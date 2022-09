Rohit Sharma mianowany na stanowisko starszego wiceprezesa ds. globalnych umiejętności pracowniczych

PRINCETON, New Jersey, 6 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Amit Sevak, prezes i dyrektor generalny ETS, ogłosił dziś, że Rohit Sharma dołączy do zespołu ETS jako starszy wiceprezes ds. globalnych umiejętności pracowniczych. W swojej nowej roli Sharma pomoże ETS rozszerzyć ofertę usług z zakresu podnoszenia kwalifikacji i rozwoju umiejętności zawodowych dla profesjonalistów pragnących rozwijać swoją karierę i mobilność. Będzie on nadzorował wszystkie aspekty nowego działu, począwszy od sprzedaży i marketingu aż po produkt i działania operacyjne, z naciskiem na realizację długoterminowych celów, wzrost, zysk i zwrot z inwestycji.

„Rohit doskonale rozumie, że edukacja trwa przez całe życie, dalece wykraczając poza mury szkoły średniej, uczelnię czy nawet wysokie stopnie naukowe ‒ powiedział Sevak. - Mamy ogromne szczęście, że możemy skorzystać z jego doświadczenia i wiedzy w tym ważnym dla nas okresie, kiedy ETS stara się dostarczać kluczowe rozwiązania, aby pomóc firmom wypełnić lukę, jaka powstaje pomiędzy koniecznością obsadzenia stanowisk a znalezieniem pracowników z odpowiednim zestawem umiejętności".

Sharma wcześniej pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w ThriveDX (dawniej HackerU) ‒ lidera w dziedzinie szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych. Był on odpowiedzialny za kierowanie procesem tworzenia i rozwoju produktu, efektywną realizację działań i rezultaty nauczania.

„Przyszłość naszej siły roboczej, firm i branż zależy od naszej zdolności do utrzymania umiejętności pracowników na poziomie, który pozwoli nam skuteczniej konkurować, napędzać wzrost i stymulować innowacje ‒ powiedział Sharma. - Cieszę się z możliwości wsparcia ETS w dążeniach do osiągnięcia pozycji lidera w obszarze podnoszenia umiejętności pracowników, dzięki którym oni sami oraz firmy, dla których pracują, będą mogli dalej się rozwijać i w pełni wykorzystywać swój potencjał".

Sharma posiada ponad dwudziestoletnie, międzynarodowe doświadczenie w wielu sektorach, w tym w szkolnictwie wyższym, szkoleniach, certyfikacji i rozwoju siły roboczej. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują pełnienie funkcji prezesa i dyrektora zarządzającego ACAMS (wcześniej spółki zależnej należącej w całości do Adtalem Global Education) oraz dyrektora generalnego INTI Education Group. Na początku swojej kariery zawodowej pracował on również jako konsultant ds. zarządzania w Boston Consulting Group.

Sharma posiada tytuł licencjata z zakresu inżynierii, uzyskany na IIT Kanpur w Indiach oraz tytuł MBA nadany przez Darden Business School (wyższą szkołę biznesu) przy Uniwersytecie Wirginii.

ETS

Celem ETS jest poprawa jakości i równości w edukacji dla ludzi na całym świecie poprzez tworzenie ocen opartych na wnikliwych badaniach. ETS służy osobom indywidualnym, instytucjom edukacyjnym i agencjom rządowym, dostarczając rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie certyfikacji nauczycieli, nauki języka angielskiego oraz edukacji na poziomie podstawowym, średnim i policealnym, a także prowadząc badania, analizy i studia nad polityką edukacyjną. ETS, założona jako organizacja non-profit w 1947 r., opracowuje, prowadzi i ocenia rocznie ponad 50 milionów testów – w tym testy TOEFL® i TOEIC®, GRE® i The Praxis Series® – w ponad 180 krajach w przeszło 9 tys. placówek na całym świecie. www.ets.org

