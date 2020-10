Výnimočné krištáľové fľaše inšpirované vedou, technológiou, inžinierstvom a matematikou (STEM) a ekologické a udržateľné balenie robia z Benigna Parfums novú vzrušujúcu luxusnú značku vôní, ktorú by ste si mali všimnúť

Spoločnosť Benigna Parfums dokazuje svoju oddanosť životnému prostrediu využívaním udržateľných fliaš a obalov pre všetky svoje vône. Luxusná značka implementuje a propaguje opätovne naplniteľné krištáľové fľaše a opakovane použiteľné boxy, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie a znížila uhlíková stopa. Ich cieľom je dosiahnuť to bez toho, aby bola dotknutá vizuálna príťažlivosť ich obalu a krištáľovej fľaše, ktorá sa môže pochváliť diamantovým povrchom s ručne brúsenou krištáľovou zátkou a hrdlom pozláteným 24k zlatom so 7 ohromujúcimi kúskami kryštálov Swarovski. Vône sú prezentované v elegantnej kartónovej a drevenej krabičke doplnenej krásnou látkovou taškou.

Keď hovoríme o dizajne, Benigna, kreatívny riaditeľ značky, uviedol: „Naše fľaše sú vyrobené zo špeciálneho krištáľu, ktorý je veľmi reflexný a má brúsený tvar ako diamant, aby dosiahol hypnotizujúci vzhľad. Tvar diamantu symbolizuje čistotu, dokonalosť, harmóniu, tvorivosť a sila, ktoré sú piliermi základných hodnôt spoločnosti Benigna Parfums. Detaily na vrchu krištáľových uzáverov sú geometricky navrhnuté tak, aby napodobňovali krídlo lietadla, čo predstavuje skutočný príbeh značky o mladej dáme afrického pôvodu, ktorá sleduje svoje sny a vášeň stať sa leteckou inžinierkou a pilotkou. Každá z troch značkových vôní - Absolute Celebration, Premier Amour a Escape Velocity – má jedinečné kryštalické zátky navrhnuté v kruhových, eliptických a obdĺžnikových tvaroch. Sedem kusov kryštálov Swarovski má tiež zmysluplný význam ... číslo 7 predstavuje úplnosť a dokonalosť. A logo vytlačené na fľaši je z čistého zlata, ktoré odráža luxus a nadčasovosť značky."

Značka zdôraznila ekologické hľadisko a uviedla: „Kvôli odlišnému výrobnému procesu sa krištáľ nerecykluje rovnakým spôsobom ako sklo. Inovatívny a ekologický prístup značky smeroval k tomu, že nadčasové fľaše by sa mali dať znovu naplniť, čo umožňuje zákazníkom urobiť z týchto ohromujúcich výtvorov osobnú pamiatku, ktorú si budete môcť vychutnať na celý život a odovzdať ju niekomu ďalej. Kartónové a drevené krabice, ktoré značka používa, pochádzajú zo stromov, ktoré sú plne certifikované organizáciou World Land Trust a FSC. "

Ekologická téma značky je len jednou časťou ich strhujúceho príbehu. Spoločnosť Benigna Parfums sa vedome rozhodla vytvoriť iba rodovo neutrálne vône, ktoré majú pomôcť v misii odbúravať rodové bariéry. Vône sú často kategorizované podľa pohlavia v závislosti od zložiek, tónov a balenia. Spoločnosť Benigna Parfums pevne verí, že sa to musí zmeniť. Značka potvrdzuje: „Parfémy by nemali vychádzať z pohlavia alebo iného rozdielu, mali by rešpektovať individuálny výber, vkus a preferencie. Nedefinujeme, pre koho sú naše vône vyrobené, všetky sú rodovo neutrálne a nie sú delené podľa mužnosti či ženskosti. Keďže sa príbeh značky točí okolo kvetov, používame nápadne kvetinové tóny a kombinujeme ich s inými vzácnymi tónmi a špičkovými ingredienciami, ako sú oud, pižmo, ambra, kosatec a drevo, aby sme zaistili, že nech už ich používa ktokoľvek, prežije úžasný čuchový zážitok."

Tento rodovo neutrálny prvok je veľkou časťou DNA značky, ktorá hovorí, že ich elegantné parfumy zahŕňajú silu jednoty, a napriek tomu rozprávajú jedinečný príbeh na koži každého človeka. Zloženie pozostáva iba z najkvalitnejších vzácnych a drahých ingrediencií a výsledkom sú vynikajúce a luxusné kreácie určené pre tých, ktorí hľadajú vynikajúcu kvalitu a skutočný rozdiel.

Značka má tiež aktívny charitatívny komponent, keďže percento zo zisku z parfumov Benigna Parfums bude venovaných nadácii BeEagle Foundation, neziskovej organizácii zameranej na inšpirovanie mladých žien po celom svete pri vzdelávaní a kariére v odbore STEM. @BeEagle_STEM. V tomto modernom svete, kde sa postavenie žien stalo tak dôležitým, je potešujúce vidieť, ako sa luxusná značka ujala vedenia a motivovuje pri riešení tohto problému. Benigna Parfums je skutočne značka s krásnym účelom!

Sledujte @Benignaparfums na sociálnych sieťach a pozrite sa na inšpiratívne a podmanivé príbehy značky. V súčasnosti má spoločnosť Benigna Parfums špeciálnu časovo obmedzenú ponuku, ktorá zákazníkom umožňuje získať zľavu 115 dolárov pri kúpe 75 ml fľašky alebo kolekcie, ak si najskôr kúpia a vyskúšajú sadu vzoriek.

