Rio South Texas : Au cœur de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine rapporte COSTEP

MISSION, Texas, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- Rio South Texas, situé au cœur de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine, a toujours été salué pour sa multimodalité. Les principaux postes frontaliers entre les États-Unis et le Mexique, les aéroports internationaux, les ports maritimes en eau profonde et les autoroutes inter-États ont fait de la région le centre de commerce intermodal par excellence pour les entreprises actives en Amérique du Nord. En outre, la liaison de la région au réseau ferroviaire nord-américain de classe 1 est responsable de l'exportation et de l'importation de centaines de millions de produits chaque année. Cet accès ferroviaire nord-américain, combiné aux opportunités offertes par l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), optimise encore les avantages logistiques que Rio South Texas offre aux fabricants et aux fournisseurs de services logistique situés dans la région.

Rio South Texas offre une solide infrastructure ferroviaire internationale de classe 1 grâce aux services offerts par Union Pacific Railroad et BNSF Railway Co. aux États-Unis, aux services offerts par Kansas City Southern de Mexico au Mexique et aux services locaux sur courtes distances offerts par Brownsville & Rio Grande International Railroad (BRG), Border Pacific Railroad, ainsi que Rio Valley Switching. Des milliers de wagons sont déclarés par l'entremise de la BRG chaque année (plus de 40 000 en 2019). De plus, la fusion imminente entre Canadian Pacific et Kansas City Southern fera passer la logistique ferroviaire de Rio South Texas à un niveau supérieur en offrant des services rationalisés à travers les États-Unis, le Mexique et le Canada, signifiant que les volumes commerciaux continueront probablement à croître avec l'engagement de Canadian Pacific et Kansas City Southern envers notre région.

Le fret ferroviaire est également le principal lien avec les autres options logistiques de la région. Les services ferroviaires à courte distance sont reliés aux ports maritimes locaux, facilitant ainsi le transport maritime par la Gulf Intracoastal Waterway (qui achemine elle-même plus de 500 millions de tonnes de marchandises) et le transport maritime mondial par le golfe du Mexique. Les chemins de fer de la région de Rio South Texas offrent également des liaisons intermodales au transport routier interétatique ainsi qu'au fret aérien, reliant la région au monde entier, l'aéroport international Valley de Rio South Texas se classant parmi les 80 meilleurs aux États-Unis pour le fret aérien.

Si vous expédiez des marchandises au niveau mondial, vers les États-Unis ou depuis ceux-ci, ou si vous cherchez à fabriquer des produits en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord, jetez un œil à ce que Rio South Texas a à offrir. Notre équipe à COSTEP serait heureuse de vous aider, alors n'hésitez pas à nous rendre visite à l'adresse www.costep.org ou à nous suivre sur @COSTEP pour en savoir plus.

Contact : Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

