गुरुग्राम और बेंगलुरु में प्रमुख केंद्रों के साथ JustCo ने भारत में THE COLLECTIVE लॉन्च किया

गुरुग्राम, भारत, 26 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- क्षेत्र के अग्रणी लचीले कार्यस्थल प्रदाता, JustCo द्वारा THE COLLECTIVE के लॉन्च के माध्यम से भारत में अपने प्रवेश के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जिसके तहत 2026 की शुरुआत में यह DLF Cyberpark, गुरुग्राम, और Helios Business Park, बेंगलुरु, में दो प्रमुख केंद्र खोलेगा।

भारत एशिया की सबसे अधिक गतिशील सहकार्य मार्केटों में से एक है, जिसमें 2024 के रिकॉर्ड 79 मिलियन वर्ग फुट कार्यालय समावेशन पर आधारित लचीले कार्यस्थलों का योगदान लगभग 20% है। उद्यम के सुसंस्कृत, अनुकूलनीय कार्य वातावरण के लिए बढ़ती मांग के कारण 2026 में इस गति में तेजी आने की उम्मीद है।

इस विकास के बीच, JustCo को नए अवसरों को प्राप्त करने और एशिया के सबसे तेजी से बढ़ती मार्केटों में से एक में उन्नत कार्यस्थल अनुभव को पुन: परिभाषित करने की स्थिति में लाने वाला THE COLLECTIVE एक निर्णायक क्षण में प्रवेश कर रहा है।

JustCo के मुख्य कमर्शियल अधिकारी, Kong Wan Long, ने कहा, "भारत की फ़्लेक्स मार्केट विकास के एक रोमांचक चरण में प्रवेश कर रही है, जो JustCo के क्षेत्रीय विस्तार में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज कार्यस्थल केवल कार्य तक सीमित नहीं हैं; वे संस्कृति, पहचान और आकांक्षा को भी प्रतिबिंबित करते हैं। THE COLLECTIVE के साथ, हम ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, जहां स्थानिक डिज़ाइन से लेकर सेवा तक, प्रत्येक तत्व को उद्देश्य और देखभाल के साथ आकार दिया जाता है।"

जहाँ आतिथ्य और शिल्प का मिलन होता है

THE COLLECTIVE ने कार्यालय को आतिथ्य के दृष्टिकोण से डिज़ाइन किए गए अनुभव और अपनेपन के स्थान के रूप में पुनः परिकल्पित किया है। प्रत्येक स्थान पर कंसियर्ज-शैली की सेवा, क्यूरेटेड लाउंज और वेलनेस तत्व उपलब्ध हैं जो काम के प्रत्येक पल को बेहतर बनाते हैं।

सदस्य पूरे दिन विचारशील अनुष्ठानों की अपेक्षा कर सकते हैं, सुबह की Arabica कॉफी और TWG Tea के चयन से लेकर शाम के Aperitif Hour तक। कार्यस्थानों में Herman Miller सीटिंग और ऊंचाई-समायोज्य डेस्क की व्यवस्था है, जो पूरे दिन आराम और एर्गोनोमिक सपोर्ट सुनिश्चित करती है।

2026 की शुरुआत के लिए तैयार गुरुग्राम और बेंगलुरु में प्रमुख गंतव्य

स्थान की मजबूत भावना पर आधारित, प्रत्येक THE COLLECTIVE गंतव्य को अपने शहर की भावना और लय को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने परिवेश से प्रेरणा लेते हुए, स्थानिक प्रवाह से लेकर महत्व तक प्रत्येक विवरण, सुसंस्कृत, आतिथ्य-प्रधान कार्यस्थलों के ब्रांड के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है।

गुरुग्राम में, THE COLLECTIVE का उद्घाटन Fortune 500 कंपनियों और उच्च-स्तरीय होटलों से घिरे DLF Cyberpark के एक LEED Platinum-प्रमाणित पते पर किया जाएगा। आधुनिक हवेली प्रांगण की आर्किटेक्चर से प्रेरित, केंद्र की स्पर्शनीय फ़िनिशिंग और शांत लाउंज, बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के भीतर एकांत का एहसास पैदा करते हैं।

बेंगलुरु में, THE COLLECTIVE Helios Business Park, इसके सबसे अधिक जुड़े हुए बिजनेस कॉरिडरों में से एक शहर के आउटर रिंग रोड पर स्थित होगा। हरे-भरे भूदृश्य और प्राकृतिक प्रकाश से घिरा यह स्थान, वनस्पतिक बनावट और रंगों के माध्यम से बेंगलुरु की शांति और स्पष्टता का आभास देने वाली उद्यान विरासत को प्रतिबिंबित करता है।

भारत-विशिष्ट अनुकूलन योग्य सुइट्स

केवल भारत में उपलब्ध, THE COLLECTIVE अपने सदस्यों को ब्रांड के डिज़ाइन परामर्शदाताओं के मार्गदर्शन से अपने कार्यस्थल को निजीकृत करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक सुइट् को कंपनी की लय और पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए लेआउट, सामग्री और प्रकाश व्यवस्था के अनुरूप बनाया जा सकता है।

प्रत्येक सेटिंग कार्यक्षमता और चरित्र के बीच संतुलन बनाती है, जो THE COLLECTIVE के मापित डिज़ाइन और विवरण के दर्शन को प्रतिबिंबित करती है।

THE COLLECTIVE के बढ़ते पोर्टफ़ोलियो में छठे गंतव्य के रूप में, भारत में इसकी शुरुआत JustCo के टोक्यो, ओसाका, ताइपे और बैंकॉक सहित प्रमुख बिजनेस शहरों में निरंतर विस्तार को मजबूत करता है। यह ब्रांड के कार्य को सुसंस्कृत जीवनशैली अनुभव में बदलने के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो पसंद, संवेदनशीलता और डिज़ाइन अखंडता द्वारा परिभाषित स्थानों के माध्यम से आज के बिज़नेसों की उभरती महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है।

