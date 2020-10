Vynikající křišťálové flakonky inspirované STEM obory a ekologické, udržitelné balení činí z Benigna Parfums novou vzrušující luxusní značku vůní, která upoutá vaši pozornost

Benigna Parfums dokazuje svůj závazek k ochraně životního prostředí zavedením udržitelných flakonů a obalů pro všechny své parfémy. Tato luxusní značka se rozhodla implementovat a podpořit doplnitelné křišťálové lahvičky a recyklovatelná balení se záměrem zmírnit dopad na životní prostředí a snížit uhlíkovou stopu, aniž by byla obětována vizuální přitažlivost balení jejích produktů. To se může pyšnit křišťálovou nádobou ve tvaru diamantu s ručně broušenou křišťálovou zátkou a 24 karátovým zlatem zdobeným hrdlem, osázeným 7 nádhernými kousky krystalů Swarowski. Voňavky jsou dodávány v elegantní kartonové a dřevěné krabičce spolu s nádhernou látkovou taštičkou.

K designu se Benigna, kreativní ředitelka značky, vyjádřila následovně: „Naše flakony jsou vyrobeny ze speciálně zpracovaného okouzlujícího lesklého křišťálu broušeného do tvaru diamantu. Tvar diamantu symbolizuje čistotu, dokonalost, harmonii, kreativitu a sílu, tedy pilíře základních hodnot naší značky. Detaily na svršku křišťálového víčka mají svým tvarem připomínat křídlo letadla; jsou upomínkou skutečného příběhu o mladé dámě afrického původu, která následovala svůj sen stát se leteckou inženýrkou a pilotkou. Každá ze třech nezaměnitelných vůní – Absolute Celebration, Premier Amour a Escape Velocity – má tři jedinečné krystalové zátky navržené v kruhových, eliptických a obdélníkových tvarech. Sedm Swarowskiho krystalů představuje úplnost a dokonalost a logo z čistého zlata vytištěné na lahvičce odráží luxusní charakter a nadčasovost značky."

Značka vyzdvihla svůj zelený přístup takto: „Vzhledem k odlišnému výrobnímu procesu není křišťál recyklován stejným způsobem jako sklo. Inovativní a ekologický přístup značky se zasadil o to, aby tyto nadčasové nádoby byly znovu naplnitelné, což zákazníkům umožňuje učinit z těchto úžasných výtvorů osobní památku, kterou si budou moci užívat po celý život a předávat ji dál. Kartonové a dřevěné krabičky používané značkou jsou vyrobeny ze stromů, které jsou plně certifikovány organizacemi World Land Trust a FSC."

Ekologické téma značky je pouze jednou částí jejího podmanivého příběhu. Značka Benigna Parfums se vědomě rozhodla vytvořit pouze genderově neutrální vůně, aby přispěla k prolomení genderových bariér. Vůně jsou často kategorizovány podle pohlaví v závislosti na složkách a nótách a Benigna Parfums pevně věří, že se to musí změnit. „Druhy parfémů by neměly být děleny podle pohlaví ani žádné jiné odlišnosti. Měly by respektovat možnost individuálního výběru, vkus a preference. Nedefinujeme, pro koho jsou naše vůně vyráběny, všechny jsou genderově neutrální a nepodléhají ‚mužnosti' či ‚ženskosti'. Jelikož se příběh naší značky točí kolem květin, používáme nápadné květinové nóty v kombinaci s dalšími vzácnými nótami a špičkovými přísadami, jako je oud, pižmo, ambra, kosatec a dřevo, abychom zajistili, že každý, kdo je použije, si užije onu výjimečnou vůni."

Tento genderově neutrální prvek hraje podstatnou roli ve filozofii značky, která uvádí, že její elegantní parfémy v sobě zahrnují jednotící sílu, a přesto vyprávějí jedinečné příběhy na kůžích jednotlivců. Výsledkem jsou vynikající a luxusní výtvory určené pro ty, kteří hledají unikátní produkt se špičkovou kvalitou.

Značka má také aktivní charitativní složku – procento zisků z parfému Benigna Parfums bude věnováno nadaci BeEagle Foundation, neziskové organizaci zaměřené na inspiraci mladých žen po celém světě k následování vzdělávacích zájmů a kariéry ve STEM oborech (@BeEagle_STEM). V tomto moderním světě, kde je důležité upevňovat postavení žen ve společnosti, nás hřeje na srdci, když vidíme, že se tato luxusní značka rozhodla postavit do čela tohoto motivačního hnutí. Benigna Parfums je skutečně filantropickou značkou.

Sledujte @Benignaparfums na sociálních sítích a pohlédněte na inspirativní a podmanivé příběhy značky. V současné době společnost Benigna Parfums nabízí speciální, časově omezenou nabídku, která zákazníkům umožňuje získat slevu 115 dolarů při nákupu 75 ml lahvičky nebo celé kolekce, pokud si nejprve zakoupí a vyzkouší sadu vzorků.

www.benignaparfums.com @Benignaparfums

Zjistěte víc o jejich vůních - https://www.youtube.com/channel/UC4z9JWt5M-jBsmaFxSVqpWQ

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295435/Benigna_Parfums.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295434/A_New_Luxury_Niche_Fragrance_Brand.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295433/Benigna_Parfums_Open.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1295437/Benigna_Parfums_Logo.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=tJgJyWyWNAo

Related Links

https://www.benignaparfums.com



SOURCE Benigna Parfums