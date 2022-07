Seegene tasoittaa tietä PCR-testaukselle paikallisilla klinikoilla EU:n hyväksymällä multiplex-testillä ja täysin automaattisella PCR-ratkaisulla

SOUL, Etelä-Korea, 22. heinäkuuta 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), Etelä-Korean johtava molekyylidiagnostiikkayritys (MDx), on saanut EU:n hyväksynnän Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV -testilleen, joka on yhteensopiva yrityksen täysin automaattisen AIOS-järjestelmän (All-in-One-järjestelmä) kanssa. Tämän odotetaan auttavan pieniä sairaaloita, paikallisia klinikoita ja julkisia terveyskeskuksia tunnistamaan tehokkaasti COVID-19:n, influenssa A:n ja B:n sekä hengitystieoireyhtymän (RSV).

Syndrominen määritys neljälle hengitystievirukselle

Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV -testillä voidaan havaita kuusi kohdetta, jotka liittyvät neljään hengitystievirukseen. Kohteet sisältävät kolme erilaista COVID-19-geeniä (S, RdRp, N), joiden avulla positiiviset tapaukset voidaan tunnistaa luotettavasti myös uusien varianttien ilmaantuessa. Testi sisältää myös kaksi sisäistä tarkastusta näytteenoton ja testauksen asianmukaista validointia varten. Testin tulos valmistuu kahden tunnin kuluessa, sillä menetelmä ei edellytä nukleiinihappojen eristämistä., Tämä tekee siitä sekä aika- että kustannustehokkaan.

AIOS, ensimmäinen täysin automatisoitu, erittäin suorituskykyinen MDx-järjestelmä syndromiseen testaukseen

AIOS, joka julkaistaan heinäkuussa, tukee "hands-free" PCR-työnkulkuja nukleiinihapon eristämisestä PCR-kokoonpanoon, geenien monistukseen ja tulosten analysointiin. Koska AIOS on täysin automatisoitu (sample in – result out) järjestelmä, sitä voivat käyttää ne, joilla ei ole PCR-kokemusta. AIOS on myös kooltaan kompakti. Sllä on yli 30 yhteensopivaa testiä syndromiseen testaukseen tehokkuuden ja hyötysuhteen parantamiseksi, toisin kuin markkinoilla olevilla perinteisillä automatisoiduilla PCR-ratkaisuilla, jotka ovat suurempia ja joissa on vähemmän soveltuvia, vain yhdestä kolmeen erityiskohdetta havaitsevia testejä.

AIOS on maailman ensimmäinen täysin automatisoitu ja "koottu" ratkaisu, joka koostuu PCR:lle tarvittavista itsenäisistä ja irrotettavista instrumenteista, toisin kuin muut yksittäisenä yksikkönä toimivat ratkaisut. Tämä tekee AIOS-järjestelmästä kätevän käyttää ja ylläpitää, kun lupamenettelyt ovat helpompia olemassa olevien välineiden ja määrityksien sovellettavuuden vuoksi. Tällaisten ominaisuuksien odotetaan mahdollistavan sen, että pienet sairaalat, paikalliset klinikat ja julkiset terveyskeskukset voivat integroida AIOS-järjestelmän PCR-testien työnkulkuun, mitä oli aiemmin rajoitettu PCR-ratkaisujen käyttövälineiden tai asiantuntijoiden puutteen vuoksi.

Turvallinen paluu normaaliin tilaan Seegenen "In-life PCR"-periaatteella

Terveydenhuollon asiantuntijat ovat varoittaneet COVID-19:n uudelleen alkamisesta jo kesällä sekä influenssa- ja flunssatapausten lisääntymisestä, kun COVID-19-rokotteiden immuniteetti heikkenee ja virutsen ehkäisytoimenpiteet vähenevät. Vastauksena näihin huolenaiheisiin Seegene käynnisti äskettäin "In-life PCR"-aloitteen, jonka tarkoituksena on sisällyttää PCR-testit rutiineihimme lisäämällä niiden kohtuuhintaisuutta ja saatavuutta. Sen tarkoituksena on havaita viruksia erityisesti oireettoman väestön keskuudessa, jotta voidaan estää COVID-19-epidemian puhkeamiset ja hillitä laajalle levinneitä tartuntoja uusien pandemioiden ehkäisemiseksi. Seegene toivoo, että Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV - ja AIOS-testillä luodaan perusta rutiinitestaukselle.

*Syndrominen testaus tarkoittaa prosessia kohdistaa testaus yhdellä testillä samanaikaisesti useisiin patogeeneihin, joilla on samankaltaisia oireita.

