சென்னையில் நடைபெற்ற ஸ்டார் முகவர் திருவிழா 2026-ல் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களுடன் தனது 20 ஆண்டு காலப் பயணத்தை கொண்டாடியது ஸ்டார் ஹெல்த்

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Star Health and Allied Insurance

01 Jul, 2026, 18:11 IST

நிறுவனத்தின் நீண்ட கால முகவர்களைப் பாராட்டியதுடன், குடும்பங்களுக்கான ஆரோக்கியக் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான தனது அர்ப்பணிப்பை நிறுவனம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது

சென்னை, இந்தியா, July 1, 2026 /PRNewswire/ -- இந்தியாவின் முன்னணி தனிநபர் ஆரோக்கியக் காப்பீட்டு நிறுவனமான ஸ்டார் ஹெல்த் அண்ட் அலைடு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் (NSE: STARHEALTH) (BSE: 543412), தனது 20 ஆண்டு கால சேவை, நம்பிக்கை மற்றும் வளர்ச்சியை முன்னிட்டு, சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் 'ஸ்டார் முகவர் திருவிழா 2026' என்ற பிரம்மாண்ட நிகழ்வைக் கொண்டாடியது. இந்த விழாவில் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார் ஹெல்த் முகவர்களும், 500-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனத்தின் விற்பனைப் பிரிவுப் பணியாளர்களும் ஒன்றிணைந்தனர். இது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆரோக்கியக் காப்பீடு குறித்த விழிப்புணர்வையும் அதன் தேவையையும் கொண்டு சேர்ப்பதில் முகவர்கள் ஆற்றும் முக்கியப் பங்கினை மேலும் வலுப்படுத்துவதாக அமைந்தது.

ஸ்டார் ஹெல்த் சென்னை மண்டலத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்நிகழ்வானது, தமிழ்நாடு பிசினஸ் ஹெட் திரு. பாலாஜி பாபு அவர்களின் தலைமையில், சென்னை மண்டலத் தலைவர்கள் திரு. சையத் இம்ரான் மற்றும் திரு. அருளேசன் ஆகியோரின் முன்னெடுப்பில் நடைபெற்றது. 2006ஆம் ஆண்டு ஸ்டார் ஹெல்த் நிறுவனம் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய இடமே சென்னை என்பதால், இந்தத் தருணம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாகும். தமிழ் பாரம்பரியத்தின் பெருமையைப் பிரதிபலிக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அடையாளமான வள்ளுவர் கோட்டத்தில், இந்த மைல்கல் கொண்டாட்டத்தை நடத்தியது நிகழ்விற்கு கூடுதல் பெருமை சேர்த்தது.

இந்நிகழ்வில் ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரும் (MD) முதன்மைச் செயல் அதிகாரியுமான (CEO) திரு. ஆனந்த் ராய் அவர்கள் கலந்து கொண்டு முகவர்களிடையே உரையாற்றினார். அப்போது, நிறுவனத்தின் இந்த வளர்ச்சிப் பயணத்தில் முகவர்களின் தொடர்ச்சியான நம்பிக்கை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் பங்களிப்பிற்கு அவர் தனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டார். இவர்களுடன் ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் முதன்மை நிதி அதிகாரி (CFO) திரு. நிலேஷ் காம்ப்ளி, முதன்மை மனிதவள அதிகாரி திரு. ஸ்ரீராம் ரகுநந்தனன் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்களும், கார்ப்பரேட் அலுவலகம், பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் க்ளைம்ஸ் (Claims) அலுவலகத்தைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்வில் முன்னிலை வகித்தனர்.

ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரும் (MD) முதன்மைச் செயல் அதிகாரியுமான (CEO) திரு. ஆனந்த் ராய் அவர்கள், "எங்களது இந்த 20 ஆண்டு காலப் பயணம், வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை மற்றும் எங்களது முகவர்களின் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் மீதுதான் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களுக்கும் ஸ்டார் ஹெல்த் நிறுவனத்திற்கும் இடையே எங்களது முகவர்களே மிக வலுவான பாலமாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர். அவர்களின் அர்ப்பணிப்புதான், ஆரம்பக் காலத்தில் ஒரு முன்னோடி ஆரோக்கியக் காப்பீட்டு நிறுவனமாக இருந்த எங்களை, இன்று 8.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான முகவர்கள், 15,000-க்கும் மேற்பட்ட நெட்வொர்க் மருத்துவமனைகள் மற்றும் 2.8 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களின் நல்வாழ்வைப் பாதுகாக்கும் ஒரு நம்பகமான நிறுவனமாக வளர்த்தெடுக்க உதவியுள்ளது. நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, எங்களது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் தேவையான காலங்களில் அவர்களுக்குத் துணையாக இருப்போம் என்ற எங்களது உறுதிப்பாட்டை நிரூபிக்கும் வகையில், ₹69,800 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை நாங்கள் க்ளைம்களாக (Claims) வழங்கியுள்ளோம். நாம் எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிக்கும் வேளையிலும், ஆரோக்கியக் காப்பீடு குறித்த விழிப்புணர்வை மேலும் ஆழப்படுத்துவதிலும், வாடிக்கையாளர்களுடனான உறவை வலுப்படுத்துவதிலும், இன்னும் பல குடும்பங்களுக்குத் தேவையான காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பைக் கொண்டு சேர்ப்பதிலும் எங்களது முகவர்கள் தொடர்ந்து முக்கியப் பங்காற்றுவார்கள்," என்று கூறினார்.

இந்நிகழ்வில் ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடு பிசினஸ் ஹெட் திரு. பாலாஜி பாபு அவர்கள் பேசுகையில், "ஸ்டார் ஹெல்த் நிறுவனத்தின் பயணத்தில் சென்னைக்கு எப்போதும் ஒரு தனித்துவமான இடம் உண்டு. ஏனெனில், 2006ஆம் ஆண்டில் ஒரே ஒரு கிளையுடன் நாங்கள் எங்களது பயணத்தைத் தொடங்கியது இங்கிருந்துதான். இன்று, சென்னையில் எங்களது செயல்பாடுகள் 21 கிளைகளாக வளர்ந்துள்ளன; இதற்கு 31,500-க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் துணையாக இருக்கிறார்கள். மேலும், சென்னை மண்டலத்தில் மட்டும் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களின் நல்வாழ்வைப் பாதுகாத்துள்ளதோடு, நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து இன்றுவரை வாடிக்கையாளர்களுக்கு க்ளைம்களாக (Claims) ₹3,230 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை வழங்கியுள்ளோம். ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, 115 கிளைகள், 1.28 லட்சத்திற்கும் அதிகமான முகவர்கள், 38 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்களின் நல்வாழ்வுப் பாதுகாப்பு என நாங்கள் விரிவடைந்துள்ளோம். மேலும், தமிழகத்தில் மட்டும் இதுவரை ₹10,800 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை வாடிக்கையாளர்களுக்கு க்ளைம்களாக வழங்கியுள்ளோம். இந்த பிரம்மாண்ட வளர்ச்சி என்பது எங்களது வாடிக்கையாளர்கள் எங்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையையும், தங்களின் மிக முக்கியமான மருத்துவக் காலங்களில் குடும்பங்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும், ஆதரவாகவும், உற்ற துணையாகவும் தொடர்ந்து நிற்கும் எங்களது முகவர்களின் அர்ப்பணிப்பையும் பிரதிபலிக்கிறது," என்று கூறினார். 

இந்தக் கொண்டாட்டமானது, ஆரோக்கியக் காப்பீட்டுத் துறையில் ஸ்டார் ஹெல்த் நிறுவனத்தின் 20 ஆண்டு காலப் பயணம், முகவர்களுடனான அதன் நீண்ட கால உறவு மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவையில் இருக்கும் தொடர்ச்சியான கவனம் ஆகியவற்றை எடுத்துக் காட்டும் வகையில் அமைந்தது. நிகழ்விடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பிரத்யேக அரங்குகள் (Experiential stalls), இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (IRDAI) '2047-க்குள் அனைவருக்கும் காப்பீடு' என்ற தொலைநோக்குப் பார்வை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தின. மேலும், முகவர்களுக்கான வளர்ச்சி வாய்ப்புகள், ஸ்டார் ஹெல்த் நிறுவனத்தின் நெட்வொர்க் மருத்துவமனைகள், 'பிரதம்' (Pratham) மருத்துவமனை சேவைகள், இல்லாளுமை ஆரோக்கியப் பராமரிப்பு (Home Health Care), க்ளைம்ஸ் உதவி, சென்னை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகள் மற்றும் இக்கட்டான மருத்துவக் காலங்களில் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதில் முகவர்களின் பங்கு போன்ற முக்கிய அம்சங்களும் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.

இந்நிகழ்வில் தமிழகத்தின் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளும், ஸ்டார் ஹெல்த் நிறுவனத்தின் 20 ஆண்டு கால சேவை, நம்பிக்கை மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகிய பாரம்பரியத்தை விவரிக்கும் சிறப்பு ஒளிக் காட்சி (Audio-visual) தொகுப்பும் இடம்பெற்றன. விழாவின் முக்கிய அங்கமாக, கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஸ்டார் ஹெல்த் நிறுவனத்துடன் இணைந்து பயணித்து வரும் மூத்த முகவர்கள் (Vintage agents), அவர்களின் நீண்ட கால அர்ப்பணிப்பு, சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவை மற்றும் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் அளித்த பங்களிப்பு ஆகியவற்றிற்காகப் பாராட்டப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

ஆரோக்கியக் காப்பீடு குறித்த விழிப்புணர்வை வலுப்படுத்துவது, வாடிக்கையாளர் ஆதரவை மேம்படுத்துவது மற்றும் இன்னும் பல குடும்பங்கள் தங்களுக்குத் தேவையான ஆரோக்கியப் பாதுகாப்பைப் பெற உதவுவது ஆகிய தங்களின் கூட்டு உறுதிப்பாட்டை ஸ்டார் ஹெல்த் நிறுவனமும் அதன் முகவர்களும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து, 'ஸ்டார் முகவர் திருவிழா 2026' இனிதே நிறைவுற்றது.

www.starhealth.in 

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