SHEIN объявляет о проведении первой в истории серии конкурсов SHEIN X 100K с именитым жюри

Глобальный оператор розничной торговли модной одеждой SHEIN объявляет о проведении первой в истории серии конкурсов SHEIN X 100K, на которую в качестве судей приглашены Хлои Кардашьян, Лоу Роуч, Кристиан Сириано, Дженна Лайонс и Лорел Пантин

Конкурс SHEIN X 100K, проводимый в честь успешной реализации программы SHEIN X, предоставит начинающим дизайнерам шанс на получение главного приза в размере 100 тысяч долларов США, а также возможность принять участие в виртуальном показе мод «Осень/зима 2021», организуемом компанией SHEIN

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 17 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Этим летом международный ритейлер модной и дизайнерской одежды SHEIN проведет первую в истории серию конкурсов SHEIN Х 100K. Одной из примечательных особенностей этой конкурсной серии из 4 частей станет звездное жюри, в состав которого войдут Хлои Кардашьян, Лоу Роуч, Кристиан Сириано, Дженна Лайонс и Лорел Пантин. На старт состязания Be Bold, Be You выйдут 30 начинающих дизайнеров, которые будут соревноваться за выход в пятерку финалистов.