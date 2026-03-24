आपकी कार्य गतिविधि को पहले से ही जानने के लिए एक AI लॉन्च करने के लिए Littlebird ने $11 मिलियन जुटाएं

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Littlebird

24 Mar, 2026, 19:45 IST

Lotus Studio के नेतृत्व में हुई सीड फंडिंग से एक सरल अंतर्दृष्टि पर आधारित AI सहायक का विस्तार होगा: संदर्भ को उपयोगकर्ता का काम नहीं होना चाहिए।

सैन फ़्रांसिस्को, 24 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Littlebird (littlebird.ai), पूर्ण-संदर्भ AI सहायक, ने Lenny Rachitsky और Scott Belsky सहित एंजेल निवेशकों की भागीदारी के साथ, आज अपने सार्वजनिक लॉन्च और Lotus Studio के नेतृत्व में $11 मिलियन के सीड फंडिंग राउंड की घोषणा की है।

समस्या

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See how Littlebird works
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आज प्रत्येक AI सहायक शून्य से शुरू होता है। उपयोगकर्ता Slack से कॉपी-पेस्ट करते हैं, अपनी बैठकों का सारांश तैयार करते हैं, और उपयोगी उत्तर पाने के लिए कई पैराग्राफ वाले प्रश्न लिखते हैं। Littlebird एक पूर्णत: अलग दृष्टिकोण अपनाता है।

इसकी कार्यविधि

Littlebird एक नेटिव macOS एप्लिकेशन है जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद प्रत्येक एप्लिकेशन की संरचित सामग्री को पढ़ता है और आपकी मीटिंग्स को वास्तविक समय में ट्रांसक्राइब करता है। परिणामस्वरूप, एक ऐसी AI तैयार हो जाती है जो जानती है कि आपने आज सुबह अपनी टीम के साथ क्या चर्चा की, एक घंटे पहले आप क्या पढ़ रहे थे और पूरे सप्ताह आपके इनबॉक्स में क्या-क्या मौजूद रहा। कॉपी-पेस्ट करना मना है। सही प्रॉम्प्ट तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं।

विवरण याद रखने, दस्तावेज़ तैयार करने, भूली हुई बातों को सामने लाने और कभी एक-दूसरे से बात करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए ऐप्स के बीच जानकारी को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता Littlebird के साथ चैट करते हैं। एक आंतरिक सर्वेक्षण में, 84% उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वे प्रति सप्ताह कम से कम आधा दिन बचाते हैं, और 80% ने कहा कि उत्पाद ने उनके दिन-प्रतिदिन के काम के तनाव को कम किया है।

"हमने एक सरल धारणा से शुरुआत की: यदि आपका AI सहायक पहले से ही कमरे में उपस्थित हो, तो क्या?" Littlebird के सह-संस्थापक, Alexander Green, ने कहा। "एक टूल जिसे आपको संक्षेप में बताना पड़ता है और एक आवश्यकता पड़ने पर तुरंत तैयार टूल में यही अंतर है।"

डिजाइन द्वारा गोपनीयता

एक ऐसे उत्पाद के लिए जो आपके पूरे डिजिटल कार्यदिवस पर नजर रखता है, विश्वास ही सब कुछ है। Littlebird SOC 2 प्रमाणित है और GDPR और CCPA का पूरी तरह से अनुपालन करता है। सभी डेटा को स्टोर करते समय AES-256 और डेटा ट्रांसफर करते समय TLS 1.3 से एन्क्रिप्ट किया जाता है। उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग कभी भी AI मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। उपयोगकर्ता किसी भी समय डेटा संग्रह को रोक सकते हैं, विशिष्ट ऐप्स या वेबसाइटों को बाहर कर सकते हैं और एक क्लिक से किसी भी डेटा को हटा सकते हैं।

Littlebird का परिचय

Mac के लिए Littlebird एक पूर्ण-संदर्भित AI सहायक है - एक निजी AI जो आपकी स्क्रीन और मीटिंग्स को लगातार समझती है ताकि आप वास्तव में जिस पर काम कर रहे हैं, उसके आधार पर उत्तर प्रदान कर सकें। Alexander Green, Alap Shah, और Naman Shah द्वारा संस्थापित यह कंपनी सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अब littlebird.ai पर उपलब्ध है।

वीडियो - https://mma.prnewswire.com/media/2938528/Littlebird_AI.mp4
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2938527/Littlebird_Logo.jpg

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