अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी के सातवें दीक्षांत समारोह में प्रेसिडेंट अजय पीरामल का 'डिज़ाइन फ़ॉर इंडिया' का आह्वान

अहमदाबाद, भारत, 17 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने सातवें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जिसमें कुल 299 छात्रों ने डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी, और क्लाइमेट एक्शन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी डिग्री प्राप्त की। समारोह के दौरान बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ़ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ़ डिज़ाइन, अनंत फेलोशिप इन सस्टेनेबिलिटी एंड बिल्ट एनवायरनमेंट, एमएससी इन सस्टेनेबिलिटी एंड बिल्ट एनवायरनमेंट, और अनंत फेलोशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन के ग्रेजुएट्स को उनकी डिग्री प्रदान की गई।

दीक्षांत समारोह में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. श्रीधर वेम्बू, जो जोहो कॉर्पोरेशन के के चीफ साइंटिस्ट और को-फाउंडर हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्री अजय पीरामल प्रोवोस्ट डॉ संजीव विद्यार्थी और बोर्ड के सदस्यगण भी मौजूद थे।

डॉ. वेम्बू ने कहा, "अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी आना वास्तव में एक आनंददायक अनुभव रहा। अनंत के छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण डिज़ाइन मुझे बेहद प्रभावित कर गईं। मैंने अद्भुत काम देखा - यह वही इनोवेशन है जिसकी हमारे देश को आज तुरंत ज़रूरत है।"

उन्होंने भारत के बदलते डिज़ाइन परिदृश्य पर बात की, और भविष्य को ध्यान में रखकर सोचने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "हम अक्सर अपने अतीत की सफलताओं और उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, लेकिन यह कम ही होता है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी बना रहे हैं और कर रहे हैं, उसे महत्व दें। हमें सिर्फ अपने आज तक ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और भविष्य के लिए सोचकर काम करना चाहिए, अनंत अपने छात्रों को यही सिखा रही है।"

डॉ. वेम्बू , जिन्होंने 1996 में जोहो की सह-स्थापना की और इसे बीस से अधिक वर्षों तक सीईओ के तौर पर इसे लीड किया, अब कंपनी के अत्याधुनिक एआई और डीप-टेक रिसर्च को संभाल रहे हैं—एक ऐसा विकास जिसे वे 'भविष्य के लिए निर्माण करने की खुशी' के रूप में बताते हैं।

अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्री अजय पीरामल ने डिज़ाइन को राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली ताकत के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, "डिज़ाइन हमें उद्योगों को एक नए रूप में प्रस्तुत करने, समुदायों का पुनर्निर्माण करने और हमारे पर्यावरण को नवीनीकृत करने के साधन प्रदान करता है। इस तरह हम 'मेक इन इंडिया' को केवल एक उम्मीद से आगे बढ़ाकर 'डिज़ाइन फॉर इंडिया' को एक सोच के रूप में बदल सकते हैं।"

इसके बाद प्रॉवोस्ट डॉ संजीव विद्यार्थी ने डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन और फेलोशिप ट्रैक्स प्रोग्राम्स के 299 स्नातकों को संबोधित किया, और उनके शैक्षणिक सफर को भारत की तेज़ी से बढ़ती प्रगति की वर्तमान स्थिति के साथ जोड़ा। "जैसे ही आप इस नए अध्याय में प्रवेश करते हैं, याद रखें कि शुरू करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। इस समय भारत में कई असाधारण अवसर मौजूद हैं। हम विकसित हो रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं और कुछ ही दशकों में 'विकसित भारत' बनने की दिशा में उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।"

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि युवा डिज़ाइनरों की ज़िम्मेदारी न सिर्फ़ अपने समय के प्रति है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी है: "आप 'विकसित भारत' के निर्माता होंगे—एक सतत, समावेशी और दुनिया भर में पहचाना जाने वाला देश। एक ऐसा भारत जहाँ डिज़ाइन थिंकिंग गवर्नेंस, उद्योग और दैनिक जीवन को आकार देगी।"

इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में अकादमिक उत्कृष्टता, इनोवेशन, बेस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, बेस्ट थीसिस, बेस्ट लाइव-एक्शन प्रोजेक्ट और बेस्ट स्टूडेंट कैटेगरी में असाधारण उपलब्धियों वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया।

स्नातक छात्रों की इस क्रिएटिव यात्रा को यादगार बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी ने अपने पूरे कैंपस को एक जीवंत और प्रभावशाली प्रदर्शनी स्थल में बदल दिया। स्टूडियो, गैलरी और ऑडिटोरियम में छात्रों द्वारा बनाए कई इनोवेशन दिखाए गए—डिज़ाइन प्रोटोटाइप से लेकर सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन, आर्किटेक्चरल मॉडल और क्लाइमेट-एक्शन इनिशिएटिव तक—जिससे यह विश्वविद्यालय भारत के भविष्य को आकार देने वाले विचारों का एक जीवंत संग्रहालय बन गया।

अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में

अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी, भारत की प्रमुख डिज़ाइन यूनिवर्सिटी, छात्रों को वैश्विक समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनंत में डिज़ाइनएक्स (DesignX) शिक्षण पद्धति का पालन किया जाता है, जहाँ 'X' गणित से लिया गया प्रतीक है, जो सुधार और उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है। यह नई शिक्षण पद्धति, डिज़ाइन की पारंपरिक शिक्षण पद्धति को लिबरल आर्ट्स के विषयों, नई टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी के अनुभवों से मिले ज्ञान के साथ जोड़ती है, ताकि हमारी दुनिया को बेहतर ढंग से समझा जा सके और प्रभावशाली समाधान तैयार किए जा सकें।

हमारे बहुविषयक स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल प्रोग्राम—डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, क्लाइमेट एक्शन और विज़ुअल आर्ट्स में—विभिन्न विषयों और पारंपरिक तरीकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर विभिन्न चुनौतियों का समाधान ढूँढने में सक्षम बनाया जा सके। हम अपने डिज़ाइनरों को 'सॉल्यूशनरी' बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं — ऐसे क्रांतिकारी विचारक जिनका दृष्टिकोण हमेशा समाधान पर केंद्रित होता है।

अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी को गुजरात सरकार द्वारा 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो हमारे छात्रों को विश्व-स्तरीय शिक्षा, नवाचारी शिक्षण पद्धति, उच्च रोजगार योग्यता और उद्यमिता एवं शोध के बेहतर अवसर प्रदान करने के हमारे प्रयासों पर प्रकाश डालती है। Anant ने गुजरात स्टेट इंस्टिट्यूशनल रेटिंग फ्रेमवर्क (जीएसआईआरएफ) 2023-24 में आर्किटेक्चर श्रेणी में प्रतिष्ठित '5-स्टार रेटिंग' और विश्वविद्यालय श्रेणी में '4-स्टार रेटिंग' भी प्राप्त की है। ये पहचान एक विश्व-स्तरीय संस्थान बनाने के हमारे इरादे को और मज़बूत करती हैं, जो बेहतरीन हो और प्रतिष्ठा में सर्वोच्च हो।

