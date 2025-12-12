वसंत बना भारत का पहला मसाला ब्रांड जिसने लॉन्च किया अपना एआई अवतार - मसाला मौसी

News provided by

Vasant

12 Dec, 2025, 12:00 IST

अहमदाबाद, भारत, 12 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- भारतीय मसाला इंडस्ट्री में नयी पहल करते हुए, वसंत ने पेश किया है "मसाला मौसी", यह किसी भारतीय मसाला ब्रांड द्वारा लॉन्च किया गया देश का पहला एआई-संचालित अवतार है। यह लॉन्च वसंत की 50 वर्षों से चली आ रही समृद्ध विरासत को आधुनिक इनोवेशन के साथ जोड़ने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

Continue Reading
Vasant Becomes India’s First Spice Brand to Launch Its Own AI Avatar – Masala Mausi
Vasant Becomes India’s First Spice Brand to Launch Its Own AI Avatar – Masala Mausi

मसाला मौसी एक डिजिटल रूप से तैयार किया गया एआई-संचालित व्यक्तित्व है, जो भारतीय रसोई की परंपराएं, अनुभव और अनोखे स्वाद का प्रतिनिधितत्व करती है। परंपरा और तकनीक के अनोखे मेल के रूप में, मसाला मौसी घर के खाने के सुहाने एहसास को डिजिटल इंटरैक्शन की शक्ति के साथ जोड़ती है

प्रसन्न व्यक्तित्व और सहज बातचीत के अंदाज से मसाला मौसी ग्राहकों के लिए खाना बनाना आसान करना चाहती है, साथ ही मसाले, स्वाद की विविधता और क्षेत्रीय व्यंजनों के बारे में जानकारी साझा करती है। रसोई के सुझाव और मसाला टिप्स से लेकर इंटरैक्टिव और मनोरंजक स्वाद की कहानियों तक, वह देश भर की रसोइयों के लिए एक भरोसेमंद साथी बनने जा रही है। 

इस लॉन्च के माध्यम से वसंत का लक्ष्य है:

  • एक परिचित, सहज और एआई-संचालित डिजिटल व्यक्तित्व के माध्यम से ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना
  • दर्शकों को भरोसेमंद, प्रामाणिक और उपयोगी रसोई से जुड़े खास सुझाव बताना
  • डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म पर ब्रांड को मजबूत करना
  • युवा और टेक-सेवी दर्शकों से जुड़ने के लिए मॉडर्न और फ्यूचर-रेडी पहचान बनाना

पिछले पाच दशकों से वसंत स्वाद, शुद्धता और बेहतरीन खुशबू के लिए प्रसिद्ध उत्कृष्ट गुणवत्ता के मसाले लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। मसाला मौसी का परिचय वसंत के सफर में सिर्फ एक महत्वपूर्ण मोड है। यह पहल ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए भरोसा और शुद्धता के मूल्यों को बनाए रखने के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता को भी दोहराती है। 

मसाला मौसी वसंत के नए युग का प्रतीक है, जहाँ परंपरा और तकनीक मिलकर स्वाद, संस्कृति और इनोवेशन को बेहतरीन ढंग से जोड़ती हैं।

मिलिए मसाला मौसी से

YouTube - https://youtube.com/shorts/hO0x3Yh00pk?si=bd3FVCDyWrFRFysb
Facebook - https://www.facebook.com/share/v/1Aydq1NGLH/ 

वसंत के बारे में:

भारतीय मसाला इंडस्ट्री में एक अग्रणी ब्रांड के रूप में, वसंत, अपने उपभोक्ताओं के साथ भावनात्मक संबंध को गहरा करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। यह भरोसेमंद ब्रांड 54 सालों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र में अनेक परिवारों में खुशियाँ पहुँचा रहा है। हाल ही में वसंत ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली और आगरा में भी लोकप्रियता हासिल की है। मिक्स मसाले, हींग, प्रचलित मसाले, साबुत मसाले और पाउडर मसालों जैसी उत्पादों की विविध सीरीज़ के साथ, वसंत ने वैश्विक स्तर पर खास पहचान हासिल की है। पांच महाद्वीपों में निर्यात होने वाला वसंत अपनी अद्वितीय गुणवत्ता और व्यापक लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। इस भरोसेमंद ब्रांड ने उपभोक्ताओं को हमेशा बेहतरीन मसाले उपलब्ध कराए हैं, इन्हीं बेमिसाल स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के कारण यह पिछले पांच दशकों से गृहिणियों की पहली पसंद बना हुआ है।

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2843523/Masala_Mausi_Vasant.jpg

Also from this source

Vasant Becomes India's First Spice Brand to Launch Its Own AI Avatar - Masala Mausi

Vasant Becomes India's First Spice Brand to Launch Its Own AI Avatar - Masala Mausi

In a pioneering move for the Indian FMCG sector, Vasant has unveiled Masala Mausi, the country's first-ever AI-driven avatar introduced by a spice...
Vasant Hosts 'Samruddhi Sankalp' - Celebrating Growth, Partnerships & Future Aspirations

Vasant Hosts 'Samruddhi Sankalp' - Celebrating Growth, Partnerships & Future Aspirations

Vasant, one of India's most trusted spice brands, hosted 'Samruddhi Sankalp', a grand event for its valued distributors, on October 4, 2025, at the...
More Releases From This Source

Explore

Retail

Retail

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Food & Beverages

Food & Beverages

News Releases in Similar Topics