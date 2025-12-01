मिक्स टेक्नोलॉजीस ने फुल-स्टैक ऑप्टिकल इंटीग्रेशन के माध्यम से AI इन्फ्रास्ट्रक्चर को पुनर्परिभाषित करने के लिए सीरीज-ए में 33 मिलियन डॉलर जुटाए

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 1 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- मिक्स टेक्नोलॉजीस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उच्च-प्रदर्शन, सिस्टम-स्केल ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के पीछे का नवप्रवर्तक है, ने आज 33 मिलियन डॉलर के सीरीज़ A फंडिंग राउंड के सफल समापन की घोषणा की। वित्तपोषण का नेतृत्व ICM HPQC फंड द्वारा किया गया, जिसमें TDK वेंचर्स, सिस्टमिक कैपिटल, बानपु इनोवेशन एंड वेंचर्स, जी विज़न कैपिटल, अजिनोमोटो ग्रुप वेंचर्स और अन्य रणनीतिक साझेदारों की भागीदारी थी। ओवरसब्सक्राइब्ड राउंड मिक्स के सफल दृष्टिकोण में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।

Mixx's Silicon-Integrated Optical Connectivity Platform

मिक्स की स्थापना इंटेल के सिलिकॉन फोटोनिक्स-आधारित ट्रांसीवर और ब्रॉडकॉम के नेटवर्क स्विच के लिए उद्योग में प्रथम को-पैकेज्ड ऑप्टिक्स (CPO) के पीछे के नवप्रवर्तकों द्वारा की गई थी। यह टीम कनेक्टिविटी में प्रत्येक बड़ी छलांग में सबसे आगे रही है और अब यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन और मापनीयता को बाधित करने वाली इंटरकनेक्ट बाधा को दूर करने के लिए एकजुट हो रही है। फोटोनिक्स, उन्नत पैकेजिंग और सिस्टम आर्किटेक्चर को एकीकृत करने वाले प्लेटफॉर्म के साथ, मिक्स तेज़ और अधिक समानांतर AI बुनियादी ढांचे के लिए आधार तैयार कर रहा है।

इस पूंजी का उपयोग मिक्स के उत्पाद विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के साथ वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने तथा अमेरिका, भारत और ताइवान में पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी के लिए किया जाएगा।

मिक्स टेक्नोलॉजीस के CEO और सह-संस्थापक विवेक रघुरामन ने कहा, "जैसे-जैसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर एक्साबाइट युग में प्रवेश कर रहा है, प्रदर्शन के मानक बदल रहे हैं।" "जो बात पहले लिंक गति और घटक दक्षता पर केन्द्रित थी, उसे अब सिस्टम-व्यापी शक्ति, विलंबता और विश्वसनीयता पर भी ध्यान देना होगा, जिसे डेटा सेंटर स्तर पर मापा जाता है। मिक्स इन मूलभूत सिद्धांतों पर पुनर्विचार कर रहा है ताकि अंत-से-अंत तक डेटा संचलन को अनुकूलित किया जा सके, जहां बचाया गया प्रत्येक पिकोजूल और प्राप्त नैनोसेकंड, खरबों परस्पर जुड़े नोड्स में संयोजित होता है।"

इस बदलाव के केंद्र में HBxIO™ है, जो हमारा सिलिकॉन-एकीकृत ऑप्टिकल इंजन है जो अगली पीढ़ी के AI बुनियादी ढांचे के लिए एक संचार प्लेटफ़ॉर्म बनाता है। खुले मानकों, स्वामित्व ऑर्केस्ट्रेशन एल्गोरिदम और उच्च-रेडिक्स कनेक्टर के साथ संयुक्त, यह उन्नत आर्किटेक्चर अभूतपूर्व गति और विश्वसनीयता के साथ बैक-एंड और फ्रंट-एंड नेटवर्क की कंप्यूटिंग मांगों को पूरा करता है। उच्च बैंडविड्थ, कम बिजली खपत और स्वामित्व की कुल लागत को कम करके, मिक्स कल की बुद्धिमान प्रणालियों की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी फैब्रिक को फिर से परिभाषित कर रहा है।

मिक्स टेक्नोलॉजीस के बारे में

मिक्स टेक्नोलॉजीस, इंक. एक डीप-टेक कंपनी है जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेटा-मूवमेंट की अड़चन को हल कर रही है। मिक्स का आधारभूत मल्टी-टेराबिट HBxIO™ प्लेटफॉर्म अल्ट्रा-हाई-रेडिक्स, स्केल-अप कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे क्लाउड सेवा प्रदाता अभूतपूर्व गति और दक्षता के साथ विशाल AI इंफरेंस मॉडल तैनात कर सकते हैं। सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में मुख्यालय और भारत तथा ताइवान में परिचालन के साथ, मिक्स टेक्नोलॉजीस अगली पीढ़ी के विश्वसनीय, स्केलेबल और टिकाऊ AI बुनियादी ढांचे का संचालन कर रही है।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2834699/Mixxblack_Logo.jpg

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2834700/PRNEWS_Dec1_final.jpg