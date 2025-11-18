भारत के लिए एक सर्कुलर बैटरी भविष्य की रूपरेखा तैयार करना

RMI और India Foundation की एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के पास अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और बैटरी सर्कुलैरिटी के माध्यम से ऊर्जा-इंडिपेंडेंट भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर है।

नई दिल्ली, 18 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- सर्कुलर बैटरी मूल्य सृजन में भारत ₹75,500 करोड़ के अवसर के मुहाने पर खड़ा है। रिपोर्ट, Charting a Circular Battery Future for India, इस बात पर प्रकाश डालती है कि घरेलू बैटरी के पुन:उपयोग, पुन:प्रयोजन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर किस प्रकार इस भविष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है - मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, आयातित महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता को कम करना, और भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को वास्तविक ऊर्जा-इंडिपेंडेंस की ओर अग्रसर करना।

2050 तक भारत में बैटरी की मांग 40 गुना से अधिक बढ़ सकती है, तथा 2035 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम-आयन उपयोग में हिस्सेदारी 80 प्रतिशत हो जाएगी। सर्कुलर सिस्टमों के बिना, इस वृद्धि से खनिज निर्भरता तथा वेस्ट बढ़ने का खतरा है। पुनःउपयोग, पुनःप्रयोजन और पुनर्चक्रण पर केन्द्रित एक सर्कुलर बैटरी अर्थव्यवस्था का निर्माण इस चुनौती को रणनीतिक लाभ में बदल सकता है।

स्क्रैप के रूप में नष्ट हो चुकी सामग्रियों को पुनः प्राप्त करके, 2050 तक भारत अपनी लिथियम, निकल और कोबाल्ट की 40 प्रतिशत से अधिक आवश्यकताओं को पूरा, 100,000 से अधिक हरित नौकरियां उत्पन्न, और वायु प्रदूषण को कम कर सकता है। बैटरी सर्कुलैरिटी में निवेश करने से भारत को वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट बढ़त मिल सकती है। अपने सक्रिय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का उपयोग करके, भारत बैटरी के पुनःउपयोग, पुनःप्रयोजन और पुनर्चक्रण में अग्रणी भूमिका निभा सकता है; तथा कम लागत, निष्पक्ष व्यापार और सर्कुलर बैटरी समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा कर सकता है।

यह रिपोर्ट नवाचार को बढ़ावा देने, पूंजी जुटाने और भारत के बैटरी सर्कुलैरिटी मार्केट को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिससे प्रयुक्त बैटरियों और e-waste को चुनौती से आत्मनिर्भरता और ऊर्जा-इंडिपेंडेंट भविष्य के लिए संसाधन में बदला जा सके।

RMI India Program की प्रबंध निदेशका, Akshima Ghate:

"वेस्ट मैनेजमेंट से सर्कुलैरिटी कहीं अधिक है; -; यह संसाधन सुरक्षा और औद्योगिक नेतृत्व के लिए एक रणनीतिक लीवर है। इसे अपनाकर, भारत की गतिशील बैटरी अर्थव्यवस्था अधिक घरेलू मूल्य अनलॉक, आत्मनिर्भर सप्लाई चेनों का निर्माण, तथा हजारों हरित रोजगार सृजित कर सकती है, जो प्रगति और आजीविका दोनों को बढ़ावा देंगे।"

Dr. Ram Madhav, अध्यक्ष, India Foundation

भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करता है। बैटरियों के पुनःउपयोग, पुनःप्रयोजन और पुनर्चक्रण की सर्कुलर सोच को अपनाकर हम वर्तमान चुनौतियों को भविष्य की ताकत में बदल सकते हैं। जिसे कभी वेस्ट माना जाता था, वह सम्पत्ति बन सकता है, नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है। India Foundation और RMI के बीच यह साझेदारी हमारे इस साझा विश्वास को दर्शाती है कि स्थिरता और विकास एक साथ रह सकते हैं, और भारत वास्तव में सर्कुलर बैटरी भविष्य के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर सकता है।

