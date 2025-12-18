भारतीय उद्यमियों द्वारा स्थापित और संचालित एक अमेरिकन स्टार्टअप, DirectH2 Inc., ने भारत में व्यापार विकास और प्रारंभिक वित्तपोषण के लिए सहयोग हेतु महाराष्ट्र, भारत, में स्थित Shree Tuljabhavani Sugar Private Limited (STSPL) के साथ एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

डलास, 18 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Dr. Vivek V. Dhas, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और Dr. Aditya Mohite, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के नेतृत्व में अमेरिकन स्टार्टअप DirectH2 Inc. एक गेम-चेंजिंग मॉड्यूलर डायरेक्ट सोलर-टू-ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, जिसके लिए इसने कार्यस्थल पर अत्यंत किफायती, उच्च दक्षता वाले हाइड्रोजन उत्पादन को सक्षम बनाने हेतु भारत में व्यापार विकास और प्रारंभिक वित्तपोषण के लिए Shree Tuljabhavani Sugar Private Limited (STSPL) के साथ एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

पूर्व में Hunt Perovskite Technologies की संस्थापना में सहायता करने वाले तथा Cubic Perovskites में टेक्नोलॉजी निदेशक, Dr. Vivek V. Dhas, मूल रूप से अहिल्यानगर, महाराष्ट्र, भारत के निवासी, ने टिप्पणी की है कि "हम अपनी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को भारतीय मार्केट में लाने के लिए STSPL के साथ भागीदारी करके खुश हैं। प्रारंभिक बिज़नेस विकास और प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण के लिए यह आशय-पत्र हमारे ध्येय की पुष्टि करता है और कार्यस्थल पर यह स्केलेबल, कुशल, अत्यंत किफायती Solar PV-Based, मॉड्यूलर हाइड्रोजन उत्पादन को गति प्रदान करेगा। भारत के National Green Hydrogen Mission (NGHM) और कमर्शियल विकास में DirectH2 की भागीदारी के लिए STSPL एक महत्वपूर्ण सहयोगी होगा।

भारत के महाराष्ट्र में स्थित कृषि कंपनी STSPL की 2001 से चीनी उत्पादन, इथेनॉल डिस्टिलरी, बिजली उत्पादन, कम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोमास के क्षेत्र में मजबूत व्यावसायिक उपस्थिति है। "DirectH2 और STSPL के बीच यह सहयोग भारत के National Green Hydrogen Mission को मजबूती से सपोर्ट करेगा। STSPL भारत में DirectH2 के परिचालन के भविष्य के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, तथा यह हरित हाइड्रोजन की खरीददार और Direct H2 की प्रारंभिक निवेशक भी होगी," STSPL की अध्यक्षा एवं संस्थापक, Bhavna Bordikar, ने कहा।

Dr. Aditya Mohite, DirectH2 के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी और Rice University, ह्यूस्टन, टेक्सास, USA में DirectH2 की PV-एकीकृत इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी (PVIE) के अन्वेषक, ने टिप्पणी की कि "चूंकि हम सभी इस रोमांचक और आवश्यक टेक्नोलॉजी को व्यावसायिक वास्तविकता में लाने के लिए काम कर रहे है, DirectH2 और STSPL के बीच यह बिज़नेस विकास बेहद उत्साहजनक है। सोलर PV और इलेक्ट्रोलाइज़र टेक्नोलॉजियों को एक ही पैनल में एकीकरण और नवाचार करके, Direct H2 को पारंपरिक तरीकों की तरह उच्च लागत वाली बिजली या उच्च लागत वाली बिजली वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह आवश्यकतानुसार कार्यस्थल पर यह किफायती हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। यह विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण ईंधन के फ्लीट से लेकर डेटा केंद्रों तक और फिर औद्योगिक उपयोगों के मार्केट उपयोगों तक के द्वार खोलेगा।"

परिचय: DirectH2, Inc. मॉड्यूलर हाइड्रोजन उत्पादन समाधान विकसित करने वाली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.directh2.com/ पर जाएँ और/या Dr Vivek Dhas से [email protected] पर संपर्क करें। Shree Tuljabhavani Sugar Private Limited, की स्थापना 2001 में महाराष्ट्र, भारत में हुई थी। यह एक अग्रणी कृषि-ऊर्जा कंपनी है जो अब 10,000+ मीट्रिक टन प्रति दिन की संयुक्त क्रशिंग क्षमता के साथ 3 उच्च क्षमता वाली चीनी उत्पादन इकाइयों का संचालन कर रही है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ जाएँ: https://shreetuljabhavanisugar.com/।

