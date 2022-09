Přední světová značka perlivé vody SodaStream představuje nový positioning

Nová identita, symbol a logo značky

Nová třída produktů: Kolekce SodaStream s pokročilými funkcemi a prémiovým designem

Komplexní rebranding včetně nové vizuální podoby, obalů, digitální prezentace a tónu komunikace

KFAR SABA, Izrael, 16. září 2022 /PRNewswire/ -- Přední světová značka perlivé vody SodaStream dnes oficiálně představila svou novou image. Společnost navazuje na digitální transformaci a spotřebitelsky orientovanou strategii, kterou spustila před třemi lety, a nově pracuje s rostoucím zájmem svých spotřebitelů o design, inovace, mixologii a uživatelský dojem. S rostoucím trendem domácí přípravy čerstvé perlivé vody i poptávkou spotřebitelů po dostupnějších prémiových produktech – zejména v sektoru potravin a nápojů1 – představuje SodaStream komplexní redesign své symboliky, barevné palety a webových stránek a přináší novou třídu kvalitnějších výrobků.

SodaStream SodaStream

Jádrem nového positioningu je výzva „Push for Better", jejíž název inspirovalo stisknutí tlačítka na výrobníku perlivé vody SodaStream pro přípravu nápoje podle přání. Idea Push for Better ožívá v nové vizuální identitě značky a vede k „řetězové reakci" pozitivních změn, inspirovaných jednoduchým stisknutím tlačítka, které spouští „vodopád změn" pro spotřebitele i pro planetu.

Součástí nového vizuálního jazyka je i zbrusu nový ikonický symbol, který tvoří dvě kapky vody uspořádané do formace jin a jang. Ty znázorňují nejen rovnováhu a harmonii, ale zároveň připomínají i naši planetu. Středem symbolu je charakteristické písmeno „S", které symbolizuje značku SodaStream. Další připomínku jejího stálého závazku prospívat planetě představuje i nová barevná paleta inspirovaná přírodou. Základními barvami značky jsou svěží modrá, tmavě modrá a písková, které odkazují na čistou, osvěžující vodu a zářivý písek.

Společnost SodaStream také odhaluje prémiovou třídu výrobků „SodaStream Collection", která reprezentuje její zdokonalenou designovou nabídku. Výrobníky „SodaStream Collection" přinášejí díky úžasným inovacím, kvalitě a designu novou úroveň uživatelských zážitků. Řadu Collection budou tvořit nové výrobníky perlivé vody SodaStream – Art a Duo – a v budoucnu i další inovace, navržené světově uznávanými designéry.

Novou vizuální identitu společnosti SodaStream můžete již nyní vidět na všech jejích digitálních rozhraních, včetně webových stránek pro spotřebitele, kanálů sociálních médií a dalších platforem. Od roku 2023 se budou na všech 47 globálních trzích, na kterých společnost působí, postupně zavádět nově navržené obaly.

„Naše nová strategie ‚Push for Better' s doprovodnými vizuálními elementy je další kapitolou na cestě společnosti SodaStream ke změně světového přístupu k nápojům a k revoluci v globálním nápojovém průmyslu," uvedl generální ředitel společnosti SodaStream Eyal Shohat. „Jako odborníci na vývoj perlivých nápojů jsme nadšeni, že můžeme našim spotřebitelům poskytnout dokonalé zážitky prostřednictvím perlivých nápojů spojených s lepším životním stylem. Používáním výrobníků SodaStream mají naši spotřebitelé možnost dělat něco, co prospívá jim i naší planetě."

Společnost SodaStream spolupracovala na vytvoření a realizaci nové vizuální identity značky s londýnskou kreativní agenturou pro design a branding Pearl Fisher a také s kreativním poradcem společnosti SodaStream Eitanem Cohenem. „Na naše partnerství se společností SodaStream jsme velmi hrdí. Byl to skvělý proces –od identifikace příležitostí značky SodaStream přes vývoj a optimalizaci klíčových prvků až po zajištění, aby každý aspekt nové designové vize a dojmu ze značky podporoval její průkopnický přístup a mentalitu rozproudění změn," uvádí Eitan Cohen a partner pro design a BX ve společnosti Pearl Fischer David Jenkinson. „Pro Sodastream teď začíná další vzrušující kapitola. Těšíme se, až tento odvážný, působivý a motivující nový design uvidíme na pultech obchodů."

O společnosti SodaStream:

SodaStream, dceřiná společnost PepsiCo, je přední světovou značkou perlivé vody. Působí ve více než 47 zemích po celém světě a svým zákazníkům umožňuje připravit si skvělé perlivé nápoje na míru pouhým stisknutím tlačítka. Podporou lepších voleb pro spotřebitele i planetu přináší společnost Soda Stream revoluci v nápojovém průmyslu a mění přístup celého světa k nápojům. Pro více informací o společnosti SodaStream navštivte stránky www.sodastream.com a sledujte SodaStream na Facebooku , Instagramu a YouTube .

1 Na základě výzkumu spotřebitelských trendů pro rok 2022 Global Monitor agentury Kantar

Kontakt pro média

Alison Brod (marketing + komunikace)

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898809/SodaStream_Art_Side.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898810/SodaStream_Trees_Ripple_Effect.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1158012/SodaStream_Logo.jpg

SOURCE SodaStream