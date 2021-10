Spoločnosť COTTON USA oznamuje, že 7. október vyhlási OSN za „Svetový deň bavlny" vo svojom stálom kalendári

NEW YORK, Október 4, 2021 /PRNewswire/ -- Organizácia spojených národov oznámila, že schváli deň 7. októbra každého roka za Svetový deň bavlny vo svojom trvalom kalendári. Svetový deň bavlny, ktorý bol prvýkrát uvedený v roku 2019 v sídle Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve, a neustále rastie.

Pri príležitosti Svetového dňa bavlny sa zúčastnené strany z globálnej komunity zaoberajúce sa oblasťou bavlny stretávajú, aby hovorili o mnohých výhodách bavlny vrátane skutočností, ktoré:

Bavlna sa pestuje vo viac ako 70 krajinách a každoročne poskytuje príjem stovkám miliónov ľudí.

Jedna tona bavlny poskytuje celoročné zamestnanie odhadom 5 alebo 6 ľuďom (často v niektorých z najchudobnejších miest na Zemi.)

Bavlna je jedinou poľnohospodárskou plodinou, ktorá poskytuje potraviny aj vlákno.

Bavlna má negatívnu uhlíkovú stopu a degraduje o 95% viac ako polyester v odpadových vodách, čo pomáha udržiavať krajinu a vodu čistú.

Témou podujatia na rok 2021 je „Bavlna pre dobro" na oslavu trvalého pozitívneho vplyvu vlákna. Na virtuálnej oslave sa predstavia významní rečníci, akými sú napríklad Bert Jacobs, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ programu Life is Good, a Maxine Bédat, riaditeľka inštitútu New Standard Institute. Ďalšími odborníkmi na svetový priemysel sú Cotton Council International, Viterra India, International Cotton Advisory Committee, Better Cotton Initiative a African Cotton Foundation. Medzi kľúčové témy patrí zodpovedná móda, udržateľnosť a dôležitosť bavlny v krajinách po celom svete.

Keď sa bavlnársky priemysel zameria na udržateľnosť, návštevníci sa dozvedia o protokole U.S. Cotton Trust Protocol®, ktorý je v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktorého cieľom je priniesť kvantifikovateľné a overiteľné ciele a merania do udržateľnej výroby bavlny.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktivitách plánovaných na Svetový deň bavlny, navštívte www.worldcottonday.com. Sledujte #WorldCottonDay na sociálnych sieťach a zapojte sa do globálnej konverzácie.

https://www.worldcottonday.com/



SOURCE COTTON USA