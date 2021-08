- El minorista global de moda SHEIN anuncia la primera serie de SHEIN X 100K Challenge con jueces invitados: Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons y Laurel Pantin

Para celebrar el éxito del programa SHEIN X, el SHEIN X 100K Challenge dará a los diseñadores emergentes participantes la oportunidad de ganar un gran premio de 100.000 dólares junto con la posibilidad de aparecer en el escaparate de moda de otoño/invierno 2021 de SHEIN que será transmitido virtualmente.

LOS ÁNGELES, 17 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El minorista mundial de moda y estilo de vida SHEIN será el anfitrión de la primera serie SHEIN X 100K Challenge este verano. La serie de 4 episodios contará con un panel de jueces repleto de estrellas como Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons y Laurel Pantin. El desafío Be Bold, Be You comenzará con 30 diseñadores emergentes, que competirán por una oportunidad de llegar al top 5 final.