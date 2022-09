SodaStream, popredná svetová značka perlivých vôd, predstavuje zmenu o 360 °

Nová identita značky, symbol a logo

Nová úroveň produktov: Kolekcia SodaStream s pokročilými funkciami a prémiovým dizajnom

Komplexná zmena značky vrátane nového vizuálneho dizajnu, balenia, digitalizácie a tónu hlasu

KFAR SABA, Izrael, 15. september 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SodaStream, popredná svetová značka perlivých vôd, dnes oznamuje kompletnú zmenu značky o 360°. Po svojej digitálnej transformácii a stratégii zameranej na spotrebiteľov, ktorá bola spustená pred tromi rokmi, spoločnosť využíva rastúci záujem svojich spotrebiteľov o dizajn, inovácie, mixológiu a skúsenosti používateľov. Keďže trend prípravy čerstvej perlivej vody v domácnostiach stále rastie a spotrebitelia hľadajú prístupnejšie prémiové produkty, najmä v sektore potravín a nápojov1, spoločnosť SodaStream predstavuje kompletnú zmenu dizajnu symbolu spoločnosti, farebnej palety, webových stránok a zavádza novú úroveň vylepšených produktov.

Stredobodom novej zmeny je výzva značky Push for better (Stlačením k lepšiemu), inšpirovaná krokmi, ktoré človek vykonáva, keď stlačí tlačidlo na výrobu perlivej vody SodaStream. „Push for Better" je súčasťou novej vizuálnej identity značky, čo vedie k „dominovému efektu" pozitívnej zmeny, inšpirovanej silou jednoduchého stlačenia tlačidla a prúdom zmien, ktoré uvádza do pohybu – pre spotrebiteľov aj planétu.

Nový vizuálny jazyk obsahuje svieži nový ikonický symbol pozostávajúci z dvoch navzájom do seba zapadajúcich kvapiek vody usporiadaných do formácie jin a jang, ktoré zobrazujú rovnováhu a harmóniu a zároveň pripomínajú planétu. Dizajn tvorí písmeno „S", ktoré symbolizuje SodaStream. Nová paleta farieb SodaStream, ktorá zostáva verná svojmu odhodlaniu „pôsobiť lepšie na planétu", je inšpirovaná prírodou. Hlavnými farbami značky sú svieža modrá, tmavo modrá a piesková, odkaz na čistotu a čerstvosť vody a jas piesku.

Spoločnosť SodaStream tiež odhaľuje „SodaStream Collection", novú úroveň prémiových produktov, ktorá predstavuje jej pokročilý a navrhnutý rad produktov. „SodaStream Collection" ponúka vylepšené zážitky prostredníctvom vynikajúcej inovácie, kvality a dizajnu. Sortiment Collection bude pozostávať z nových výrobníkov perlivej vody SodaStream – Art a Duo a bude zahŕňať aj budúce inovácie navrhnuté renomovanými svetovými dizajnérmi.

Nová vizuálna identita spoločnosti SodaStream teraz ožíva vo všetkých digitálnych kontaktných miestach spoločnosti vrátane jej internetových stránok spotrebiteľov, kanálov sociálnych médií a ďalších platforiem. Od roku 2023 sa budú novonavrhnuté obaly postupne zavádzať na všetkých 47 globálnych trhoch, na ktorých spoločnosť pôsobí.

„Naša nová stratégia „Push for Better" a jej sprievodné aktíva značky sú ďalšou kapitolou na ceste spoločnosti SodaStream k zmene spôsobu, akým svet pije, a k revolúcii v globálnom odvetví nápojov," povedal Eyal Shohat, generálny riaditeľ spoločnosti SodaStream. „Ako experti na výrobu šumivých nápojov sme nadšení, že môžeme našim spotrebiteľom poskytnúť dokonalé zážitky z perlivej vody s vylepšeným životným štýlom. Používaním výrobkov SodaStream majú naši spotrebitelia príležitosť urobiť niečo, čo je lepšie pre nich a lepšie pre planétu."

SodaStream spolupracovala s Pearl Fisher, agentúrou pre kreatívny dizajn a formovanie značky so sídlom v Londýne, na vytvorení a implementácii novej vizuálnej identity značky, ako aj s Eitanom Cohenom, kreatívnym poradcom spoločnosti SodaStream. „Sme veľmi hrdí na naše partnerstvo so spoločnosťou SodaStream. Bol to skvelý proces, od identifikácie príležitosti spoločnosti SodaStream cez vývoj a optimalizáciu kľúčových aktív značky – až po zabezpečenie toho, aby každý aspekt novej vízie dizajnu a zážitku zo značky aktivoval jej priekopnícky postoj a prúd zmeny mentality," povedali Eitan Cohen a David Jenkinson z oddelenia Design & Experience Partner spoločnosti Pearl Fischer. „Toto je ďalšia vzrušujúca kapitola pre Sodastream a tešíme sa, že sa tento odvážny, pôsobivý a posilňujúci nový dizajn dostane na pulty."

O spoločnosti SodaStream:

SodaStream, dcérska spoločnosť koncernu PepsiCo, je popredná svetová značka perlivých vôd. Spoločnosť SodaStream, ktorá pôsobí vo viac ako 47 krajinách po celom svete, umožňuje spotrebiteľom jediným stlačením tlačidla pripravovať dokonalé perlivé nápoje podľa svojho vkusu. Tým, že umožňuje svojim používateľom robiť lepšie rozhodnutia pre seba a pre planétu, prináša SodaStream revolúciu v odvetví nápojov a mení spôsob, akým svet pije. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti SodaStream, navštívte stránky www.sodastream.com a sledujte SodaStream v sieťach Facebook, Instagram a YouTube.

1 Podľa Global Monitor, Novinky v spotrebiteľských trendoch v roku 2022 od spoločnosti Kantar

