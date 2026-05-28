भारत में सौर ऊर्जा दक्षता के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए, Hoymiles Microinverters को BEE रेटिंग से प्रमाणित किया गया

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Hoymiles

28 May, 2026, 09:24 IST

नई दिल्ली, 28 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles, एक विश्व-अग्रणी स्मार्ट सौर तथा स्टोरेज समाधान प्रदाता, ने घोषणा की है कि उसके प्रमुख माइक्रोइनवर्टरों को आधिकारिक तौर पर भारत में Bureau of Energy Efficiency (BEE) से BEE प्रमाणक प्राप्त हुआ है। देश में ऊर्जा दक्षता के उच्चतम स्तर का यह प्रमाणक, भारतीय बाजार में उच्च-प्रदर्शन, टिकाऊ और विश्वसनीय सौर टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए Hoymiles की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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Hoymiles Microinverters Certified with BEE Rating
Hoymiles Microinverters Certified with BEE Rating

उपभोक्ताओं को सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल उत्पादों की पहचान करके सुविचारित विकल्प चुनने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया BEE प्रमाणक एक कठिन अनिवार्य व्यवस्था है। इस रेटिंग को प्राप्त करने से यह पुष्टि होती है कि Hoymiles के माइक्रोइनवर्टर उच्चतम दक्षता स्तर पर काम करते हैं (कुल दक्षता 95.6% से अधिक और स्थिर MPPT दक्षता 99.8% से अधिक), जिससे ऊर्जा क्षति में काफी कमी आती है और भारतीय घर-मालिकों और व्यवसायों के लिए सौर ऊर्जा का अधिकतम लाभ मिलता है।

प्रमाणक का समर्थन करती तकनीकी उत्कृष्टता

आधिकारिक BEE प्राधिकरण के अनुसार, प्रमाणित Hoymiles इकाइयों ने असाधारण तकनीकी प्रदर्शन प्रस्तुत किया:

  • स्टैटिक MPPT दक्षता: 99.81%
  • समग्र दक्षता (STC): 95.64%
  • निर्माण गुणवत्ता: मजबूत थर्मल मैनेजमेंट और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ दीर्घकालिक प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया।

भारतीय बाजार के लिए अधिक मूल्य प्रदान करना

भारत अपने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, ऐसे में ऊर्जा दक्षता ग्रिड स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। BEE प्रमाणक कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है:

  • अधिकतम ROI: उच्च दक्षता का सीधा अर्थ है प्रति सौर पैनल से अधिक बिजली का उत्पादन, जिससे निवेशकों की ब्रेक-ईवन तक पहुँचने की अवधि कम हो जाती है।
  • बेहतर विश्वसनीयता: कठोर परिस्थितियों में परीक्षण किए गए, Hoymiles के माइक्रोइनवर्टर भारत की विविध और चुनौतीपूर्ण जलवायु में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
  • विनियामक अनुपालन: ग्रिड से जुड़े सौर इनवर्टर के लिए BEE अनिवार्य व्यवस्था के पूरी तरह से लागू होने के साथ, Hoymiles सुनिश्चित करता है कि उसके साझेदार और ग्राहक पूरी तरह से अनुपालनीय उच्च स्तरीय तकनीक के साथ भविष्य के लिए तैयार रहें।

यह उपलब्धि नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित StorageNext 2026 इवेंट के सफल समापन के बाद भारत में Hoymiles की अनवरत प्रगति को और मजबूत करती है। ये क्रमागत उपलब्धियां इस क्षेत्र के प्रति कंपनी की गहरी प्रतिबद्धता और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में इसकी विकासशील भूमिका को रेखांकित करती हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.hoymiles.com पर जाएं।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2987609/BEE_certificate.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2970138/logo_____________1_Logo.jpg

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