चीन के साथ मेरी अकादमिक कहानी | Avijit Banerjee: भारतीय सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को चीनी अध्ययन पर शोध परियोजनाओं का समर्थन करना चाहिए

बीजिंग, 28 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Global Times की एक समाचार रिपोर्ट:

【Avijit Banerjee, Visva-Bharati University, भारत में Cheena Bhavana (China College) के डीन और प्रोफेसर】

भारतीयों का मानना है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हमें चीन के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है। न केवल राज्य विश्वविद्यालयों में, बल्कि सरकारी विश्वविद्यालयों में, निजी विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में भी बदलाव शुरू हो गए हैं। भारत में China Studies और भाषा प्रोग्राम में निश्चित रुप से पांच साल से मंदी चल रही थी। लेकिन पिछले डेढ़ साल में हमने देखा है कि इसमें धीरे-धीरे सुधार होना शुरु हो गया है।

मुझे उम्मीद है कि भविष्य में China Studies प्रोग्राम में निश्चित रुप से सुधार होगा, और उसी तरह चीन में भारतीय भाषाओं के प्रोग्राम और Indian Studies प्रोग्राम में भी सुधार होगा। इसलिए, इन दोनों देशों के बीच एक सफल संबंध स्थापित करने और दोनों देशों के बीच बेहतर संचार और समझ विकसित करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को भी China Studies प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए।