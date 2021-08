SHEIN, minorista global de moda, anuncia la primera serie SHEIN X 100K Challenge con jueces invitados: Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons y Laurel Pantin

En celebración del exitoso programa SHEIN X, el SHEIN X 100K Challenge ofrecerá a los diseñadores emergentes que participen la oportunidad de ganar un gran premio de USD 100.000, junto con la oportunidad de ser presentados en el programa virtual de moda otoño/invierno de SHEIN 2021

LOS ÁNGELES, 17 de agosto de 2021 /PRNewswire/-- SHEIN, el minorista global de moda y estilo de vida, organizará la primera serie SHEIN X 100K Challenge este verano. La serie de 4 episodios contará con un panel de jueces con estrellas como Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons y Laurel Pantin. El desafío Be Bold, Be You comenzará con 30 diseñadores emergentes, quienes competirán por la oportunidad de situarse entre los 5 mejores.