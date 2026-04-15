जल विरासत का पुनरुद्धार: दक्षिण भारत में नहर के जीर्णोद्धार से संस्कृति, जलवायु और समुदाय का जुड़ाव हुआ - Back to Blue

केरल में 19वीं सदी के एक ऐतिहासिक जलमार्ग को प्रदूषण कम करने, जैव विविधता को बढ़ाने और स्थानीय लोगों की आजीविका को सपोर्ट करने के लिए पुनर्जीवित किया जा रहा है।

कोच्चि, भारत, 15 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर स्थित एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर कोच्चि, अपने प्रतिष्ठित जलमार्गों में से एक को बहाल करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। 10 किलोमीटर लंबी, 19वीं सदी का जलमार्ग, Thevara–Perandoor (TP) Canal लंबे समय से प्रदूषण और उपेक्षा से ग्रस्त है, जिससे UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त Vembanad Lake और उस पर निर्भर समुदाय प्रभावित हो रहे हैं।

2023 में शुरू किया गया TP Canal Restoration Programme, Kochi Municipal Corporation, Centre for Heritage, Environment and Developmentऔर United Nations Environment Programme (UNEP) को एक साथ लाता है ताकि पारिस्थितिक बहाली, हाइब्रिड हरित-भूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नहर को पुनर्जीवित किया जा सके।

कोच्चि व्यापार, संस्कृति और जैव विविधता का केंद्र है, जहां बैकवाटर और नहरें लंबे समय से मत्स्य पालन, पर्यटन और आजीविका को सपोर्ट करती रही हैं। TP Canal का जीर्णोद्धार इस विरासत को सतत शहरी विकास और जलवायु अनुकूलनशीलता से जोड़ता है।

UNEP की अनुकूलन और आत्मनिर्भरता की शाखा की प्रमुख Mirey Atallah कहती हैं, "कोच्चि नहर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम का उद्देश्य TP Canal को एक स्वच्छ, प्रवाहमय और बहुक्रियाशील जलमार्ग में बदलना है। तैरते हुए आर्द्रभूमि, मैंग्रोव के पुनर्रोपण और स्मार्ट निगरानी को मिलाकर, यह परियोजना जैव विविधता में वृद्धि, प्रदूषण को कम और बाढ़ से निपटने की क्षमता का निर्माण करती है।"

शुरुआती परिणाम पहले से ही दिखाई देने लगे हैं: जल प्रवाह में सुधार, प्रदूषण में कमी और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी शहरी जलमार्गों के जीर्णोद्धार की क्षमता को दर्शाती है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त, तथा 2050 तक प्रदूषण मुक्त महासागर के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य में भी योगदान मिल सकता है।