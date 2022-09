SodaStream, największa na świecie marka wody gazowanej, dokonuje całkowitej reorganizacji swojej marki

Nowa koncepcja marki, symbol i logo

Nowa linia produktów: Seria SodaStream z zaawansowanymi funkcjami i wzornictwem premium

Kompleksowa przebudowa marki, obejmująca nowy projekt wizualny, opakowanie, przekaz cyfrowy i ton głosu

KFAR SABA, Izrael, 15 września 2022 r. /PRNewswire/ -- SodaStream, największa na świecie marka wody gazowanej, poinformowała o rozpoczętym dziś całkowitym przeorientowaniu marki. Zgodnie z zapoczątkowaną trzy lata temu strategią transformacji cyfrowej i ukierunkowania na konsumenta, spółka wykorzystuje rosnące zainteresowanie konsumentów wzornictwem, innowacjami, sztuką przyrządzania napojów i obszarem doświadczeń użytkownika. Wraz z rosnącym trendem przygotowywania świeżej wody gazowanej w domu i poszukiwaniem przez konsumentów bardziej przystępnych produktów premium, zwłaszcza w sektorze żywności i napojów [1], SodaStream przeprowadza pełną, całościową zmianę symbolu spółki, palety kolorów, stron internetowych i wprowadza nowy poziom produktów premium.

Centralnym elementem nowego wizerunku jest wezwanie marki do nacisku na zmianę na lepsze - „Push for Better", zainspirowane przez czynność, jaką wykonuje się po naciśnięciu przycisku ekspresu do wody gazowanej SodaStream. Hasło „Push for Better" zostało wprowadzone w życie w nowej identyfikacji wizualnej marki, prowadząc do „efektu rozchodzenia się fal" pozytywnych zmian, zainspirowanych siłą prostego naciśnięcia przycisku i strumienia przemian, które uruchamia - zarówno dla konsumentów, jak i dla planety.

Ten nowy język wizualny obejmuje również świeżo opracowany symbol graficzny, składający się z dwóch połączonych ze sobą kropli wody, ułożonych w symbol jin i jang, symbolizujących równowagę i harmonię, a także nawiązujących do naszej planety. Wzór tworzy charakterystyczną literę „S" symbolizującą SodaStream. Podtrzymując swoje zobowiązanie do działania na rzecz Ziemi, nowa paleta kolorów SodaStream jest inspirowana naturą. Podstawowe barwy marki to niebieski Fresh Blue, niebieski Deep Blue i piaskowy Sand, nawiązujące do czystości i świeżości wody oraz jasności piasku.

SodaStream prezentuje również „SodaStream Collection", najnowszy poziom produktów segmentu premium, który reprezentuje jej zaawansowaną i designerską gamę wyrobów. „SodaStream Collection" to artykuły, które dzięki innowacyjności, jakości i wzornictwu oferują najwyższy komfort użytkowania. W skład serii wejdą nowe ekspresy do wody gazowanej SodaStream - Art i Duo, a także przyszłe innowacje opracowane przez światowej sławy projektantów.

Nowa koncepcja wizualna SodaStream jest teraz obecna we wszystkich punktach cyfrowych, w tym na stronach internetowych skierowanych bezpośrednio do konsumentów, w kanałach mediów społecznościowych i na dodatkowych platformach. Począwszy od 2023 roku, odnowione opakowania będą stopniowo wprowadzane na wszystkie 47 rynków światowych, na których działa firma.

„Zbudowana przez nas nowa strategia >>Push for Better<< i towarzyszące jej elementy marki stanowią kolejny rozdział w podróży SodaStream, której celem jest globalna zmiana podejścia do napojów i zrewolucjonizowanie międzynarodowego przemysłu napojów - powiedział Eyal Shohat, dyrektor generalny SodaStream. - Będąc ekspertami w tworzeniu napojów gazowanych, jesteśmy zaszczyceni możliwością zapewnienia naszym konsumentom wspaniałych wrażeń z picia wody gazowanej, przy jednoczesnym unowocześnieniu stylu życia. Poprzez wykorzystanie SodaStream nasi konsumenci otrzymują możliwość zrobienia czegoś, co jest korzystniejsze dla nich i lepsze dla naszej planety".

Przy tworzeniu i wdrażaniu obecnej identyfikacji wizualnej SodaStream współpracowała z Pearl Fisher, kreatywną agencją projektową i wizerunkową z siedzibą w Londynie, a także z Eitanem Cohenem, doradcą kreatywnym SodaStream. „Jesteśmy niezwykle dumni z naszej współpracy z SodaStream. To był wspaniały proces, począwszy od rozpoznania jej możliwości poprzez ewolucję i optymalizację kluczowych aktywów marki po dopilnowanie, aby każdy szczegół nowej wizji projektowej i prezentacji marki uosabiał jej pionierską postawę i mentalność >>strumienia przemian<< - powiedzieli Eitan Cohen i David Jenkinson, partnerzy ds. projektowania i doświadczeń w Pearl Fischer. - Ten projekt to kolejny ekscytujący rozdział dla Sodastream i z radością czekamy na pojawienie się na półkach sklepowych tak odważnego, wpływowego i inspirującego produktu".

SodaStream:

SodaStream, spółka zależna PepsiCo, jest największą na świecie marką wody gazowanej. SodaStream działa w ponad 47 krajach na świecie i umożliwia konsumentom przygotowanie idealnych, spersonalizowanych napojów gazowanych za pomocą jednego przycisku. Poprzez ułatwienie użytkownikom dokonywania korzystnych dla siebie i planety wyborów, SodaStream rewolucjonizuje branżę napojów i zmienia podejście do nich. Więcej o SodaStream na stronie www.sodastream.com oraz na Facebooku , Instagramie i YouTube .

[1] W oparciu o Global Monitor, Consumer Trends Status New in 2022, według Kantar

