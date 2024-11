वसंत मसाला ने अनिल कपूर को ब्रांड एंबेसडर बनाकर, नए लोगो और पहचान के साथ नई शुरुआत की है

अहमदाबाद, भारत, 6 नवंबर, 2024 /PRNewswire/ -- मसाला उद्योग में 54 वर्षों से अग्रणी, वसंत मसाला ने बॉलीवुड के प्रतिष्ठित अभिनेता अनिल कपूर को अपना नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करते हुए, अपनी नई टैगलाइन "प्यार तो होना ही था" के साथ एक नई पहचान और लोगो डिज़ाइन को लॉन्च किया है। यह टैगलाइन वसंत मसाला के उत्पादों की क्वालिटी को दर्शाते हुए भारतीय परिवारों के बीच प्यार और मजबूत बंधन का संदेश देती है।

Anil Kapoor, brand ambassador of Vasant Masala

अनिल कपूर पहली बार अपने भाई संजय कपूर के साथ वसंत मसाला की ब्रांड फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में भारतीय मसालों के उत्तम स्वाद के माध्यम से परिवारों को जोड़ने की सुंदर भावना प्रदर्शित की गई है। यह भावनात्मक जुड़ाव वसंत मसाला के नए संदेश और इसके प्रति ब्रांड की छबि को और गहराई से दर्शाता है।

वसंत मसाला के सीएमडी, श्री चंद्रकांत भंडारी ने इस साझेदारी पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "वसंत मसाला का उद्देश्य सदैव भारतीय घरों में शुद्धता और स्वाद का प्रसार करना रहा है। अनिल कपूर का ब्रांड एंबेसडर होना परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, जो हमें मौजूदा कस्टमर्स के साथ संबंध मजबूत करने और नए ज़माने की गृहिणियों से जुड़ने में मदद करेगा।

अनिल कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वसंत मसाला से जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात है । इस ब्रांड की टॉप क्लास क्वालिटी और इसका समर्पण भारतीय परिवारों के बीच प्रेम और परंपराओं के बंधन को और गहरा बनाएगा। इसके साथ, यह मेरे लिए विशेष है क्योंकि पहली बार मैं अपने भाई संजय के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो इस ब्रांड के नरेटिव को और अधिक यादगार बनाएगा"

वसंत ने भारतीय मसाला इंडस्ट्री में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए, अपने मसाले पाँच महाद्वीपों में भी एक्सपोर्ट कर रहे है। यह ब्रांड वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद नाम बन चूका है, साथ ही साथ यह ब्रांड आज मौजूदा कस्टमर्स और युवा गृहिणियों की पहली पसंद बन चुका है।

इस नए रूप के साथ, वसंत मसाला अपने कस्टमर्स को शुद्धता और उत्कृष्ट स्वाद का अनुभव देने के अपने वादे को और भी मजबूत करने के लिए सज्ज है।

About Vasant Masala:

As a leading brand in the Indian spices market, Vasant Masala remains dedicated to providing high-quality products while deepening its emotional connection with its consumers. Vasant Masala has been delighting millions of families across Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, and beyond for the past 54 years. With its diverse range of products such as blended spices, Hing, basic spices, whole spices, and powdered spices, Vasant Masala has gained recognition on a global scale. Exported to five continents, Vasant Masala is known for its unparalleled quality and widespread popularity. This trusted brand has consistently provided consumers with the finest spices, making it the top choice of housewives for the last five decades due to its unmatched flavor and health benefits.

For Trade, Marketing & Other enquiries:

E-mail: [email protected]

Call: +91 94265 06390

Know more about the brand at www.vasantmasala.com.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2549243/Vasant_Masala_Anil_Kapoor.jpg