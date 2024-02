इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों के नए और विस्तारित पोर्टफोलियो के साथ Supermicro द्वारा 5G और Telco क्लाउड वर्कलोड्स के प्रदर्शन को गति प्रदान की जाती है

ऊर्जा कार्यक्षमता के साथ बेहतर आउट्पुट में ऐप्लिकेशन-उपयुक्त सर्वर परिणाम के लिए विस्तारित टेलीकॉम प्लेटफॉर्म - वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग और सेवाओं सहित खुले और मल्टी-आर्किटेक्चर विकल्प प्रदान करता हुआ

सैन जॉस, कैलिफोर्निया, और बार्सेलोना, स्पेन, 28 फ़रवरी, 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज, और 5G/Edge के लिए एक टोटल IT समाधान प्रदाता 5G और टेलिकॉम वर्कलोड में प्रदर्शन को गति देने और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए उद्देश्य-निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तारित समाधान प्रदान करती है। उद्योग की अत्यंत विविध पेशकशों में से एक के साथ, Supermicro द्वारा बेहतर प्रति वाट प्रदर्शन और नए तथा प्रगतिशील AI एप्लिकेशनों को सपोर्ट करते हुए, सार्वजनिक और निजी 5G इंफ्रास्ट्रक्चरों में विस्तार करने के लिए ग्राहकों को सक्षम बनाया जाता है। लंबे समय से खुले नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्मों के समर्थक और O-RAN गठबंधन के सदस्य के रूप में, Supermicro के पोर्टफोलियो में 5वीं पीढ़ी के Intel® Xeon® प्रोसेसर, AMD EPYC™ 8004 सीरीज़ प्रोसेसर, और NVIDIA Grace Hopper™ Superchip सिस्टम लगे होते हैं।

*Geomean of "DeathStar Bench- Social Network, MySQL Database, OpenFOAM, ResNet34 Inference, VPP-FIB. This offering is not approved or endorsed by OpenCFD Limited, producer and distributor of the OpenFOAM software via www.openfoam.com, and owner of the OPENFOAM® and OpenCFD® trademark. See backup for workloads and configurations. Results may vary.

"5G और टेल्को बाजारों और Edge AI की चुनौतीपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे दीर्घकालिक और अत्याधुनिक सर्वरों के व्यापक पोर्टफोलियो का Supermicro द्वारा विस्तार किया जा रहा है," Supermicro के प्रेजिडेंट और CEO, Charles Liang ने कहा। "हमारे उत्पाद, टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ग्राहकों को ठोस लाभ प्रदान करना भी सुनिश्चित करते हैं। अपने बिल्डिंग ब्लॉक आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए हम डेटा सेंटर की AI क्षमताओं को शीघ्र ही नेटवर्क के एज तक ले आते हैं। हमारे उत्पाद ऑपरेटरों द्वारा अपने ग्राहकों को बेहतर प्रदर्शन और कम ऊर्जा खपत के साथ नई क्षमताएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। हमारे एज के सर्वरों में 2TB तक की उच्च-गति DDR5 मेमोरी, 6 PCle स्लॉट और नेटवर्किंग विकल्पों की एक रेंज होती है। इन सिस्टमों को अधिक ऊर्जा कार्यकुशलता और प्रति वाट प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है, जो ऑपरेटरों को उनकी अनोखी आवश्यकताओं के लिए उच्च-प्रदर्शन, अनुकूलित समाधान तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। यह हमारे ग्राहकों को आश्वासन देता है कि वे विश्वसनीय और प्रभावशाली समाधानों में निवेश कर रहे हैं।"

Supermicro 5G और टेल्को पोर्टफोलियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.supermicro.com/5g पर जाएं।

बार्सेलोना, स्पेन, में 26-29 फ़रवरी को MWC में Supermicro द्वारा NVIDIA Grace Hopper Superchip का उपयोग करने वाले कई नए सिस्टमों में से एक का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक कम्पैक्ट1U चेसीज़ में लगे हुए उच्च-घनत्व वाले ARS-111GL-NHR सिस्टम में एकीकृत CPU और H100 GPU, एक NVLink® निम्न-विलंबता वाले 900GB/s इन्टरकनैक्ट, 576GB तक की अनुकूल मेमोरी, और NVIDIA BlueField®-3 or ConnectX®-7 को सपोर्ट करते 2 PCIe 5.0 x16 स्लॉट होते हैं। विशेषताओं का कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में उपलब्ध यह शक्तिशाली संयोजन LLM तथा जेनेरेटिव AI एप्लिकेशनों तथा प्रशिक्षण और 5G कोर में अनुमान लगाते हुए प्लेटफ़ॉर्म को सर्वश्रेष्ठ बना देता है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित करते हुए प्लेटफ़ॉर्म की बहुमुखी प्रतिभा हमारे ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, हमारे समाधानों को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है।

Supermicro's की अल्ट्रा-छोटी गहराई का 5G एज प्लेटफॉर्म, SYS-211E, पिछली जेनेरेशन की तुलना में 36%* गुना प्रति वाट प्रदर्शन में सुधार के लिए 5वीं Gen Intel Xeon प्रोसेसर का उपयोग करता है। परिणामस्वरूप, ग्राहक दोनों सार्वजनिक टेलीकॉम और निजी 5G नेटवर्कों की परिचालन लागत कम करते हुए और नेटवर्किंग के बढ़ते वॉल्यूम को बनाए रखते हुए अधिक दक्षता से चला सकते हैं। 300 मि.मी. से कम आकार वाले 2U फ्रंट-एक्सेस फॉर्म फैक्टर को NEBS के स्तर 3 दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए डिजाइन किया गया है जिसमें DDR5-5600 MHz की 2TB तक की मेमोरी के साथ एड-ऑन कार्डों के लिए 6 कॉन्फ़िगर करने योग्य PCIe 5.0 स्लॉट होते हैं, जिससे किसी उच्च-घनत्व वाली चेसीज़ में बहुमुखी प्रतिभा और प्रदर्शन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस सिस्टम का चिप-डाउन मॉडल, SYS-211E-FRN13P, 12 ऑनबोर्ड 25 GbE नेटवर्क पोर्टों के साथ खुली RAN तैनातियों के लिए एक पहले से तैयार व्यावसायिक DU प्लेटफॉर्म, एकीकृत SyncE और GNSS टाइमिंग सपोर्ट, और Intel vRAN Boost ऑफर करता है। सिस्टम को विशाल MIMO स्ट्रीमों सहित मल्टीपल सेल साइट कॉन्फ़िगरेशनों में एज पर ट्रैफिक के बड़े वॉल्यूमों का संचालन करते हुए लागत, आकार और ऊर्जा उपयोग के लिए, अनुकूलित किया जाता है।

AMD EPYC 8004 Series प्रोसेसर के साथ AS -1115S-FWTRT सिस्टम में एज के लिए नवीनतम EPYC CPUs लगाए जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को उच्च-दक्षता और कम ऊर्जा कवर के लिए अनुकूलित किया जाता है, जिससे टेल्को तथा एज एप्लिकेशनों के लिए यह एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म बनता है। Supermicro एक 1U, फ्रंट-एक्सेस IO युक्त कम-गहराई के फॉर्म फैक्टर, DDR5-4800 MHz मेमोरी के 576GB तक, 2 10 GbE नेटवर्किंग पोर्ट, 2 PCIe 5.0 x16 FHFL स्लॉट, और 1 PCIe 5.0 x16 नीचे के प्रोफाइल स्लॉट के साथ इन उपयोगिताओं को बढ़ा देता है।

MWC बार्सेलोना में Supermicro

MWC बार्सेलोना 2024 में 5G और टेल्को मार्केटों के लिए Supermicro द्वारा समाधानों की एक विस्तृत रेंज का प्रदर्शन किया जाएगा। Supermicro के बूथ में Intel, AMD, और NVIDIA CPUs तथा GPUs युक्त सिस्टम होंगे। ओपन RAN उपकरणों के लिए यह नेटवर्किंग सर्वरों की रेंज, स्टोरेज समाधानों, लिक्विड कूल्ड सर्वरों, और सिस्टमों की रेंज को कवर करती है। इसके अतिरिक्त, Supermicro द्वारा इन-स्टोर शॉपिंग अनुभवों में सुधार लाने के लिए 3D अवतार के साथ इनरैक्टिव रिटेल समाधान का प्रदर्शन किया जाएगा। अन्य लाइव प्रदर्शनों में Wind River के साथ निजी 5G और एक O-RAN के अनुकूल वर्चुआलाईज़ड RAN (vRAN) सॉफ्टवेयर सम्मिलित होंगे।

Supermicro बूथ में निम्न सिस्टम भी प्रदर्शित किए जाएंगे:

शक्तिशाली और प्रतिभाशाली SuperEdge सिस्टम, SYS-211SE-31D /A, एक मल्टी-मोड सिस्टम होता है जिसमें तीन इंडिपेंडेंट नोड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक 5वीं Gen Intel Xeon प्रोसेसर, तीन PCIe 5.0 x16 स्लॉट, और 2TB तक की DDR5 मेमोरी होती है। 2U सिस्टम में फ्रंट I/O और एक व्यापक ऑपरेटिंग तापमान रेंज भी होती है, और इसकी कम गहराई इसे डेटा सेंटर के बाहर तैनाती के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है।

Supermicro का हाइपर-E सिस्टम, SYS-221HE , एक उच्च-घनत्व वाला प्लेटफ़ॉर्म होता है जिसमें एक 2U, कम-गहराई के फॉर्म फैक्टर वाले डबल 5वीं Gen Intel Xeon प्रोसेसर होते हैं। सिस्टम द्वारा NVIDIA H100, A10, L40S, A40, और A2 सहित 3 संख्या तक दोहरी-चोड़ाई वाले NVIDIA GPUs होल्ड किए जाते हैं। एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में उपलब्ध शक्तिशाली प्रदर्शन के साथ, AI प्रशिक्षण और एज पर अनुमान लगाने सहित हाइपर-E को चुनौतीपूर्ण वर्कलोड्स के लिए अनुकूलित किया जाता है।

Supermicro AS -1115SV में 1U फॉर्म फैक्टर में AMD EPYC 8004 Series प्रोसेसर युक्त किफायती सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है। DDR5 की 576GB मेमोरी तक, 3 PCIe 5.0 x16 स्लॉट, और 10 हॉट-स्वैपेबल 2.5" ड्राइव खंडों तक के टूल्स से युक्त, यह सिस्टम एज डेटा सेंटर में चमकता है।

बार्सेलोना में फ़रवरी 26 से 29, 2024, तक हाल 2, बूथ 2D35 पर Supermicro के नए 5G, AI, और Edge सिस्टमों को MWC देखें; Supermicro के बूथ में Edge AI, निजी नेटवर्किंग, और एज क्लाउड समाधानों का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा।

Intel, AMD, ARM, Fujitsu, Samsung, और Vodafone के बूथों में भी Supermicro मौजूद रहेगा।

