Benigna Parfums, una nueva y emocionante marca de fragancias de lujo

Comentando el diseño, Benigna, el director creativo de la marca, dijo: "Nuestras botellas están hechas de cristal especialmente diseñado, que es muy reflectante y de talla con forma como un diamante para lograr un aspecto fascinante. La forma del diamante simboliza la pureza, la perfección, la armonía, la creatividad y la fuerza, que son los pilares de los valores fundamentales de Benigna Parfums. Los detalles en la parte superior de las tapas de cristal están diseñados geométricamente para imitar un ala de avión, una representación de la historia real de la marca de una joven de ascendencia africana persiguiendo sus sueños y pasión para convertirse en ingeniero aeroespacial y piloto. Las tres fragancias exclusivas: Absolute Celebration, Premier Amour y Escape Velocity, tienen tres tapones de cristal únicos diseñados en formas circular, elíptica y rectangular. Las 7 piezas de cristales de Swarovski también tienen un significado especial... el número 7 representa la integridad y la perfección. Y el logotipo impreso en la botella es oro puro, que refleja el atractivo de lujo de alta gama y la atemporalidad de la marca."

Destacando el aspecto ambiental, la marca dijo: "Debido al diferente proceso de fabricación, el cristal no se recicla de la misma manera que el vidrio. El enfoque innovador y eco-consciente de la marca dictaba que las botellas atemporales debían ser rellenables, permitiendo así a los clientes hacer de estas impresionantes creaciones un recuerdo personal para ser disfrutado toda la vida y pasado. Las cajas de cartón y madera utilizadas por la marca provienen de árboles que están totalmente certificados por el World Land Trust y FSC".

El tema ecológico de la marca es sólo una parte de su cautivadora historia. Benigna Parfums ha tomado conscientemente la decisión de crear sólo fragancias neutrales en cuanto a género para ayudar en la misión de romper las barreras de género. Las fragancias a menudo se clasifican por género dependiendo de los ingredientes, notas y envases, y Benigna Parfums es de la fuerte creencia de que esto necesita cambiar. La marca afirma: "Los perfumes no deben basarse en el género ni en ninguna otra distinción, deben respetar la elección individual, el gusto y las preferencias. No definimos para quién están hechas nuestras fragancias, todas son neutrales para el género y no están obligadas por la masculinidad o la feminidad. A medida que nuestra historia de marca gira en torno a las flores, utilizamos notas prominentemente florales y las mezclamos con otras notas raras e ingredientes de primera calidad como oud, almizcle, ámbar, orris y madera para asegurar que no importa quién las use, experimentarán una experiencia olfativa increíble."

Este elemento neutral en cuanto al género es una gran parte del ADN de su marca, que afirma que sus elegantes perfumes adoptan el poder de la unidad, pero cuentan una historia única en la piel de todos. Formulado con la más alta calidad de ingredientes raros y caros, el resultado son creaciones exquisitas y lujosas diseñadas para aquellos que buscan una calidad superior y una verdadera distinción.

La marca también tiene un componente benéfico activo donde un porcentaje de las ganancias de Benigna Parfums serán donados a BeEagle Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a inspirar a las mujeres jóvenes de todo el mundo a seguir la educación y las carreras STEM. @BeEagle_STEM. En este mundo moderno donde empoderar a las mujeres se ha vuelto tan importante, es reconfortante ver a una marca de lujo tomar la iniciativa para motivar esta causa. Benigna Parfums es realmente una marca con un hermoso propósito.

Siga a @Benignaparfums en las redes sociales para echar un vistazo a las historias inspiradoras y cautivadoras de la marca. Actualmente, Benigna Parfums está ejecutando una oferta especial de tiempo limitado, que permite a los clientes obtener 115 dólares de descuento de la botella de 75 milímetros o conjunto de colección, si compran y prueban primero el conjunto de muestras.

www.benignaparfums.com @Benignaparfums

Más información sobre sus Fragrancias - https://www.youtube.com/channel/UC4z9JWt5M-jBsmaFxSVqpWQ

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295435/Benigna_Parfums.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295434/A_New_Luxury_Niche_Fragrance_Brand.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295433/Benigna_Parfums_Open.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1295437/Benigna_Parfums_Logo.jpg

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=tJgJyWyWNAo

Related Links

https://www.benignaparfums.com



SOURCE Benigna Parfums