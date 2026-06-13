कार्यबल की जटिलता बढ़ने के साथ-साथ पेरोल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है: ADP

नियामक दबाव और कर्मचारियों की बढ़ती अपेक्षाओं के साथ, पेरोल डेटा, टेक्नोलॉजी और संचालन संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यबल संबंधी निर्णय अधिक सटीकता और विश्वास के साथ लेने के तरीकों को नया आकार दे रहे हैं

चेन्नई, भारत, 12 जून, 2026 /PRNewswire/ -- भारत में अपने पारंपरिक प्रशासनिक दायरे से आगे बढ़कर पेरोल कार्यबल नियोजन, अनुपालन और कर्मचारी अनुभव का एक रणनीतिक प्रवर्तक बनते हुए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है - ADP की वार्षिक Future of Pay 2026: India Reportके अनुसार।

भारत में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस द्वारा काम करने के तरीकों को नया आयाम देने के दौरान कार्यबल की जटिलता में नई परतें जुड़ रही है और पेरोल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है - यह अपने पारंपरिक प्रशासनिक दायरे से आगे बढ़कर कार्यबल नियोजन, अनुपालन और कर्मचारी अनुभव के लिए एक रणनीतिक प्रवर्तक बन रहा है। यह परिवर्तन सटीकता और उत्तरदायित्व के साथ उच्च जोखिम वाले वेतन और HR प्रोसेसों की मैनेजमेंट के लिए विश्वसनीय भागीदारों की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है।

वरिष्ठ HR, वित्त तथा पेरोल अग्रणीयों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर पूरे भारत की यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि किस प्रकार से बढ़ते लागत दबाव, नियामकीय परिवर्तन, बदलते श्रम बाजार और तीव्र टेक्नोलॉजीकल प्रगति पेरोल की अपेक्षाओं को नया आकार दे रहे हैं। यद्यपि सटीकता और समयबद्धता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, संगठन तेजी से पेरोल को व्यावसायिक निर्णय निर्धारण हेतु जानकारियाँ और कर्मचारियों का विश्वास बनाने वाले स्रोत के रूप में देख रहे हैं। ऐसे समय में वेतन और अनुपालन संबंधी गलतियों की लागत में लगातार वृद्धि के कारण इन्हें उचित तरीके से करने का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है।

सबसे स्पष्ट निष्कर्षों में से एक कार्यबल रणनीति में पेरोल डेटा का बढ़ता महत्व है। सर्वेक्षण में शामिल 94% से अधिक संगठनों ने बताया कि अब अब पेरोल डेटा नियुक्तियों, प्रतिधारण और लागत प्रबंधन संबंधी निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो AI-संचालित कार्यबल के निर्माण में जानकारियों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पेरोल की भूमिका को मजबूत करता है। दस में से छह संगठन पहले से ही बजट सिमुलेशन के लिए पेरोल डेटा का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कई अन्य इसे कार्यबल नियोजन, परिवर्तनीय वेतन मॉडलिंग और बाजार बेंचमार्किंग में भी लागू करते हैं।

ADP India और दक्षिणपूर्व एशिया के प्रबंध निदेशक, Rahul Goyal, ने कहा, "पेरोल अब ऐसा कार्य नहीं रह गया है जिस पर संगठन निर्णय लेने के बाद विचार करते हैं। यह योजना बनाने का एक प्रारंभिक बिंदु बन गया है, जिससे अधिक सुनियोजित और समय पर निर्णय लेने में सहायता मिलने के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए विश्वसनीय सटीकता और अनुपालन सुनिश्चित होता है।"

उक्त रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बढ़ते महत्व के बावजूद, सटीकता प्रभावी वेतन प्रथाओं की बुनियाद बनी हुई है। पेरोल टीमें विखंडित सिस्टमों, मैन्युअल डेटा इनपुट और Code on Wages सहित बदलते नियमों के कारण बढ़ती जटिलता का सामना कर रही हैं। लगभग 45% संगठन विभिन्न क्षेत्रों में पेरोल अनुपालन को मैनेज करना एक प्रमुख चुनौती मानते हैं, जिसके कारण संचालन, एकीकरण और स्वचालन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे अधिक एकीकृत, AI-सक्षम और सेवा-समर्थित पेरोल मॉडल की ओर बदलाव हो रहा है जो स्वचालन को मानवीय विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है।

वेतन पारदर्शिता को भी प्रमुखता मिल रही है, सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे संगठनों ने इसे अगले चरण में एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में पहचाना है। कर्मचारी वेतन रेंज, प्रदर्शन शृंखला और मार्केट डेटा सहित वेतन संबंधी निर्णय लेने के तरीकों के बारे में स्पष्टता की अपेक्षा करते हैं। संगठन स्पष्ट वेतन ढांचे लागू करके और मैनेजरों के नेतृत्व में संचार को मजबूत करके इस स्थिति का उत्तर दे रहे हैं।

इस विकास में टेक्नोलॉजी केंद्रीय भूमिका निभा रही है। संगठन एकीकृत पेरोल और HR प्लेटफ़ार्मों, कर्मचारी स्व-सेवा उपकरणों, भविष्यसूचक विश्लेषणों और AI-सक्षम क्षमताओं में निवेश कर रहे हैं। 96% से अधिक उत्तरदाताओं ने भविष्यसूचक विश्लेषणों को अपनाने या लागू करने की योजना की जानकारी दी है, और दो में से एक संगठन अगले 12 महीनों के भीतर AI-संचालित पेरोल सिस्टम शुरू करने की योजना बनाने के साथ-साथ निष्पक्षता, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी उपयोग, मजबूत डेटा संचालन और अनवरत मानवीय निगरानी की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण में, AI एक टीममेट के रूप में कार्य करती है, दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करती है, सटीकता में सुधार करती है और जानकारियों को सामने लाती है ताकि लोग विवेक और विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति भी वेतन भुगतान का एक प्रमुख परिणाम बनकर उभरी है। आधे से अधिक संगठन अधिक लचीले, सहायक और जन-केंद्रित कर्मचारी अनुभव के लिए बढ़ती अपेक्षाओं को दर्शाते हुए लचीले वेतन विकल्पों, शैक्षिक प्रोग्रामों और अर्जित वेतन प्राप्ति सहित वित्तीय कल्याण संबंधी पहलों को प्राथमिकता देने की योजना बना रहे हैं।

Goyal ने आगे कहा, "पेरोल का भविष्य विश्वसनीय निष्पादन को जानकारियों, संचालन और टेक्नोलॉजी के साथ संयोजित करने में निहित है। इस संतुलन को हासिल करने वाले संगठन कर्मचारियों के आत्मविश्वास, अनुपालन और दीर्घकालिक विकास को बेहतर ढंग से समर्थन देने की स्थिति में होंगे।"

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ ADP India की वेबसाइट से पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करें।

रिपोर्ट की जानकारी

Future of Pay 2026 रिपोर्ट पूरे भारत के 344 वरिष्ठ HR, वित्त और पेरोल अग्रणीयों से प्राप्त जानकारियों पर आधारित है। यह इस बात की पड़ताल करती है कि संगठन किस प्रकार से बदलते कार्यबल, नियामक और व्यावसायिक मांगों को पूरा करने के लिए वेतन रणनीतियों को विकसित कर रहे हैं।

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