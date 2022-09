SodaStream, la marca de agua con gas líder en el mundo, presenta un reposicionamiento de 360°

Nueva identidad de marca, símbolo y logotipo

Nuevo nivel de producto: Colección SodaStream con funcionalidades avanzadas y diseños prémium

Cambio de marca integral que incluye nuevo diseño visual, empaquetamiento, digital y tono de voz

KFAR SABA, Israel, 15 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- SodaStream, la marca de agua con gas líder en el mundo, anuncia hoy un reposicionamiento completo de la marca de 360°. Tras su estrategia de transformación digital y centrada en el consumidor lanzada hace tres años, la compañía está aprovechando el creciente interés de sus consumidores en los campos del diseño, la innovación, la mixología y la experiencia del usuario. A medida que la tendencia de hacer agua fresca con gas en el hogar continúa creciendo, y a medida que los consumidores buscan productos premium más accesibles, especialmente en el sector de alimentos y bebidas1, SodaStream presenta un rediseño descendente completo del símbolo de la compañía, la paleta de colores, sitios web, y está introduciendo un nuevo nivel de productos elevados.

SodaStream SodaStream

En el corazón del nuevo posicionamiento se encuentra el llamado de la marca a Push for Better, inspirado en la acción que se realiza al presionar el botón del fabricante de agua con gas SodaStream. "Push for Better" cobra vida en la nueva identidad visual de la marca, lo que lleva a un "efecto dominó" de cambio positivo, inspirado en el poder de presionar un botón y la corriente de cambio que pone en marcha, por tanto los consumidores como el planeta.

El nuevo lenguaje visual incluye un nuevo y fresco símbolo icónico que consiste en dos gotas de agua entrelazadas dispuestas en una formación de yin y yang, que representa el equilibrio y la armonía, además de parecerse al planeta. El diseño forma la letra "S" de la firma, que simboliza SodaStream. Manteniéndose fiel a su dedicación para mejorar el planeta, la nueva paleta de colores de SodaStream está inspirada en la naturaleza. Los colores primarios de la marca son Fresh Blue, Deep Blue y Sand, una referencia a la pureza y frescura del agua y el brillo de la arena.

SodaStream también está revelando "SodaStream Collection", un nuevo nivel de productos prémium que representa su gama de productos avanzada y diseñada. "SodaStream Collection" ofrece experiencias elevadas a través de innovación, calidad y diseño superiores. La gama Collection consistirá en los nuevos fabricantes de agua con gas de SodaStream: Art y Duo, y también incluirá futuras innovaciones diseñadas por diseñadores de renombre mundial.

La nueva identidad visual de SodaStream ahora está disponible en todos los puntos de contacto digitales de la compañía, incluidos sus sitios web directos al consumidor, canales de redes sociales y plataformas adicionales. A partir de 2023, el envasado de nuevo diseño se implementará gradualmente en los 47 mercados globales en los que opera la empresa.

"Nuestra nueva estrategia 'Push for Better' y los activos de marca que la acompañan son el próximo capítulo en el viaje de SodaStream para cambiar la forma en que el mundo bebe y revolucionar la industria mundial de bebidas", comentó Eyal Shohat, consejero delegado de SodaStream. "Como expertos en la creación de bebidas gaseosas, estamos entusiasmados de brindarles a nuestros consumidores las experiencias perfectas con agua con gas, con un estilo de vida mejorado. Al usar SodaStream, nuestros consumidores tienen la oportunidad de hacer algo que es mejor para ellos y mejor para el planeta".

SodaStream ha colaborado con Pearl Fisher, una agencia de branding y diseño creativo con sede en Londres, para crear e implementar la nueva identidad visual de la marca, así como con Eitan Cohen, asesor creativo de SodaStream. "Estamos muy orgullosos de nuestra asociación con SodaStream. Ha sido un gran proceso, desde identificar la oportunidad de SodaStream hasta evolucionar y optimizar los activos clave de la marca, hasta garantizar que cada aspecto de la nueva visión del diseño y la experiencia de la marca activen su actitud pionera y su corriente de mentalidad de cambio", explicaron Eitan Cohen y David Jenkinson, Design & Experience Partner en Pearl Fischer. "Este es un próximo capítulo emocionante para Sodastream y estamos ansiosos por ver este nuevo diseño audaz, impactante y empoderador en los estantes".

Acerca de SodaStream:

SodaStream, una filial de PepsiCo, es la marca de agua con gas líder en el mundo. Con operaciones en más de 47 países de todo el mundo, SodaStream permite a los consumidores crear experiencias de bebidas gaseosas personalizadas y perfectas con solo presionar un botón. Al permitir que sus usuarios tomen mejores decisiones para ellos y para el planeta, SodaStream está revolucionando la industria de las bebidas y cambiando la forma en que bebe el mundo. Para obtener más información sobre SodaStream, visite www.sodastream.com y siga a SodaStream en Facebook , Instagram y YouTube .

1 Basado en Global Monitor, Consumer Trends Status New in 2022 by Kantar

Contacto para los medios

Alison Brod Marketing + Communications

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898809/SodaStream_Art_Side.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898810/SodaStream_Trees_Ripple_Effect.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1158012/SodaStream_Logo.jpg

SOURCE SodaStream