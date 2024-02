Supermicro versnelt prestaties van 5G en Telco Cloud workloads met nieuw en uitgebreid portfolio van infrastructuuroplossingen

Uitgebreid Telecom-platform met maximale keuze uit toepassingsgeoptimaliseerde servers leveren verbeterde output en energie-efficiëntie - aanbod van open en multi-architectuur opties, inclusief wereldwijde productie en diensten

SAN JOSE, Californië, en BARCELONA, Spanje, 26 februari 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een fabrikant van totale IT-oplossingen voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, breidt zijn portfolio van speciaal gebouwde infrastructuuroplossingen uit om de prestaties te versnellen en de efficiëntie te verhogen in 5G en telecom-workloads. Met een van de meest diverse aanbiedingen in de industrie stelt Supermicro klanten in staat om publieke en private 5G-infrastructuren uit te breiden met verbeterde prestaties per watt en ondersteuning voor nieuwe en innovatieve AI-toepassingen. Supermicro is al lange tijd voorstander van open netwerkplatforms en is lid van de O-RAN Alliance. Het portfolio van Supermicro bevat systemen met 5e generatie Intel® Xeon® processors, AMD EPYC™ 8004-serie processors en de NVIDIA Grace Hopper™ Superchip.

"Supermicro breidt ons brede portfolio van duurzame en state-of-the-art servers uit om te voldoen aan de hoge eisen van 5G- en telco-markten en Edge AI," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze producten gaan niet alleen over technologie, ze gaan over het leveren van tastbare voordelen voor de klant. We brengen de AI-mogelijkheden van datacenters snel naar de rand van het netwerk met behulp van onze Building Block-architectuur. Met onze producten kunnen operators hun klanten nieuwe mogelijkheden bieden met verbeterde prestaties en een lager energieverbruik. Onze edge servers bevatten tot twee TB snel DDR5-geheugen, zes PCIe-sleuven en een reeks netwerkopties. Deze systemen zijn ontworpen voor een hogere energie-efficiëntie en betere prestaties per watt, zodat operators krachtige, op maat gemaakte oplossingen kunnen creëren voor hun unieke vereisten. Dit stelt onze klanten gerust dat ze investeren in betrouwbare en efficiënte oplossingen."

Supermicro toont tijdens MWC, 26-29 februari in Barcelona, Spanje, een van de vele nieuwe systemen die gebruik maken van de NVIDIA Grace Hopper Superchip. Het high-density ARS-111GL-NHR-systeem, ondergebracht in een compact 1U chassis, heeft een geïntegreerde CPU en H100 GPU, een NVLink® low-latency 900GB/s interconnect, tot 576GB coherent geheugen en twee PCIe 5.0 x16 sleuven die NVIDIA BlueField®-3 of ConnectX®-7 ondersteunen. Deze krachtige combinatie van functies, beschikbaar in een compacte vormfactor, maakt het platform ideaal voor LLM- en Generative AI-toepassingen en training en inferencing in de 5G-kern. Dankzij de veelzijdigheid van het platform kunnen onze klanten onze oplossingen toepassen op hun specifieke behoeften, waardoor ze controle krijgen over hun infrastructuur.

De SYS-211E, het 5G edge-platform met geringe diepte van Supermicro, maakt gebruik van de 5e generatie Intel Xeon processor om de prestaties per watt met 36%* te verbeteren ten opzichte van de vorige generatie. Dit resultaat stelt klanten in staat om zowel openbare telecom- als privé 5G-netwerken efficiënter te laten werken, het toenemende volume aan netwerkverkeer bij te houden en tegelijkertijd de bedrijfskosten te verlagen. De 2U-vormfactor met front-toegang, die kleiner is dan 300 mm, is ontworpen in overeenstemming met NEBS level 3 richtlijnen. Hij beschikt over een geheugen van maximaal 2TB DDR5-5600 MHz en maximaal 6 configureerbare PCIe 5.0-sleuven voor uitbreidingskaarten, waardoor veelzijdigheid en prestaties worden geleverd in een chassis met hoge dichtheid. Het chip-down model van dit systeem, de SYS-211E-FRN13P, biedt een commercial-of-the-shelf (COTS) DU-platform voor Open RAN-toepassingen, 12 onboard 25 GbE netwerkpoorten, geïntegreerde ondersteuning voor SyncE en GNSS timing, en Intel vRAN Boost. Het systeem is geoptimaliseerd qua kosten, omvang en stroomverbruik en kan grote hoeveelheden verkeer aan de rand verwerken over meerdere celsiteconfiguraties, inclusief massieve MIMO-stromen.

Met de AMD EPYC 8004-serie processor brengt het AS -1115S-FWTRT-systeem de nieuwste EPYC CPU's op scherp. De configuratie is geoptimaliseerd voor een hoge efficiëntie en een lager energieverbruik, waardoor het een ideaal platform is voor telco- en randtoepassingen. Supermicro versterkt deze voordelen met een 1U, vormfactor met geringe diepte, IO met toegang aan de voorkant, en een geheugen van maximaal 576 GB DDR5-4800 MHz, twee 10 GbE-netwerkpoorten, twee PCIe 5.0 x16 FHFL-sleuven en een PCIe 5.0 x16 laag profiel-sleuf.

Supermicro laat een breed scala aan oplossingen voor de 5G- en telco-markten zien tijdens MWC Barcelona 2024. De Supermicro-stand bevat systemen met CPU's en GPU's van Intel, AMD en NVIDIA. Dit omvat een reeks netwerkservers, opslagoplossingen, vloeistofgekoelde servers en een reeks systemen voor Open RAN-installaties. Daarnaast presenteert Supermicro een interactieve retailoplossing met een 3D-avatar die ontworpen is om de winkelervaring in winkels te verbeteren. Andere live demonstraties zijn private 5G en een O-RAN-compatibele gevirtualiseerde RAN-software (vRAN) met Wind River.

Verder worden de volgende systemen gedemonstreerd op de stand van Supermicro:

Het krachtige en veelzijdige SuperEdge systeem, de SYS-211SE-31D/A, is een multi-node systeem met drie onafhankelijke nodes, elk met een 5e generatie Intel Xeon processor, drie PCIe 5.0 x16 sleuven en een geheugen van maximaal 2TB DDR5. Dit 2U-systeem heeft ook I/O aan de voorkant en een breed bedrijfstemperatuurbereik. De geringe diepte maakt het uitstekend geschikt voor gebruik buiten een datacenter.

Supermicro's Hyper-E systeem, de SYS-221HE, is een high-density platform met dual 5e generatie Intel Xeon processors in een 2U, en vormfactor met geringe diepte. Het systeem is geschikt voor maximaal drie dubbelbrede NVIDIA GPU's, waaronder de NVIDIA H100, A10, L40S, A40 en A2. Met zijn krachtige prestaties in een compacte vormfactor is de Hyper-E geoptimaliseerd voor veeleisende werklasten, waaronder AI-training en inferencing aan de rand.

De Supermicro AS -1115SV is een kostengeoptimaliseerd systeem met één processor en een AMD EPYC 8004-serie processor in een 1U-vormfactor. Met maximaal 576 GB DDR5-geheugen, drie PCIe 5.0 x16-sleuven en maximaal tien hot-swappable 2,5" schijfsleuven schittert dit systeem aan de rand van het datacenter.

Bekijk Supermicro's nieuwe 5G-, AI- en Edge-systemen op MWC Barcelona van 26 tot 29 februari 2024, in Hall 2, stand 2D35; op de stand van Supermicro worden live demonstraties gegeven, waaronder Edge AI, private networking en edge cloud-oplossingen.

Supermicro is verder aanwezig op de stands van Intel, AMD, ARM, Fujitsu, Samsung en Vodafone.

