Рохит Шарма назначен старшим вице-президентом ETS

ПРИНСТОН (шт. Нью-Джерси, США), 6 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Президент и генеральный директор ETS Амит Севак (Amit Sevak) объявил сегодня о назначении Рохита Шармы (Rohit Sharma) старшим вице-президентом глобального направления профессиональных навыков. На новой должности Шарма поможет ETS масштабировать свои решения в области повышения квалификации и развития профессиональных навыков для профессионалов, стремящихся к продвижению по карьерной лестнице и мобильности. Он будет контролировать все аспекты этого нового подразделения, начиная с продаж и маркетинга и заканчивая продукцией и операциями, с упором на долгосрочные цели, рост, прибыль и окупаемость инвестиций.

«Рохит прекрасно понимает, что образование охватывает всю жизнь человека и продолжается после окончания средней школы, университета и даже получения высокой ученой степени, — отметил г-н Севак. — Возможность использовать его лидерство и опыт — это невероятная удача в этот поворотный момент, когда ETS стремится обеспечить критически важные решения, которые помогут компаниям устранить разрыв между вакансиями и поиском сотрудников с правильным набором рабочих навыков».

Ранее Шарма работал на посту операционного директора компании ThriveDX (в прошлом известной как HackerU), лидера в области цифрового обучения. Он отвечал за проектирование и разработку продукции, операционную деятельность и результаты обучения.

«Будущее нашей рабочей силы, компаний и отраслей зависит от нашей способности поддерживать высокий уровень квалификации сотрудников, чтобы мы могли лучше конкурировать, стимулировать рост и поощрять инновации, — отметил Шарма. — Я рад возможности помочь ETS стать лидером в области совершенствования навыков профессиональных работников, с тем чтобы они и компании, в которых они работают, могли расти и в полной мере реализовывать свой потенциал».

Шарма имеет более чем двадцатилетний международный опыт работы в целом ряде секторов, включая высшее образование, профессиональную подготовку, сертификацию и развитие трудовых ресурсов. За свою карьеру он успел поработать на посту президента и управляющего директора ACAMS (ранее 100%-ной дочерней компании Adtalem Global Education) и генерального директора INTI Education Group. В начале своей карьеры он также работал управленческим консультантом в компании Boston Consulting Group.

Шарма имеет степень бакалавра инженерного дела (Индийский технологический институт в Канпуре, Индия) и степень магистра делового администрирования (Школа бизнеса Дардена при Университете Вирджинии).

Информация о компании ETS

ETS способствует повышению качества образования и его доступности для людей по всему миру за счет создания оценочных инструментов на основе глубоких исследований. ETS служит интересам людей, образовательных учреждений и правительственных органов, предоставляя специализированные средства для сертификации преподавателей, изучения английского языка, а также начального, среднего и последующего образования и проводя исследования, анализ и изучение политики в образовательной сфере. Некоммерческая организация ETS, основанная в 1947 году, занимается организацией, проведением и оценкой результатов свыше 50 миллионов тестов ежегодно — включая тесты TOEFL®, TOEIC®, GRE® и оценки по программе The Praxis Series® — более чем в 180 странах и 9000 городах по всему миру. www.ets.org

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