महत्वपूर्ण अंग चिकित्सा में वैश्विक डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए Vantive ने IDBS के साथ साझेदारी की

वॉकिंग, यूनाइटेड किंगडम, 3 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Danaher की एक कंपनी और BioPharma R&D तथा मैन्यूफ़ैक्चरिंग के लिए क्लाउड-आधारित डेटा मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर की अग्रणी प्रदाता, IDBS को यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि Vantive, किडनी देखभाल नवाचार में 70-वर्ष की विरासत वाली एक महत्वपूर्ण अंग चिकित्सा कंपनी ने कई वैश्विक साइटों पर उद्यम-व्यापी परिनियोजन के लिए IDBS Polar प्लेटफ़ॉर्म का चयन किया है।

यह सहयोग Vantive की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पारंपरिक ऑन-प्रिमाइसेस सिस्टमों से एकीकृत, क्लाउड-आधारित इकोसिस्टम की ओर बढ़ने से, Vantive नवाचार में तेजी लाने और R&D तथा विकास में परिचालन को सरल बनाने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।

Polar, एक GxP-अनुरूप सूचना विज्ञान प्लेटफ़ार्म, Vantive के चिकित्सा विकास जीवनचक्र की सेवा करेगा। वैश्विक डेटा और कार्यप्रवाहों को जोड़कर, Polar प्लेटफ़ॉर्म टीमों को परिचालन जटिलता को कम करने, सहयोग बढ़ाने और जीवन रक्षक उपचारों के लिए मार्केट में पहुँच हेतु गति प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है।

IDBS के महाप्रबंधक, Pietro Forgione, ने कहा, "Vantive द्वारा Polar को अपनाना नवाचार और रोगी-केंद्रित देखभाल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।"

Vantive की मुख्य सूचना अधिकारी, Annlea Rumfola, ने कहा, "Vantive में प्रत्येक नवाचार का आधार एक रोगी, एक परिवार और एक देखभाल टीम होती है, जिसे हम सेवा प्रदान करना चाहते हैं। IDBS के साथ, हम डिजिटल आधार को मजबूत कर रहे हैं जो हमें वैश्विक स्तर पर हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों को निरंतर उन्नत और विकसित करने में सक्षम बनाता है।"

सभी क्षेत्रों में एक जैसा डेटा स्टैन्डर्ड और परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित करते हुए, यह रोलआउट उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में कई Vantive साइटों तक फैला हुआ है। यह वैश्विक परिनियोजन नवाचार को बढ़ाने तथा गति और सटीकता के साथ व्यक्तिगत उपचार प्रदान करने की Vantive की रणनीति का आधार है।

IDBS APAC के कमर्शियल निदेशक, Manish Manakchand, ने आगे कहा, "संगठनों के संचालन के तरीके को बदल सकने वाला यह सहयोग इंटेलिजेंट, क्लाउड-आधारित प्लेटफार्मों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। हमें महत्वपूर्ण अंग चिकित्सा को पुनः परिभाषित करने की उनकी यात्रा में Vantive का समर्थन करने पर गर्व है।"

यह साझेदारी जीवन विज्ञान उद्योग के लिए डिजिटल परिवर्तन में एक नया मानक स्थापित करती है। Polar द्वारा प्रेरित, नवाचार के प्रति Vantive की प्रतिबद्धता, कंपनी को महत्वपूर्ण अंग चिकित्सा के लिए पूरे विश्व में रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार एक अग्रगामी सोच वाले अग्रणी के रूप में स्थापित करती है।

IDBS का परिचय

BioPharma संगठनों को रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए AI/ML की क्षमता को अनलॉक करने में IDBS सहायता करती है। शीर्ष 20 वैश्विक BioPharma कंपनियों1 में से 80% के विश्वसनीय दीर्घकालिक साझेदार के रूप में, IDBS विशेष रूप से BioPharma क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए शक्तिशाली क्लाउड सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करती है।

IDBS, एक Danaher कंपनी, 35 वर्षों के वैज्ञानिक सूचना-विज्ञान विशेषज्ञता का लाभ उठाकर संगठनों को प्रोसेसों का डिजाइन, निष्पादन और व्यवस्थित करने के साथ-साथ डेटा का मैनेजमेंट, संदर्भ और संरचना करने और R&D से मैन्यूफ़ैक्चरिंग तक पूरे उत्पाद जीवनचक्र में मूल्यवान जानकारियाँ उपलब्ध करवाने में सहायता करती है। अपने विशिष्ट IDBS E-WorkBook सॉफ़्टवेयर के लिए विख्यात, IDBS ने अपने लचीले, स्केलेबल समाधानों को IDBS Polar और PIMS क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म तक फैलाया है, ताकि वैज्ञानिकों को GxP और गैर-GxP दोनों वातावरणों में आश्वस्त आत्मविश्वास के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिल सके।

IDBS के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.idbs.com पर जाएँ।

IDBS को Danaher का हिस्सा बनने पर गर्व है। मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी जीवन विज्ञान और निदान नवप्रवर्तक Danaher के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.Danaher.com पर जाएँ।

Vantive का परिचय

Vantive एक महत्वपूर्ण अंग चिकित्सा कंपनी है जिसका ध्येय विश्व स्तर पर रोगियों और देखभाल टीमों के लिए जीवन को लम्बा करना और संभावनाओं का विस्तार करना है। 70 वर्षों से, हमारी टीम ने किडनी की देखभाल में सार्थक नवाचारों को आगे बढ़ाया है। आज, Vantive के लोग, समाधान और सेवाएं पूरे विश्व के रोगियों को प्रतिदिन 1 मिलियन से अधिक टचपॉइंट डिलीवर कर रहे हैं। अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, हम डिजिटल समाधानों और उन्नत सेवाओं के माध्यम से डायलिसिस के अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ किडनी की देखभाल से अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंग चिकित्सा में बदलाव लाने के लिए निवेश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य प्रदाताओं की कार्यप्रणालियों और रोगियों के जीवन में अधिक आसानी से फिट हो सकने वाली चिकित्सा उपलब्ध कराना है। देखभाल टीमों के लिए उपचार प्रशासन में अधिक लचीलापन और दक्षता, तथा रोगियों के लिए लंबा और पूर्ण जीवन - Vantive यही सब प्रदान करना चाहता है। अधिक जानकारी के लिए, www.vantive.com पर जाएँ और हमारा LinkedIn, X, Facebook, Instagram और YouTube पर अनुसरण करें।

