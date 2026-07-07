भारत के तेजी से बढ़ते हाइब्रिड कार्यबल के लिए VOMO द्वारा AI मीटिंग नोट्स प्रस्तुत किया गया

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EverGrow Tech Inc.

07 Jul, 2026, 10:30 IST

नई दिल्ली, भारत, 7 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- पूरे विश्व में 400,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं का विश्वसनीय AI ट्रांसक्रिप्शन ऐप 90+ भाषाओं को सपोर्ट करता है और कई घंटों के ऑडियो को मिनटों के संरचित नोट्स में बदल देता है।

देश की टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग और शिक्षा क्षेत्रों में हाइब्रिड कार्यों के प्रचलन से EverGrow Tech Inc. द्वारा विकसित एक AI-संचालित मीटिंग नोट्स और ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऐप, VOMO, को भारत में पेशेवरों के बीच तेजी से अपनाया जा रहा है। हाल ही में पूरे विश्व में इस ऐप ने 400,000 उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है।

बहुभाषी और मीटिंगों से भरे कार्यदिवसों के लिए निर्मित

भारत में कार्यदिवस वार्तालापों - वाक्यों के बीच अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अदला-बदली करते हुए दैनिक स्टैंड-अप मीटिंग, ग्राहकों के कॉल, लेक्चर और सीमा-पार मीटिंगों, पर आधारित होता है। 95%+ सटीकता के साथ VOMO से 90 से अधिक भाषाओं में ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, और इसके AI मीटिंग नोट्स एक साधारण ट्रांस्क्रिप्ट से बहुत अधिक कार्य करते हैं: प्रत्येक रिकॉर्डिंग को स्वत: ही समय-चिह्नित अध्यायों, वक्ता के अनुसार टैग किए गए संवाद, AI सारांश और कार्यवाही योग्य विषयों की एक स्पष्ट सूची में संरचित किया जाता है।

किसी भी ऑडियो या वीडियो को मिनटों में बदलना

MP3, WAV और अन्य कॉमन फॉर्मैटों को अपलोड करके उपयोगकर्ता लाइव रिकॉर्डिंग या मौजूदा ऑडियो को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। मैसेजिंग ऐपों के माध्यम साझा किए गए iPhone वॉइस मेमो और ऑडियो को अक्सर M4A फ़ाइलों के रूप में सेव किया जाता है, और उतनी ही आसानी से VOMO M4A को टेक्स्ट में बदल देता है। सारांशों और मुख्य बिंदुओं के साथ छात्र और सृजनकर्ता एक पूर्ण YouTube ट्रांस्क्रिप्ट उत्पन्न करने के लिए एक वीडियो लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। तीन घंटे या उससे अधिक की लंबी रिकॉर्डिंग को फाइल स्प्लिटिंग के बिना ही प्रोसेस किया जाता है।

असीमित ट्रांसक्रिप्शन, एजेंट युग के लिए तैयार

अधिकांश पेड प्लान पर भी रिकॉर्डिंग के घंटों को सीमित करने वाले ट्रांस्क्रिप्ट टूल्स के विपरीत, VOMO असीमित ट्रांस्क्रिप्ट और असीमित Ask AI प्रस्तुत करता है, जो उपयोगकर्ताओं को प्राकृतिक भाषा में अपनी रिकॉर्डिंगों पर प्रश्न पूछने की सुविधा देता है। Claude Code और OpenClaw जैसे टूल्स सहित मीटिंग नोट्स को उपयोगकर्ताओं के अपने AI एजेंट कार्यप्रवाहों से जोड़ते हुए, VOMO Skills इससे भी अधिक उपयोगी हो जाता है जिससे ट्रांस्क्रिप्ट ज्ञान बन जाते हैं जिन्हें एजेंट खोज सकते हैं एवं सारांशित कर सकते हैं और उन पर कार्यवाही कर सकते हैं।

"भारत विश्व के सबसे अधिक बहुभाषी और मीटिंगों पर आधारित कार्य संस्कृतियों में से एक है, और AI नोट लेने की क्षमता का ठीक यहीं सबसे अधिक महत्व होता है। मीटिंग के समापन पर नोट्स और कार्यवाही योग्य विषय पहले से ही तैयार होने चाहिए।"

- Zhuang Wang, VOMO के संस्थापक

VOMO का परिचय

VOMO एक AI मीटिंग नोट्स और ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऐप है जिसे EverGrow Tech Inc. द्वारा विकसित किया गया है। Product Hunt पर इसे #2 Product of the Day चुना गया है और पूरे विश्व में 400,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं का विश्वसनीय VOMO, मोबाइल और वेब पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए https://vomo.ai पर जाएं।

मीडिया संपर्क

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