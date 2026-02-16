हेबेई डेली इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेंटर ने ऐतिहासिक माइक्रो-डॉक्यूमेंट्री "साइड बाय साइड" जारी की

यह रिलीज ऐसे समय में आई है जब वर्ष 2025 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और फासीवाद पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। यह डॉक्यूमेंट्री युद्धकालीन इतिहास के एक कम-ज्ञात अध्याय को पुनः सामने लाती है—कैसे विदेशी डॉक्टरों, स्वयंसेवकों और समर्थकों ने संघर्ष के दौरान, विशेष रूप से ताइहांग पर्वतीय क्षेत्र में, चीनी समुदायों के साथ मिलकर काम किया।

डॉक्यूमेंट्री में माइकल क्रूक को भी प्रस्तुत किया गया है, जो इंटरनेशनल कमिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ चाइनीज़ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स के चेयरमैन हैं और डेविड व इसाबेल क्रूक के पुत्र हैं। वे युद्ध के दौरान चीन में योगदान देने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। इनमें डॉ. नॉर्मन बेथ्यून, द्वारकानाथ कोटनीस, कैथलीन हॉल और रिचर्ड फ्रे शामिल हैं।

साक्षात्कारों और ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से, यह डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि सीमा-पार सहयोग और मानवीय सहायता ने 20वीं सदी के सबसे अंधकारमय दौर में किस प्रकार जीवन को प्रभावित किया। यह दर्शकों को युद्धकालीन इतिहास के मानवीय पक्ष और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के स्थायी प्रभाव पर पुनर्विचार करने के लिए भी आमंत्रित करती है।

