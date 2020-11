Společnost MEBO International se již potřetí zúčastnila mezinárodního veletrhu CIIE

Stánek MEBO International byl umístěn v Sále lékařského vybavení a zdravotnických produktů („Hall of Medical Equipment and Healthcare Products"). Tento sál je místem, kde různé globální produkty a technologie zdravotní péče poprvé spatřují světlo světa a ztělesňují zde naděje a snahy lidí o dobrý a zdravý život. Na letošním veletrhu byly společností MEBO International představeny její hvězdné produkty, včetně suplementu GI Regenerate obsahujícího vícero regeneračních výživných látek a přírodních ingrediencí, doplňku stravy Glymate, který napomáhá balancovat hladinu cukru v krvi a zcela nové řady produktů „suché" péče o pleť MIAGE, vyvinuté na základě patentovaných technologií skupiny MEBO Group. Společnost se rovněž zavázala k vývoji a podpoře klasických předpisů tradiční čínské medicíny po celém světě.

V reakci na poslání CIIE odstartovala společnost MEBO International integrací velkého zdravotnického průmyslu nové strategické plány na vybudování velké diverzifikované služebně-obchodní platformy propojující celý svět. Prostřednictvím CIIE uzavřela společnost MEBO partnerství se sdružením Bay Area Council (BAC) se sídlem v Kalifornii za účelem vytvoření přeshraniční mezinárodní platformy pro obchod se službami. MEBO International a BAC chtějí vystavět svou spolupráci na pevných a hlubokých základech. Alianční podniky BAC mají přispět k vývozu řady vysoce kvalitních produktů z USA, zatímco mezinárodní tržní síla MEBO ve více než 70 zemích po celém světě, založená za posledních 33 let, má pomoci selektovat vysoce kvalitní produkty a vybudovat rozsáhlou světovou obchodní platformu poskytující komplexní služby globálním spotřebitelům.

V posledních letech se společnost MEBO, vzhledem k rostoucím trendům digitalizace, vytváření sítí a intelektualizace, zapojila do mezinárodních přeshraničních platforem elektronického obchodování, jako jsou AliExpress, Shopify, Joybuy.com atd. a také vytvořila vlastní online obchody jako MEBOSTORE a iMEBO.

V post-epidemické éře prochází světový hospodářský model výraznými změnami. Otevření CIIE lze chápat jako otevírání nových dveří Číně do světa. Během této zásadní události společnost MEBO International, jakožto světový lídr v oblasti regenerativních biologických věd, neustále přispívala k rozvoji liberalizace a diverzifikace obchodu zaměřením se na lidský život a zdraví a zůstala věrná svému poslání prospívat světu.

Společnost MEBO Group, založená v roce 1987, má dvě ústředí, a to v Kalifornii v USA a v Pekingu v Číně. MEBO Group disponuje regenerační lékařskou technologií na ošetřování popálenin, ran a vředů a má za cíl vybudovat globální pohotovostní síť specializovanou na tato poranění. Její produkty a technologie lze nyní nalézt ve více než 70 zemích a regionech celého světa. Navíc, ve spolupráci s americkými a čínskými vysokými školami a univerzitami, jako Harvard Medical School, The University of Southern California (USC), California State University, Nankai University, Shandong University atd., zřídila na podporu rozvoje regenerativní medicíny vícero výzkumných center pro regenerativní medicínu a regenerativní přírodní vědy.

Kontakt: Tom Tao, [email protected]

