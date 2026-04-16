द ग्रेट इंडियन डायमंड्स: भारत के प्रसिद्ध हीरों पर एक नज़र

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A Diamond is Forever

16 Apr, 2026, 15:51 IST

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- 'डायमंड मंथ' के मौके पर डिवियर्स के हीरा है सदा के लिए ने 'ग्रेट इंडियन डायमंड आर्काइव' नाम से एक डिजिटल संग्रह जारी किया है, जिसमें दुनिया के 12 ऐसे मशहूर हीरे शामिल हैं, जिनकी शुरुआत भारत से मानी जाती है।

इस आर्काइव का उद्देश्य इन हीरों को सिर्फ कीमती वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि उनके लंबे ऐतिहासिक सफर के साथ समझना है। कैसे ये भारत से निकलकर अलग-अलग देशों, शाही परिवारों और संग्रहालयों तक पहुंचे।

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A Diamond is Forever pays homage to the great Indian diamonds which influenced jewellery and culture throughout the globe.
A Diamond is Forever pays homage to the great Indian diamonds which influenced jewellery and culture throughout the globe.

भारत लंबे समय तक दुनिया के हीरा व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। गोलकोंडा क्षेत्र और कृष्णा नदी के आसपास पाए गए कई हीरे शुरुआती दौर में यहीं से निकले और बाद में व्यापार मार्गों के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचे।

आर्काइव में शामिल प्रमुख हीरे

कोहिनूर

कई शासकों और साम्राज्यों से जुड़ा यह हीरा सदियों से इतिहास का हिस्सा रहा है और आज भी दुनिया के सबसे चर्चित हीरों में गिना जाता है।

होप डायमंड

नीले रंग और लंबे दस्तावेज़ित इतिहास के कारण यह हीरा आज एक संग्रहालय में रखा गया है और लगातार शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है।

रीजेंट डायमंड

यूरोपीय शाही संग्रहों में अपनी जगह और असाधारण चमक के लिए जाना जाने वाला यह हीरा अपने समय के सबसे बेहतरीन पत्थरों में माना जाता है।

दरिया--नूर

दुनिया के सबसे बड़े गुलाबी हीरों में से एक, जो ईरानी शाही संग्रह का हिस्सा है और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारत से वैश्विक यात्रा तक

ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत में हीरों की खुदाई चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से होती आ रही है। समय के साथ ये हीरे व्यापार और साम्राज्यों के जरिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचे और वहां की शाही परंपराओं का हिस्सा बने।

आज इनमें से कई हीरे संग्रहालयों या निजी संग्रह में मौजूद हैं। कुछ को समय के साथ दोबारा तराशा गया, जिससे उनका रूप बदल गया, लेकिन उनकी ऐतिहासिक पहचान बनी रही।

डिजिटल आर्काइव की पहल

'ग्रेट इंडियन डायमंड आर्काइव' इन सभी हीरों की यात्रा को एक साथ सामने लाता है। यह पहल उनकी भौगोलिक और ऐतिहासिक यात्रा को जोड़कर यह दिखाती है कि ये पत्थर सिर्फ रत्न नहीं, बल्कि इतिहास के गवाह भी हैं।

आर्काइव देखें

https://adiamondisforever.com/en-in/education/12-legendary-indian-diamonds-that-changed-the-world-of-jewellery/

संपादकों के लिए नोट्स

आर्काइव के बारे में:

यह संग्रह जेमोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें हीरों की जानकारी अलग-अलग स्रोतों से सत्यापित की गई है और किसी प्रकार की रैंकिंग शामिल नहीं है।

हीरा है सदा के लिए के बारे में:

यह पहल जीवन के महत्वपूर्ण पलों में हीरों के महत्व को दर्शाती है और सगाई, शादी, स्टाइल और गिफ्टिंग से जुड़े विषयों पर जानकारी और प्रेरणा देती है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2955129/A_Diamond_is_Forever.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2951098/5912906/A_Diamond_is_Forever_Logo.jpg

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