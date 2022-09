Rohit Sharma é nomeado vice-presidente sênior de habilidades de trabalho globais

PRINCETON, Nova Jersey, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, o presidente e CEO da ETS, Amit Sevak, anunciou que Rohit Sharma se juntará à ETS como vice-presidente sênior de habilidades de trabalho globais. Em sua nova função, Sharma ajudará a ETS a ampliar suas ofertas de aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidades de trabalho para profissionais que buscam desenvolvimento e mobilidade na carreira. Ele supervisionará todos os aspectos desta nova divisão, desde vendas e marketing até produtos e operações, com ênfase em metas de longo prazo, crescimento, lucro e retorno de investimentos.

"Rohit possui um profundo entendimento de que a educação se estende por toda a vida de um indivíduo, continuando muito além do ensino médio, da faculdade ou até mesmo de um curso de pós-graduação", disse Sevak. "Temos a sorte incrível de alavancar sua liderança e experiência neste momento crucial à medida que a ETS busca oferecer soluções críticas para ajudar as empresas a preencher a lacuna entre as vagas e encontrar funcionários com qualificações adequadas no local de trabalho."

Sharma atuou anteriormente como COO da ThriveDX (antiga HackerU), líder em treinamento de habilidades digitais. Ele foi responsável por impulsionar o projeto e desenvolvimento de produtos, a entrega operacional e resultados dos alunos.

"O futuro de nossa força de trabalho, empresas e setores depende de nossa capacidade de manter apuradas as habilidades dos funcionários para que possamos competir melhor, impulsionar o crescimento e estimular a inovação", disse Sharma. "Espero ajudar a ETS a se tornar líder no aprimoramento das habilidades dos profissionais que trabalham para que eles e as empresas para as quais trabalham, cresçam e alcancem todo o seu potencial."

Sharma tem mais de duas décadas de experiência internacional em vários setores, incluindo ensino superior, treinamento, certificação e desenvolvimento da força de trabalho. Entre as experiências profissionais anteriores, ele atuou como presidente e diretor administrativo da ACAMS (anteriormente, uma subsidiária integral da Adtalem Global Education) e CEO do INTI Education Group. No início de sua carreira, ele também atuou como consultor administrativo do Boston Consulting Group.

Sharma é bacharel em engenharia pela IIT Kanpur na Índia e tem um MBA da Darden Business School da Universidade da Virgínia.

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos a qualidade e a equidade na educação para as pessoas em todo o mundo, criando avaliações com base em pesquisas rigorosas. A ETS atende pessoas físicas, instituições educacionais e órgãos governamentais, oferecendo soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizagem da língua inglesa e educação elementar, secundária e graduação, além de conduzir pesquisas, análises e estudos de políticas em educação. Fundada como uma organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e pontua mais de 50 milhões de exames por ano, incluindo os exames TOEFL®e TOEIC®, os testes GRE® e as avaliações The Praxis Series®, em mais de 180 países, e em mais de nove mil localidades em todo o mundo. www.ets.org

