil em 2019). Além disso, a fusão pendente entre a Canadian Pacific e a Kansas City Southern levará a logística ferroviária da Rio South Texas ao próximo nível, oferecendo serviços eficientes nos Estados Unidos, México e Canadá, o que significa que os volumes comerciais provavelmente continuarão a crescer com o compromisso da Canadian Pacific e da Kansas City Southern com a nossa região.

O transporte ferroviário também atua como a principal ligação para o restante das opções de logística na região. Os serviços ferroviários de linha curta se conectam aos portos marítimos locais, facilitando o transporte marítimo por meio da Gulf Intracoastal Waterway (que sozinha transporta mais de 500 milhões de toneladas de carga) e dos mares globais pelo Golfo do México. As ferrovias da região Rio South Texas também oferecem conexões intermodais para o transporte rodoviário interestadual, bem como para a carga aérea, conectando a região ao mundo, com o Aeroporto Internacional Valley da Rio South Texas classificado entre os 80 principais dos EUA para cargas aéreas.

Se você estiver fazendo envios globalmente, nos Estados Unidos ou fora dele, ou se estiver procurando fabricar produtos na América do Norte para a América do Norte, veja o que a Rio South Texas tem a oferecer. Nossa equipe da COSTEP gostaria de ajudá-lo, então, acesse www.costep.org ou conecte-se conosco pelo @COSTEP para saber mais.

Contato: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

FONTE Council for South Texas Economic Progress

SOURCE Council for South Texas Economic Progress