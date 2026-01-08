उच्च शिक्षा में बदलाव लाने और भारत के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने के लिए MSITEK ने MSITEK-SAP University Alliance को शुरु करने की घोषणा की

MSITEK Global

08 Jan, 2026, 21:48 IST

भारत में रोजगार योग्यताओं में अंतर को पाटने के लिए MSITEK ने SAP-एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए

MSITEK-SAP University Alliance के माध्यम से, अब संस्थानों द्वारा डिग्री कार्यक्रमों में SAP पाठ्यक्रम, वैश्विक प्रमाणपत्र और एंटरप्राइज़-स्तर के शिक्षण मार्गों को शामिल किए जा सकते हैं।

बेंगलुरु, भारत, 8 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- महाद्वीपों में SAP समाधान प्रदान करने के एक दशक का अनुभव-प्राप्त वैश्विक SAP Gold Partner, MSITEK ने आज SAP-एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के छात्रों को उद्योग-हेतु-तैयार डिजिटल कौशल से समर्थ बनाने के लिए डिज़ाइन की गई परिवर्तनकारी उच्च-शिक्षा पहल MSITEK-SAP University Alliance की शुरुआत की घोषणा की है।

MSITEK & SAP University Alliance
MSITEK & SAP University Alliance

SAP विश्व के सबसे प्रभावशाली एंटरप्राइज़ टेक्नोलॉजी प्रदाताओं में से एक है। कंपनी के पास 52 से अधिक वर्षों के नवाचार, 190+ देशों में 420,000+ ग्राहकों का समर्थनहै, और यह 299 मिलियन+ क्लाउड उपयोगकर्ताओं को सेवा, और वैश्विक वाणिज्य के 87 प्रतिशत को शक्ति प्रदान करती है, जिसका वार्षिक मूल्य $46 ट्रिलियन से अधिक है। विश्व की शीर्ष 100 सबसे बड़ी कंपनियों में से 97 प्रतिशत कंपनियां SAP का उपयोग करती हैं, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने वाले स्नातकों के लिए SAP दक्षता सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक बन जाती है।

जैसे-जैसे भारतीय उद्यम क्लाउड ERP, स्वचालन और विश्लेषणों को अपनाने में तेजी ला रहे हैं, विश्वविद्यालयों द्वारा सिखाई जाने वाली शिक्षा और नियोक्ताओं की अपेक्षाओं के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनियों को सैद्धांतिक अवधारणाओं के साथ-साथ डिजिटल प्रोसेसों, एंटरप्राइज़ सिस्टमों और वास्तविक विश्व के डेटा प्रवाहों को समझने वाले स्नातकों की भी आवश्यकता होती है। परंपरागत शैक्षणिक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर इस प्रकार का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने में संघर्ष करते हैं।

MSITEK-SAP University Alliance विश्वविद्यालयों को SAP पाठ्यक्रम, SAP Learning Hub, लाइव प्रैक्टिस सिस्टम और वैश्विक प्रमाणन मार्गों को सीधे डिग्री संरचनाओं में एकीकृत करने में सक्षम बनाकर इस अंतर को दूर करता है। छात्रों को विश्व के सबसे बड़े उद्यमों को संचालित करने वाली तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में काफी सुधार होता है।

लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, MSITEK की प्रबंध भागीदार, Sheelam Maurya
 ने कहा: "भारत एक ऐसे दशक में प्रवेश कर रहा है जहां उद्यमों और कार्यबल दोनों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता को डिजिटल क्षमता से परिभाषित किया जाएगा। MSITEK-SAP University Alliance के माध्यम से, हम विश्वविद्यालयों को उद्योग-स्तरीय SAP शिक्षण को उनके मुख्य पाठ्यक्रम में एकीकृत करने में सक्षम बना रहे हैं ताकि छात्र वास्तविक कौशल, अनुभव और आत्मविश्वास के साथ स्नातक बन सकें। यह पहल MSITEK की भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां प्रतिभा में डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने की क्षमता के साथ-साथ उसका नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है।"

यह गठबंधन Cloud ERP में B.Tech, Cloud ERP Management में MBA और वित्त, HR, सप्लाई चेन, उत्पादन और AI में विशिष्ट Post Graduate Diplomas सहित विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षक के नेतृत्व में प्रशिक्षण, SAP Learning Hub तक पहुंच और वैश्विक प्रमाणन प्रयासों को संरचित उद्योग अनुभव और कैरियर सशक्तिकरण के साथ संयोजित किया गया है।

इस पहल का एक प्रमुख घटक भागीदार संस्थानों में एक सह-ब्रांडेड SAP Center of Excellence (CoE) का निर्माण है। इसमें, CoE डिजिटल शिक्षण, संकाय विकास और नवाचार का केंद्र बन जाता है, जो हैकाथॉन, अतिथि व्याख्यान, उद्योग जगत के साथ संवाद और SAP प्लेटफॉर्म के साथ निरंतर जुड़ाव का समर्थन करता है। SAP के 25,000+ वैश्विक भागीदारों के इकोसिस्टम और 26 उद्योगों तथा 12 व्यावसायिक क्षेत्रों में इसकी गहन उपस्थिति के साथ, छात्रों को उद्यम वास्तविकताओं का अद्वितीय अनुभव प्राप्त होता है।

MSITEK में University Alliances के निदेशक, Ameya Naik ने आगे कहा:
 "हमारा लक्ष्य विश्वविद्यालयों को वैश्विक उद्यमों की वास्तविक कार्यशैली को दर्शाने वाले इकोसिस्टम के साथ सशक्त बनाना है। SAP के विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम को संरचित संकाय सशक्तिकरण, लाइव सिस्टम एक्सेस, इंटर्नशिप और प्रमाणन मार्गों के साथ मिलाकर, हम अकादमिक कार्यक्रमों को कैरियर-निर्माण के अनुभवों में बदल रहे हैं। यह गठबंधन सुनिश्चित करता है कि छात्र केवल अवधारणाओं को ही न सीखें। वे विश्व के अग्रणी संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले समान प्लेटफार्मों पर उन्हें लागू करने के प्रोसेसों को भी सीखते हैं। यह पूरे भारत में स्नातकों की गुणवत्ता और रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।"

यह पहल NEP 2020 के उद्योग एकीकरण, योग्यता-आधारित शिक्षा और टेक्नोलॉजी-संचालित शिक्षा पर जोर देने के अनुरूप भी है। वैश्विक स्तर पर SAP को ERP में वैश्विक अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, और पूरे विश्व में यह 105,000 कर्मचारी के साथ वार्षिक €31.21 बिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न करता है। विश्वविद्यालय कार्यक्रमों में SAP को एकीकृत करने से छात्रों को भारत के तेजी से विकसित हो रहे रोजगार मार्केट में निर्णायक लाभ मिलता है।

MSITEK-SAP University Alliance भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वविद्यालयों को रणनीतिक योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ छात्रों को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी इकोसिस्टमों में से एक तक पहुंच प्रदान करता है।

MSITEK, पूरे भारत के विश्वविद्यालयों को साझेदारी के अवसरों का पता लगाने और डिजिटल प्रतिभा की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए इस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है।

MSITEK का परिचय

MSITEK एक वैश्विक SAP पार्टनर है जिसकी विभिन्न उद्योगों में नवीन SAP समाधान, डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम और एंटरप्राइज़ टेक्नोलॉजी सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता है। 2014 में संस्थापित, MSITEK ने कई महाद्वीपों में ग्राहकों को शुरू-से-अंत-तक SAP कार्यान्वयन, क्लाउड माइग्रेशन, प्रबंधित सेवाओं और रणनीतिक परामर्श के साथ सहायता प्रदान की है। कंपनी, संगठनों और संस्थानों को इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजियों को अपनाने और दीर्घकालिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने University Alliances प्रभाग के माध्यम से, MSITEK उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करता है ताकि SAP शिक्षण इकोसिस्टम को सीधे अकादमिक कार्यक्रमों में एकीकृत करके भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाओं का निर्माण किया जा सके। उद्यमों और छात्रों दोनों को सशक्त बनाने के ध्येय के साथ, MSITEK भारत और पूरे विश्व में डिजिटल उत्कृष्टता को आगे बढ़ा रहा है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2856599/MSITEK_Global__MSITEK__SAP_University_Alliance_banner.jpg
 लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2773648/Final_Break_logo_Logo.jpg

