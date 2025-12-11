ताइवान के पहले सूचीबद्ध एडहेसिव निर्माता ने भारत में अपना दूसरा प्लांट स्थापित और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है

"Taiwanese Know-how × Indian Manufacturing" वैश्विक विस्तार में एक नई उपलब्धि है

न्यू ताइपे सिटी, 11 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- भारत में संचालन करने वाले Tex Year Group, ताइवान का पहला सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हॉट मेल्ट एडहेसिव निर्माता, ने आज Mahad Industrial Area, महाराष्ट्र में अपनी दूसरे मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्लांट में बड़े पैमाने पर उत्पादन की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की है — Tex Year Technologies India Pvt. Ltd.। नया प्लांट Tex Year के दीर्घकालिक विस्तार में एक रणनीतिक उपलब्धि है और यह भारत सरकार की "Make in India" पहल के अनुरूप है।

The second manufacturing facility, Tex Year Technologies India Pvt. Ltd., located in the Mahad Industrial Area, Maharashtra, has officially commenced operations

अपने पहले चरण में, Mahad प्लांट में तीन प्रमुख उत्पादन लाइनें होंगी, जिससे भारत की कुल वार्षिक क्षमता 3,400 टन से बढ़कर 10,000 टन हो जाएगी। यह विस्तार भारत और पड़ोसी मार्केटों में बढ़ती मांग को पूरा करने की Tex Year की क्षमता को बढ़ाएगा, तथा दक्षिण-एशिया के हॉट मेल्ट एडहेसिव उद्योग में इसके नेतृत्व को मजबूत करेगा।

Tex Year ने 2013 में स्थानीय उत्पादन के साथ प्रथम ताइवान-सूचीबद्ध हॉट मेल्ट एडहेसिव निर्माता के रूप में भारत में प्रवेश किया था। ताइवानी R&D विशेषज्ञता को भारतीय मैन्यूफ़ैक्चरिंग दक्षता के साथ संयोजित करते हुए, कंपनी उच्च प्रदर्शन, उपयोग-संचालित एडहेसिव पदार्थ डिलिवर करती है, तथा उत्पादन, सोर्सिंग और मार्केटिंग को कवर करने वाली एकीकृत सप्लाई चेन को बनाए रखती है।

"Make in India" के साथ संरेखित, Tex Year अपनी GPS -- Green Platform Strategy™ का लाभ उठाकर पैकेजिंग, स्वच्छता, घरेलू फर्निशिंग, गद्दे, बड़े घरेलू उपकरण, ऑटोमोटिव इंटीरियर, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स में टिकाऊ हॉट मेल्ट, PUR और जल-आधारित एडहेसिव पदार्थ प्रदान करता है। गद्दे के लिए इसके कम गंध वाले, उच्च प्रदर्शन वाले जल-आधारित एडहेसिव पदार्थों ने मार्केट में विश्वास प्राप्त कर लिया है, जबकि अनुपूरक हॉट मेल्ट लाइन विविध औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था और प्लास्टिक कटौती पहल को सपोर्ट करते हुए प्रथम चरण के परीक्षण उत्पादन से फॉर्मूलेशन का अनुकूलन होगा, उत्पादन लचीलापन बढ़ेगा, तथा तीव्र डिलीवरी, पर्यावरण-अनुकूल समाधान उपलब्ध होंगे।

भविष्य की ओर देखते हुए, Tex Year की "Greater India Strategy", जो "परिनियोजन × विस्तार × सहक्रियाओं" पर केंद्रित है, भारत को दक्षिण-एशिया और पड़ोसी उभरती मार्केटों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करती है। Mahad प्लांट से हरित सामग्रियों के लिए एक मॉडल प्लांट बनने की उम्मीद है, जिससे भारत और पूरे विश्व के ग्राहकों को अधिक प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार वैल्यू चेन बनाने में सहायता मिलेगी।

अधिक जानकारी:

वेबसाइट: https://www.texyear.com/green.php?act=product

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/5802267/admin/

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2840522/Taiwan_s_First_Listed_Adhesive_Manufacturer_Establish_a_Plant_India_Tex.jpg